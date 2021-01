L’hiver est un moment merveilleux pour savourer une variété de plats. Contrairement aux étés chauds et sensuels qui ne nous permettent pas d’aller trop loin avec la nourriture, les hivers vous permettront de savourer des plats chauds, croquants, épicés et délicieux à votre guise.

Et quelle meilleure façon de chérir la saison hivernale que de se plonger dans des plats délicieux tout en ayant le moral haut et vif! Une belle recette de poulet remplie de la richesse des produits de saison serait un excellent repas pour apaiser votre âme de gourmet pendant les hivers.

Jetons un coup d’œil à quelques-unes des meilleures recettes de poulet qui vous gardent au chaud et heureux – en goûtant encore plus génial en hiver:

Soupe de nouilles au poulet:

Imaginez un bol de soupe au poulet très chaude pour apaiser votre âme pendant ces après-midi d’hiver froids et brumeux ou ces nuits froides. Goûte céleste, réchauffe le cœur – n’est-ce pas? La texture veloutée et lisse qui remplit votre bouche et qui pénètre dans votre ventre serait certainement l’aliment réconfortant le plus désiré pour beaucoup. C’est sain et délicieux infusé avec des légumes. C’est certainement de la nourriture pour l’âme.

Poulet Methi:

Le méthi ou fenugrec est un produit de saison qui est non seulement incroyable à manger en un seul plat, mais qui donne une superbe saveur alléchante lorsqu’il est cuit avec du poulet. C’est une recette délicieuse à lécher les doigts qui laisse envie de plus. Le bel arôme de methi serpentant à travers la sauce savoureuse est un excellent plat principal. D’une manière ou d’une autre, la recette du poulet methi a un goût incroyablement bon en hiver. Ayez-le avec du makki ki roti ou du riz brûlant – dans les deux cas, ils ont un goût divin.

Poulet au citron et coriandre ou poulet nimbu dhaniya ka shorba:

Donnez une touche de desi à votre recette de poulet avec du dhaniya (coriandre) et des graines de sésame blanches. Ajoutez-y une pincée de citron vert, du beurre et servez avec de la crème. Dévorez ce délicieux plat avec un peu de pain tout en étant au chaud dans un après-midi d’hiver en respirant la fraîcheur hivernale diminuant dans l’air. Le parfum étonnant et rafraîchissant qui remplit la pièce fera déjà fondre votre cœur de joie.

Lasagne au poulet et champignons:

Ce somptueux repas de poulet au fromage est un plat formidable en hiver. Fait avec des champignons, des boulettes préparées avec du poulet haché, infusées dans du vin blanc, saupoudrées d’herbes de choix, ce plat peut être savouré avec des pains à l’ail sur le côté avec de la sauce. La texture crémeuse et acidulée donnera à votre palette gustative une balade mémorable. C’est une recette d’hiver géniale et incontournable pour tous les gourmets.

Pilon de poulet glacé au miel avec salade de couscous perlé:

Cette recette de poulet au couscous est un excellent plat digne de la bave qui rendra votre menu d’hiver intéressant. Fait avec du persil, des herbes, de la grenade, des pois chiches, du brocoli, des amandes, du jus de citron, de la pâte de couscous – la recette est un succès instantané. Les saveurs semblent faire ressortir l’esprit festif hivernal dans l’ensemble, imbibant parfaitement l’ambiance joyeuse de Noël ou du nouvel an.