Récession ou crise financière à venir ? Les économistes disent que la différence est énorme

Les taux d’intérêt grimpent et le mot «récession» est sur toutes les lèvres.

Mais jusqu’à présent, seuls quelques commentateurs financiers mettent en garde contre quelque chose de bien pire qui pourrait brusquement changer les règles du jeu : la menace d’une crise financière.

Mercredi, la Banque du Canada s’apprête à annoncer ce qui devrait être une autre hausse importante des taux d’intérêt, poursuivant sa lutte contre l’inflation tenace.

Le gouverneur de la banque, Tiff Macklem, a déclaré à plusieurs reprises et avec confiance que ni le risque d’une récession ni la chute des prix de l’immobilier ne l’empêcheront de ramener l’inflation à sa fourchette cible, soit 2 %.

Maîtres joueurs de poker

Dans une entreprise qui dépend de la confiance, les banquiers centraux doivent être des maîtres joueurs de poker. On ne peut pas les voir transpirer quand ils ont une main délicate.

Maintenir l’inflation à un niveau bas est la priorité clairement indiquée de Macklem, mais si l’histoire est un guide, lui et son homologue américain, Jerome Powell, de la Réserve fédérale, mettront probablement en place des plans pour une tâche encore plus importante : empêcher leur propre système financier et celui du monde. de tomber dans la confusion.

Les sceptiques qui ont besoin de preuves historiques peuvent regarder en arrière trois semaines, lorsque la Banque d’Angleterre a tout abandonné pour sauver le marché obligataire et le système de retraite britanniques.

Lorsque l’ancienne première ministre britannique Liz Truss et le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng ont surpris le marché avec de nouveaux impôts et de nouveaux emprunts, la Banque d’Angleterre s’est précipitée pour éviter une grave crise financière. (Stéfan Rousseau/Reuters)

Pour le lecteur général, les détails sont obscurs, mais après la perturbation des marchés par le plan fiscal et d’emprunt du gouvernement britannique, une sorte de régime d’assurance du secteur privé par les régimes de retraite a fait face à la liquidation, “entraînant une spirale potentiellement auto-entretenue et menaçant de graves perturbations des principaux marchés de financement et l’instabilité financière généralisée qui en résulte », selon une lettre du sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Jon Cunliffe.

Après coup, tout le monde a minimisé le danger. Mais immédiatement après, alors que la livre plongeait, un trader obligataire expérimenté de Londres a décrit la crise comme un “moment Lehman” potentiel, revenant à cet instant de septembre 2008, lorsque la crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis s’est transformée en une crise bancaire à part entière. que Lehman Brothers a déclaré faillite.

Les auteurs d’un article pour la société de services financiers Morningstar intitulé “Why Are Fears of a New Financial Crisis Growing” ? ont pris soin de minimiser les risques. Mais la perturbation soudaine et inattendue des marchés britanniques est venue rappeler utilement que les banquiers centraux doivent être préparés aux ennuis.

La crise avant d’atteindre les objectifs d’inflation ?

“La crise financière est une nouvelle priorité”, a déclaré John Canavan, analyste principal chez Oxford Economics, a dit à Morningstar. “Il semble que les risques croissants pour la stabilité financière soulèvent la possibilité que la Fed doive réagir aux problèmes de stabilité financière avant que ses objectifs ne soient atteints en matière d’inflation.”

Les économistes qui ont parlé à CBC News ont déclaré qu’avant que les crises financières ne se produisent, il est difficile de savoir avec certitude où et comment elles apparaîtront. Mais les banques centrales disent en reconnaître un quand elles en voient un.

Le danger de ne pas réagir à une crise financière en cours remonte aux années 1930, lorsqu’un krach boursier soudain en 1929 a entraîné une série de problèmes en cascade. Des prêts d’investissement ont été demandés et les banques ont manqué d’argent. Des entreprises grandes et petites se sont effondrées. Un quart des employés ont été licenciés et la Grande Dépression est née.

Les chômeurs manifestent pendant la Grande Dépression en 1935. Un quart de tous ceux qui voulaient travailler étaient au chômage en raison de l’une des crises financières les plus mémorables. (Reuters)

“Dans une crise financière, certains secteurs du système financier sont défaillants”, a déclaré Angela Redish, historienne de l’économie à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. “Les crises financières conduisent presque toujours à des récessions, mais toutes les récessions ne conduisent pas à des crises financières.”

Une baisse de la valeur des obligations, des prix de l’immobilier, des marchés boursiers ou des marchés des devises ne crée pas en soi une crise, a déclaré Redish. Une crise survient lorsque ces changements du marché atteignent des extrêmes.

Les crises sont graves d’une manière qui endommage la structure du marché, entraînant des contagions dans d’autres parties du système financier. Ils brisent la foi et la confiance dans un système qui fonctionne sur la foi et la confiance.

