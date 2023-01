Recettes à base de plantes pour vous aider à être en bonne santé cette année – Shaw Local

Votre liste de résolutions pour la nouvelle année inclut-elle de manger plus sainement en passant à une alimentation végétale ? Bien que manger à base de plantes ne signifie pas que vous ne pouvez pas manger de viande, c’est une viande qui met l’accent sur les légumes, les fruits, les céréales et les noix. Et Hy-Vee Sycamore vous propose ces savoureuses recettes alternatives à la viande :

1. Pain plat aux légumes

Comblez vos envies de pizza avec ce plat facile.

Préchauffez un gril à charbon ou à gaz pour une cuisson directe à feu moyen. Badigeonner un côté de chaque pain naan avec de l’huile. Tartiner l’autre côté de chaque naan de pesto; garnir de fromage mozzarella, d’artichauts, d’asperges et de tomates.

Griller les pains plats de 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et que le pain soit grillé; refroidir légèrement. transférer chaque pain plat dans un plat de service. Garnir de parmesan, de basilic frais et de poivron rouge broyé, si désiré.

2. Glace à la noix de coco

Vous cherchez à satisfaire votre dent sucrée? La recette de Hyvee pour la crème glacée à la noix de coco grillée peut aider à faire exactement cela.

Dans une grande casserole à fond épais, fouetter ensemble le lait de coco, 1 tasse de noix de coco râpée et le nectar d’agave. Porter à ébullition. Retirer du feu et laisser refroidir.

Filtrer à travers un tamis à mailles fines dans un grand bol et jeter les solides. Incorporer la vanille et le sel. Couvrir et réfrigérer de 4 à 24 heures.

Versez le mélange refroidi dans une sorbetière et procédez selon les instructions du fabricant. Transférer dans un moule à pain. Saupoudrer du reste de noix de coco. Couvrir et congeler jusqu’à ce qu’il soit ferme. Si désiré, servir de la crème glacée avec des quartiers d’ananas.

3. Choux de Bruxelles végétaliens frits à l’air

Avez-vous besoin d’un plat d’accompagnement facile mais délicieux? Ne cherchez pas plus loin que cette recette.

Préchauffer la friteuse à air à 300 degrés. Mélanger les choux de Bruxelles avec l’huile d’olive dans un bol moyen. Faire frire à l’air libre en une seule couche pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés et tendres à la fourchette.

Pour plus d’idées, visitez https://www.hy-vee.com/recipes-ideas .

HyVee Sycamore : 2700 Dekalb Ave : Sycamore, IL : 60178 : 815.756.6174