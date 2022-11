Recette facile de courge et de pois chiches

Pendant que la courge prend une longueur d’avance dans le four, vous pouvez sécher les pois chiches pour favoriser le croustillant. Rincez-les, essuyez-les, puis étalez-les sur un torchon pendant 20 à 30 minutes. Cela fait une grande différence. Mais essayez d’utiliser des pois chiches qui ont été préparés avec du sel, car les marques sans sel ajouté sont souvent très fades.

Garnir la courge et les pois chiches d’un filet de miel chaud et d’une cuillerée de yogourt rassemble le plat, et une poignée d’herbes fraîches le rend joli et frais.

Maintenant, la partie la plus difficile : servez-le rapidement avant que votre volonté ne faiblisse – et pendant qu’il reste encore beaucoup de courges et de pois chiches rôtis à faire.

Recette: Courge et pois chiches rôtis au miel et aux noix avec du miel chaud