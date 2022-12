Récession en 2023 ? Les signes à surveiller

Alors que nous nous dirigeons vers 2023, de nombreux économistes ont déclaré que le Canada devrait se préparer à au moins une légère récession dans un contexte d’inflation élevée et de hausses de taux agressives de la part de la Banque du Canada.

Les économistes de RBC prévoyaient en octobre que le Canada pourrait entrer dans une récession « modérée » au premier trimestre de 2023. De même, dans l’énoncé économique de l’automne, le gouvernement fédéral a présenté un « scénario baissier » qui verrait une « légère récession » au premier trimestre.

Voici quelques-uns des indicateurs qui peuvent donner un aperçu de la possibilité pour le Canada de plonger dans une récession et de ce à quoi pourrait ressembler un ralentissement économique si tel était le cas.

INFLATION

Les économistes disent que les données sur l’inflation sont l’une des mesures clés qui détermineront si le Canada entre en récession. Des taux d’inflation plus élevés obligeraient la Banque du Canada à procéder à des hausses de taux d’intérêt plus importantes visant à ralentir l’économie.

“La demande dépasse l’offre disponible du côté des consommateurs, ce qui fait grimper l’inflation. La Banque du Canada a donc été assez claire sur le fait que l’économie doit ralentir pour maîtriser l’inflation”, a déclaré Nathan Janzen, économiste principal chez RBC. Economics, a déclaré à CTVNews.ca par téléphone.

Les données de Statistique Canada ont montré que l’inflation d’une année à l’autre a effectivement diminué chaque mois après avoir culminé à 8,1 % en juin.

Cependant, une grande partie de cette baisse peut être attribuée à la chute des prix du carburant, et la Banque du Canada a signalé qu’elle n’en avait pas fini avec les hausses de taux.

Le taux d’inflation des aliments était de 11,4 % en septembre, le plus élevé depuis 1981. Pendant ce temps, l’inflation de base, qui exclut les aliments et l’énergie, a continué de osciller autour de 5,3 % et 5,5 % depuis juin.

LA CROISSANCE DU PIB

Deux trimestres négatifs de croissance du PIB ont été une définition de travail pour une récession technique qui a souvent été utilisée dans les médias, mais les économistes disent que la définition d’une récession réelle n’est pas claire.

“Il n’y a pas de définition mécanique d’une récession. Une récession est une baisse” significative “de l’activité économique qui se propage dans l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois”, a déclaré Trevor Tombe, professeur d’économie à l’Université de Calgary, à CTVNews.ca. “C’est quelque chose où il y a des appels de jugement impliqués.”

La décision de savoir si notre économie est en récession appartient au Conseil du cycle économique de l’Institut CD Howe, qui implique un groupe d’économistes qui se réunissent chaque année, ou lorsque le début ou la fin d’une récession est probablement proche. De même, aux États-Unis, les récessions sont déterminées par le Comité de datation du cycle économique du National Bureau of Economic Research.

Mais le PIB ne dit pas tout. L’été dernier, les États-Unis ont enregistré deux trimestres consécutifs de croissance économique, mais la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a insisté sur le fait que le pays n’était pas en récession, compte tenu des bons chiffres de l’emploi. Le comité de datation du cycle économique n’a également fait aucune déclaration de récession à l’époque.

La gravité d’une récession peut également dépendre de l’ampleur de la baisse du PIB.

“Bien sûr, elle peut diminuer de 0,1 % ou de 1 ou 2 %. Une récession peut donc être très légère ou très profonde”, a déclaré Peter Dungan, professeur d’économie à la Rotman School de l’Université de Toronto. of Business, a déclaré à CTVNews.ca.

Même si le PIB du Canada ne diminue pas, un ralentissement de la croissance peut quand même signifier de mauvaises nouvelles pour l’économie.

“Le nombre magique n’est pas zéro”, a ajouté Dungan. « Dans un pays comme le Canada, on s’attendrait, sur une base annuelle, à une croissance de 2 %. Donc, si vous avez ne serait-ce qu’un pour cent de croissance, c’est ce que les gens appellent parfois une « récession de croissance ». Et il est probable que ce soit une période dans laquelle le taux de chômage commencerait à augmenter.”

CHÔMAGE

Des taux de chômage élevés sont les caractéristiques typiques d’une récession. Pourtant, le marché du travail canadien a été brûlant au cours de la dernière année, avec plus de postes vacants que de travailleurs disponibles pour les combler.

