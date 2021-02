La semaine de la Saint-Valentin, qui commence le 7 février et se termine le 14 février, est l’occasion pour les couples de célébrer l’amour. Tous les tourtereaux souhaitent célébrer les festivals d’une semaine avec leurs proches, savourant dans l’esprit de la romance. Inutile de dire que tout le monde veut que son rendez-vous soit très spécial. Bien que la Saint-Valentin ne l’ait peut-être pas prévu, que ce soit du chocolat noir ou de la vanille nature, les gâteaux sont un must pendant cette semaine.

Ici, nous vous proposons quelques idées de gâteaux parfaits pour célébrer l’esprit d’amour:

1. Gâteau maison au sirop de chocolat

Les gâteaux faits maison sont les plus faciles à préparer et les plus satisfaisants. Ils sont préparés avec de la farine, du sucre en poudre, de la levure chimique, des œufs, du lait, du beurre, de l’essence de vanille, des noix de cajou et des raisins secs, le tout cuit pendant un peu plus d’une demi-heure. Le sirop de chocolat peut être préparé avec de la poudre de cacao, du sucre ou de la stevia, du sel et de l’eau. Le sirop est versé sur le gâteau et servi.

2. Gâteau à la noix de coco

Le gâteau à la noix de coco ou le gâteau Baath est un dessert populaire de Goa. Le gâteau est composé d’œufs, de sucre en poudre, de beurre, de farine, de levure chimique, d’essence de vanille, de semoule ou de Suji, de lait et bien sûr de noix de coco râpées. Des extraits d’amande peuvent également être inclus dans la recette. Il faut environ une demi-heure pour cuire ce gâteau.

3. Gâteau Red Velvet

La couleur rouge est associée à la passion et à la romance, faisant du gâteau de velours une pâtisserie parfaite pour la Saint-Valentin. Cependant, les variétés disponibles en magasin utilisent un colorant alimentaire rouge, qui, selon la recherche, est nocif pour les enfants et peut provoquer le cancer. La pulpe de betterave, qui a une couleur rouge foncé, est l’alternative la plus saine. Le gâteau est fabriqué en utilisant la plupart des ingrédients de base mentionnés ci-dessus, avec l’ajout de poudre de café, de babeurre, de bicarbonate de soude, de vinaigre et d’édulcorants. La couche de crème est composée de crème fouettée, de sucre glace, de beurre, d’extrait de vanille et de sel.

4. Gâteau au fromage aux fraises sans fromage

Cela ne semble pas possible, vu le nom. Cependant, les cheesecakes sans fromage sont une chose, surtout chez ceux qui ne consomment pas de produits laitiers mais veulent s’amuser à savourer cette délicatesse alléchante. Le gâteau peut être préparé avec des crèmes de lait végétaliennes à base de plantes, de la purée de fraise, de la crème de noix de cajou, de la crème de coco et de la poussière de croûte de biscuit pour la couche de base.