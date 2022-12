Recettes de desserts faciles pour les fêtes

Il y a tellement de raisons d’adorer Dorie Greenspan, et ces biscuits sans cuisson ne sont que l’une d’entre elles. Tout ce que vous avez à faire est de combiner le beurre fondu et le chocolat, les canneberges séchées, les cornflakes et la noix de coco et de les disposer en petits tas sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, et de réfrigérer. Le “biscuit instantané” idéal.

Recette: Grappes de chocolat sans cuisson