Recettes du projet de la FIFA de 11 milliards de dollars pour la période 2023-2026

La FIFA a publié son rapport annuel et ses résultats sur les progrès du sport pour 2022. L’instance dirigeante du football a mis en évidence plusieurs domaines dans le rapport, notamment la Coupe du monde au Qatar, l’expansion de plusieurs tournois et les prévisions financières futures.

La Coupe du monde 2022 a évidemment été le plus grand moment de l’année dans le sport. Sur le terrain, le tournoi a été un franc succès. Non seulement le jeu réel était incroyable, mais de nombreuses personnes se sont connectées pour assister à l’action. En fait, la FIFA a souligné le fait que plus de cinq milliards de personnes ont regardé la Coupe du monde dans le monde. Cela comprenait plus de 26 millions aux États-Unis.

La FIFA prévoit 11 milliards de dollars de revenus du 23 au 26

L’organisation a également enregistré des revenus records au cours des trois dernières années. La FIFA affirme avoir gagné 7,6 milliards de dollars au cours du cycle entre 2019 et 2022. Bien qu’il s’agisse évidemment d’un nombre énorme, l’instance dirigeante a de plus grands espoirs dans un avenir proche. La FIFA s’attend à gagner 11 milliards de dollars de 2023 à 2026.

“L’investissement sans précédent de la FIFA dans le football est le résultat de notre solide transparence financière et constitue un exemple concret de la manière dont nous visons à rendre le football véritablement mondial”, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

“Le succès retentissant de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar a été la clé de la capacité de l’organisation à remplir sa mission vis-à-vis de nos associations membres et du monde du football, malgré les multiples défis auxquels nous avons été confrontés au cours du dernier cycle, notamment le COVID -19 pandémie.

Les modifications apportées aux tournois existants contribuent à augmenter les revenus

Il y aura de nombreux tournois de football majeurs au cours de cette période à venir pour aider à générer plus d’argent. La Coupe du Monde Féminine 2023, les Coupes du Monde des Clubs de la FIFA, les Gold Cups 2023 et 2025 de la CONCACAF, la Copa America 2024, l’Euro 2024 et la Coupe du Monde 2026 mettent en évidence une longue liste de tournois de football importants d’ici la fin de 2026.

Des modifications ont été apportées aux tournois de la Coupe du monde des clubs, de la Copa America et de la Coupe du monde, ce qui affectera directement les revenus. Les trois tournois s’étendront pour inclure plus de nations.

