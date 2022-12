Recettes de tartes salées pour les fêtes

Dans certains de mes premiers souvenirs de cuisine, on me tend un tas de chutes de pâte à rouler et à découper en cercles et en étoiles. Je les colle sur des tartes brillantes et scellées avec un peu de dorure à l’œuf glissante – une petite mais significative contribution à nos tartes de vacances.

Quand je fais des tartes maintenant, je donne les restes à mes neveux, qui sont honnêtement tout aussi amusés par des morceaux de pâte feuilletée crue que par des boîtes de mousse et de boues de sable. Ils utilisent des emporte-pièces pour découper des cannes de bonbon ou placent des formes abstraites sur la partie exacte de la tarte qu’ils prévoient de manger plus tard.

La préparation communautaire décontractée et la facilité de cuire un seul plat au four pour le dîner expliquent en partie pourquoi ma famille est toujours aussi attirée par les tartes salées pendant les vacances, qu’il s’agisse d’une tarte à la blette à base de feuilles et de tiges, une tarte aux betteraves et aux betteraves vertes nichées dans des couches de pâte phyllo, une tarte aux courges d’hiver enroulées ou une tarte au berger garnie de purée de lentilles bouillonnant sur les bords. (Si vous cuisinez avec des enfants, vous pouvez les encourager à utiliser une fourchette pour faire un motif dans la purée de pommes de terre avant de la faire cuire – un travail amusant !)

La nouvelle tarte à la courge musquée, au poireau et au zaatar de Yotam Ottolenghi est idéale pour tous ceux qui cherchent à prendre de l’avance dans leur cuisine des fêtes. Il est encore meilleur si vous l’assemblez la veille et laissez reposer les légumes une journée au réfrigérateur avant la cuisson. Pour préparer, faites rôtir la courge musquée avec du sirop d’érable et de la cannelle, puis mélangez-la avec du fromage à la crème et de la feta. Sandwich qui mélange, avec des poireaux sautés, des oignons verts et de l’ail, entre deux rectangles géants de pâte feuilletée.