Crises contagieuses

Dans l’exemple britannique récent, la contagion s’est propagée des obligations aux pensions en passant par la monnaie. En 2008, une chute des prix de l’immobilier a conduit à un échec des prêts subprime créant une crise pour les banques qui les assuraient. L’argent s’est tari parce que personne n’était disposé à prêter, ce qui a conduit à une crise du crédit.

Les crises entraînent aussi souvent une contagion à d’autres pays, notamment en raison d’un changement imprévu qui surprend les investisseurs. À la fin des années 1990, une grande société d’investissement américaine, Long Term Capital Management, a été choquée par les crises financières en Asie et en Russie qui ont conduit à l’effondrement de la soi-disant stratégie d’investissement sans risque.

Craignant un effet en cascade sur l’ensemble du système de marché américain, la Fed a réduit les taux d’intérêt et convaincu les banques d’augmenter la mise avec un plan de sauvetage.

Une porte d’ascenseur se ferme sur l’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, qui a quitté son bureau pour la dernière fois en 2014. Ce mois-ci, il a partagé un prix Nobel pour son travail sur la Grande Dépression. (Jonathan Ernst/Reuters)

De même, après le crash de Lehman, Ben Bernanke, alors président de la Réserve fédérale, dont les travaux sur la Grande Dépression lui ont valu un prix Nobel ce mois-ci, a réduit les taux d’intérêt et inondé le marché de liquidités pour éviter une répétition de l’effondrement systémique des années 1930.

L’un des plus grands impacts d’une crise financière, a déclaré Laura Jones, économiste et vice-présidente exécutive de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, est l’impact psychologique sur les personnes et les entreprises qui mène à la peur et à l’incertitude.

“Les petites entreprises sont souvent un assez bon amortisseur pour les récessions, en particulier celles déclenchées par une crise financière”, a déclaré Jones. “Donc, si vous regardez 2008, les petites entreprises ont été beaucoup plus lentes à licencier des employés.”

Deux ans d’enfer pour les petites entreprises

Mais accablés par la dette et sachant qu’il est peu probable qu’ils obtiennent un autre plan de sauvetage du type de celui qu’ils ont obtenu du gouvernement fédéral pendant la pandémie, ils ne seront peut-être pas en mesure de fournir le même type de tampon. L’incertitude rend cela plus difficile.

“Les petites entreprises viennent de sortir de deux ans d’enfer avec COVID”, a déclaré Jones. “Et ils en sont sortis pour faire face aux défis de la chaîne d’approvisionnement, à l’inflation, aux hausses des taux d’intérêt et aux pénuries de main-d’œuvre.”

D’autres ont averti que les renflouements du COVID-19 n’ont pas entraîné le genre de bouleversement dans les petites entreprises qui, bien que douloureux pour les propriétaires d’entreprises individuelles, est bon pour l’économie au sens large.

REGARDER | Chutes vertigineuses des ventes de maisons :

De nouveaux chiffres montrent une forte baisse des ventes de maisons par rapport à l’automne dernier De nouveaux chiffres montrent que le marché canadien de l’habitation continue de se calmer, avec des ventes de maisons en baisse de 32 % en septembre par rapport à la même période il y a un an, et des prix en baisse de 6,6 %.

Un autre bouleversement attendu depuis longtemps se produit actuellement dans le secteur canadien de l’habitation. Comme Hilliard Macbeth, un conseiller financier basé à Edmonton et auteur du livre Quand la bulle éclatea noté, la plupart des crises financières de l’histoire ont été précédées d’une énorme augmentation de la dette du secteur privé.

“La dette du secteur privé du Canada représente plus de 220% du PIB, l’un des ratios les plus élevés au monde”, a déclaré Macbeth lors d’une conversation par courrier électronique samedi.

C’est la dette hypothécaire qui pousse le Canada et ses banques dans la zone dangereuse, a-t-il dit.

La Banque du Canada a étudié si les grandes banques canadiennes pourraient résister à un grave ralentissement économique. Et leur conclusion est que les banques sont sûres.

Mais Macbeth a déclaré que le rapport sur le test de résistance des banques suppose que les pertes bancaires dues aux pertes hypothécaires seront minimes, et il craint que cette fois ne soit différente si le Canada et le monde font face à une grave récession.

“Dans le passé, les Canadiens ont généralement payé leurs dettes hypothécaires avec seulement des pertes minimes”, a déclaré Macbeth. “Dans le scénario d’aujourd’hui avec des niveaux d’endettement des ménages et des prix de l’immobilier beaucoup plus élevés que jamais, nous ne pouvons pas savoir si ce bilan se maintiendra.”

Que la Banque du Canada pense que c’est probable ou non, leur travail, comme celui de la Banque d’Angleterre et de la Fed américaine, est d’être prêt à essayer de voler à la rescousse si le pire devait arriver.