Recettes de farce de Thanksgiving que nos lecteurs adorent

Il peut y avoir des désaccords régionaux sur le nom du délicieux plat riche en glucides qui peut ou non entrer dans la dinde, mais il y a une chose sur laquelle tout le monde peut s’entendre : lorsqu’elle est bien faite, la farce (ou la vinaigrette !) est la meilleure partie absolue. de la table de Thanksgiving. New York Times Cooking a rassemblé une merveilleuse collection de recettes, partagées ci-dessous, que les lecteurs reviennent encore et encore, qu’il s’agisse d’une farce au pain de maïs classique ou d’une version pizza au fromage plus moderne que tous les âges apprécieront.

Et un conseil : vous pouvez préparer la plupart des farces ou des vinaigrettes à l’avance. Faites simplement griller votre pain et préparez la portion liquide la veille, puis mélangez et faites cuire le jour J. (Si c’est une farce de style pouding au pain, vous pouvez tout faire tremper pendant la nuit.)