Recette de gâteau à l’orange d’un survivant de l’Holocauste transformée en cupcakes à la boulangerie de la Colombie-Britannique

Une recette familiale prisée de gâteau à l’orange qui a survécu à l’Holocauste a été reproduite par une boulangerie de Chilliwack cette semaine pour honorer un survivant de l’Holocauste.

Le survivant, Alex Buckman, est le conférencier principal de l’événement à guichets fermés, Une conversation avec un survivant de l’Holocauste, sur le campus d’Abbotsford de l’Université de la vallée du Fraser (UFV) le mercredi 23 novembre.

Sebastian Huebel, qui enseigne un cours d’histoire sur l’Holocauste à l’UFV, a organisé l’événement.

Huebel a invité Buckman à partager son histoire avec la classe, prenant des dispositions par l’intermédiaire du Vancouver Holocaust Education Centre.

« Je voulais que mes élèves puissent entendre et parler à un survivant », a raconté Huebel.

Mais plutôt que de demander à l’orateur de s’adresser uniquement à ses 30 étudiants, il a décidé d’ouvrir l’événement à une communauté plus large, pensant que cela pourrait susciter un intérêt plus large. Et il l’a fait, ayant vendu.

L’événement a été décrit comme une opportunité de : “Témoin d’une histoire personnelle et puissante de survie et de courage tout en apprenant et en réfléchissant à la manière dont nous pouvons nous engager de manière significative pour construire un monde meilleur”.

Buckman a survécu à l’Holocauste dans son enfance en étant caché en Belgique, mais sa mère et sa tante ont péri au camp de concentration d’Auschwitz.

“Une chose qui a survécu, cependant, était un livre de cuisine comprenant des recettes familiales”, a déclaré Huebel.

Le livre de cuisine a fait son chemin entre les mains de Buckman, lui ayant été livré par un autre survivant.

Huebel a décidé d’approcher Travis Neels de BeNanna Bakery à Chilliwack pour voir s’ils pouvaient reproduire la recette de gâteau vieille de plusieurs décennies à temps pour l’événement.

“Effectivement, ils l’ont fait!”

Neels a déclaré que la recette qu’ils avaient convertie en cupcakes comprenait à la fois du jus d’orange et un peu de zeste d’orange. C’était un défi amusant à relever pour la boulangerie de style européen.

“Cela s’est avéré merveilleux”, a déclaré Neels. “C’était une recette simple à faire.”

Le personnel de BeNanna a préparé environ 150 cupcakes à partir de la recette du gâteau à l’orange et les a emballés dans des boîtes à pâtisserie, qui seront distribuées aux participants à la fin de l’événement de commémoration de l’Holocauste.

Dans ses remarques de clôture, le professeur d’histoire a déclaré qu’il prévoyait d’expliquer que l’un des “héritages durables” de l’Holocauste sont les souvenirs qui doivent être préservés.

“Les nazis n’ont finalement pas réussi”, a déclaré Huebel. « Ils ont essayé d’éliminer tout ce qui est juif, mais ils ne l’ont pas fait. Il y a les histoires de famille. Il y a les survivants et les souvenirs que nous devons garder vivants. C’est donc plus qu’un simple cupcake !

Ainsi, lorsque l’événement sera terminé, les participants se verront offrir un avant-goût de ces souvenirs persistants comme un moyen significatif de le terminer.

“Alors peut-être que nous pouvons chérir sa mémoire et la mémoire de sa famille en ramenant ce cupcake à la maison, et la recette, et le vivre.”

