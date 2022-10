Récession au Canada prévue au début de 2023 : économistes de RBC

Les économistes de la Banque Royale du Canada s’attendent à ce que le pays entre en récession au premier trimestre de 2023.

« Des fissures se forment dans l’économie canadienne », selon une prévision du 12 octobre des économistes de RBC Nathan Janzen et Claire Fan. “Les marchés du logement se sont fortement refroidis. Les banques centrales sont au milieu de l’un des cycles de hausse des taux les plus agressifs de l’histoire. Et tandis que les marchés du travail restent solides, l’emploi a diminué de 92 000 au cours des quatre derniers mois.”

Janzen et Fan avaient précédemment prédit qu’une récession « modérée » commencerait au Canada en 2023. Ils prévoient maintenant que les taux d’intérêt augmenteront à 4 % au Canada et de 4,5 à 4,75 % aux États-Unis, ce qui « accélérera l’arrivée d’une récession au Canada… un quart plus tôt que notre projection précédente.

“La douleur de la récession à venir ne sera pas répartie également entre les entreprises et les ménages canadiens”, ont ajouté Janzen et Fan. “Le secteur manufacturier sera probablement parmi les premiers à reculer, tandis que certains secteurs de services à fort contact comme les voyages et l’hôtellerie pourraient s’avérer plus résistants que lors d’une récession historique” normale “.”

Visant à lutter contre l’inflation, la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt directeur depuis mars après qu’il soit tombé à un creux de 0,25 % pendant la pandémie de COVID-19. Maintenant à 3,25 %, RBC prévoit que les hausses de taux au Canada culmineront à la fin de 2022.

“Mais cela dépend de l’apaisement des pressions inflationnistes”, ont averti Janzen et Fan. “Des tendances d’inflation plus tenaces au cours des prochains mois pourraient encore entraîner de nouvelles hausses, une baisse potentiellement plus importante de la consommation des ménages et une récession plus profonde.”



LES CANADIENS À FAIBLE REVENU POURRAIENT ÊTRE LES PLUS DUrement touchés, LE CHÔMAGE AUGMENTANT

Alimentée par l’inflation, la hausse des prix et des taux d’intérêt devrait réduire de près de 3 000 $ le pouvoir d’achat du ménage moyen, selon RBC.

“Et alors que les marchés du travail serrés ont poussé les salaires à la hausse, cela n’a pas suffi à compenser ces pertes”, ont expliqué Janzen et Fan. “Cela pèsera plus lourdement sur les Canadiens au bas de l’échelle de la richesse, en particulier ceux dont le revenu disponible s’est estompé parallèlement au soutien à la pandémie.”

RBC s’attend également à ce que l’affaiblissement de l’économie fasse grimper le taux de chômage à 7 % d’ici la fin de 2023, contre un creux de 4,9 % en juin et juillet. C’est plus élevé que ce que RBC avait prévu précédemment, mais moins grave que lors des ralentissements économiques précédents.

“Un excès d’offres d’emploi et une pénurie de travailleurs protégeront contre une forte augmentation du chômage à très court terme”, ont écrit Janzen et Fan. “Le taux de chômage continuera d’augmenter, mais nous prévoyons des temps de recherche d’emploi plus longs pour les chômeurs et des heures réduites pour les employés dans un premier temps. D’autres licenciements directs suivront.”



LES VOYAGES ET L’HOSPITALITÉ SONT PROBABLEMENT RÉSILIENTS, LA FABRICATION POURRAIT EN SOUFFRIR

Gravement touchés par les restrictions liées au COVID-19, les secteurs du voyage et de l’hôtellerie devraient désormais mieux résister à la récession anticipée que les autres secteurs. Les chiffres de l’emploi dans ces secteurs sont toujours inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, note RBC, ce qui rend les licenciements moins probables.

“Et cette fois, il reste une demande persistante de services de voyage et d’accueil après deux ans de fermetures pandémiques”, ont écrit Janzen et Fan. “Cela limitera un recul dans ces secteurs en 2023.”

Le secteur manufacturier, cependant, devrait ressentir une douleur supplémentaire.

« Le secteur manufacturier semble sur le point de ralentir à mesure que les dépenses en marchandises physiques se refroidissent, en particulier aux États-Unis, le plus grand marché de consommation au monde et la destination de 75 % des exportations canadiennes (dont 65 % sont des produits « manufacturés ») », ont écrit Janzen et Fan. . « Au Canada, malgré une production manufacturière toujours solide, les sondages ont déjà signalé une détérioration du moral des entreprises de ce secteur.