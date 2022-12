Recettes de saumon rôti et de filet de bœuf qui cuisent en moins d’une heure

Même si un filet de saumon entier coupé d’un côté d’un poisson est beaucoup plus gros que des morceaux individuels – et a l’air beaucoup plus élégant – il ne prend pas beaucoup plus de temps à cuire.

Emma Teal Privat, fondatrice de Salmon Sisters avec sa sœur, Claire Neaton, à Homer, en Alaska, a déclaré qu’elle rôtissait «très rapidement» et met en garde contre la surcuisson pour éviter que le saumon ne sèche. Ils constatent une augmentation des ventes de filets entiers pour les fêtes, car la coupe est “vraiment impressionnante, a fière allure sur la table et il est si facile de la mettre au four”.

Pour m’assurer que le saumon reste humide dans la chaleur sèche du four, je badigeonne le poisson de crème fraîche, ce qui ajoute de la richesse sans glisser sur le dessus comme le font l’huile et le beurre. Le miso Shiro mélangé au mélange offre une saveur de caramel au beurre. Le même accord d’ingrédients est réchauffé dans une sauce crémeuse, avec du jus d’agrumes tourbillonnant à la fin pour une acidité fruitée.

C’est une sauce qui peut tout sauver, mais qui n’aura pas à sauver le poisson si elle sort du four au bon moment. La meilleure façon de voir si le saumon est cuit est de glisser un couteau à éplucher à lame fine ou un testeur de gâteau en métal dans la partie la plus épaisse du poisson. Il doit glisser avec seulement un peu de résistance et, lorsqu’il sort, il doit être chaud, pas brûlant. Si vous préférez plus de précision, vous pouvez utiliser un thermomètre à viande, en cherchant 120 degrés pour le mi-saignant et 130 degrés pour le médium.