Recettes de gâteaux à l’envers qui font de la cuisson estivale un jeu d’enfant

En cuisiner un serait suivre les traces d’une longue lignée de pâtissiers, qui ont inversé les desserts fruités pendant des siècles avant que des rondelles ensoleillées d’ananas ne soient empilées dans des boîtes de conserve.

L’exemple le plus célèbre, la véritable reine de tous les desserts à l’envers, est la tarte Tatin française. Créée au XIXe siècle par les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin dans leur hôtel du Val de Loire, elle s’appuyait sur une tradition française encore plus ancienne des tartes renversées aux pommes. Fabriquées à partir de pommes caramélisées dans du sucre, puis cuites sous une croûte de pâtisserie, ces deux confiseries ressemblent à tout un genre de crêpes aux pommes renversées, y compris les sanciaux en forme de crêpe (également de France), les crêpes aux pommes allemandes appelées apfelpfannkuchen et les tansey aux pommes américaines coloniales. , qui consistent tous en une simple pâte à crêpes recouvrant le fruit, plutôt qu’une croûte.

Aux États-Unis des XVIIIe et XIXe siècles, les gâteaux étaient souvent cuits dans des poêles sur des charbons ardents, ce qui les rendait accessibles aux Américains sans four. Faire mijoter des fruits dans un sirop ou dans du beurre dans la poêle avant d’ajouter la pâte était une pratique très courante. Que le gâteau soit finalement retourné pour servir ou offert directement à partir de la poêle, le concept de fruits et de gâteaux caramélisés était le même (bien que beaucoup plus joli lorsqu’il est retourné sur un plateau de service).