En octobre 2022, le taux de chômage au Canada était de 5,2 % selon Statistique Canada, légèrement supérieur au creux record de 4,9 % enregistré en juillet et en août.

Mais en cas de ralentissement économique, les experts disent que les emplois non pourvus seraient les premiers à disparaître avant que le chômage ne commence à augmenter.

“Ce sont eux qui commenceront à disparaître en premier, par opposition aux personnes qui perdront leur emploi, ce qui est formidable, car cela signifie que le taux de chômage n’a pas à augmenter autant”, a déclaré Dungan.

BMO a déclaré dans un rapport publié le 7 novembre qu’il s’attend à ce que le chômage au Canada atteigne 6,5 % l’an prochain en raison d’une « faible récession ». RBC s’attend à ce que le taux de chômage au Canada augmente de 1,7 point de pourcentage en 2023 pour atteindre près de 7 % et affirme que les Canadiens à faible revenu seront plus durement touchés.

“C’est une augmentation significative. Cela causera des difficultés à certains ménages, mais se classerait historiquement dans la fin modérée des récessions”, a déclaré Janzen, tout en notant que ces niveaux de chômage projetés sont encore bien inférieurs aux niveaux observés au cours de l’année 2008. crise financière.

PRIX DU PÉTROLE

L’incertitude provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait monter en flèche les prix du pétrole, les prix de l’essence dans certaines collectivités du Canada ayant culminé à plus de 2 $ le litre l’été dernier.

Mais les prix élevés du pétrole ont généralement été une bonne nouvelle pour l’économie canadienne, étant donné que le Canada est le quatrième exportateur de pétrole en importance.

“Les prix élevés du pétrole sont normalement positifs pour l’économie canadienne dans son ensemble. Je pense toujours que toutes les preuves suggèrent qu’ils le sont, mais pas toutes les provinces”, a déclaré Tombe.

En 2015, le Canada a connu un léger ralentissement qui n’a pas été une récession après la chute des prix du pétrole, qui a entraîné l’annulation de plusieurs projets d’investissement dans les sables bitumineux.

Mais Dungan pense que la baisse des prix du pétrole signifie désormais plus de bonnes nouvelles que de mauvaises, étant donné le manque relatif d’investissements dans les sables bitumineux menacés d’annulation et l’impact des prix du pétrole sur l’inflation.

« Ce qu’un prix du pétrole plus bas fera dans le monde, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde, c’est dissiper l’inflation. Cela signifie que les banques centrales n’ont pas à augmenter autant leurs taux d’intérêt, ce qui signifie que cela soulager cette direction en allant vers une récession », a-t-il déclaré.

MARCHÉ DU LOGEMENT ET DÉPENSES DE CONSOMMATION

Après que la Banque du Canada a commencé à augmenter les taux d’intérêt, les prix des maisons dans une grande partie du Canada ont connu de fortes baisses par rapport à leurs sommets. Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le prix moyen des maisons a chuté de 15,6 % au Canada de février à août.

Cela s’est traduit par une énorme perte de richesse pour les ménages canadiens. Un rapport de RBC publié fin octobre a indiqué que 900 milliards de dollars avaient été perdus à la suite de cette correction du marché du logement et s’attend à ce que les pertes de richesse nette culminent à 1,6 billion de dollars.

Par conséquent, RBC s’attend à ce que la baisse de la richesse réduise les dépenses de consommation, qui pourraient diminuer de 15 milliards de dollars en 2023.

“Nous avons déjà constaté (un ralentissement) du marché du logement, mais le prochain secteur à voir un certain ralentissement pourrait être le secteur manufacturier. Nous avons déjà constaté un ralentissement assez important de la consommation de marchandises physiques, en particulier aux États-Unis, à partir de des niveaux très élevés plus tôt dans la pandémie », a déclaré Janzen.

Les dépenses de consommation seront également probablement touchées par l’inflation. L’enquête sur les attentes des consommateurs de la Banque du Canada en octobre a révélé que la confiance des consommateurs était en baisse et que de nombreux Canadiens prévoient de réduire leurs dépenses pour faire face à une inflation élevée. Pour la saison des fêtes de cette année, Deloitte Canada a déclaré qu’il s’attend à ce que les dépenses diminuent de 17 %.