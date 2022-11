Recettes de Thanksgiving pour débutants pour la dinde, la farce et plus encore

Vraie conversation : le crumble aux pommes de Samantha Seneviratne a le même goût qu’une tarte, et il est tellement plus facile à préparer. Lorsque vous achetez des pommes, choisissez une combinaison de tarte et de sucré, comme Granny Smith et McIntosh. Ils cuiront et ramolliront à des vitesses légèrement différentes, ce qui rendra la garniture à la fois confiturée et agréablement ferme.

Recette: Crumble aux pommes