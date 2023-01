Récession attendue par la plupart des entreprises et des consommateurs canadiens : BdC

Selon des sondages de la Banque du Canada, plus de 70 % des consommateurs canadiens et les deux tiers des entreprises commerciales pensent qu’une récession est probable au cours des 12 prochains mois.

Un tiers des entreprises s’attendent à ce que leur taux de ventes diminue au cours de l’année prochaine, selon l’enquête sur les perspectives des entreprises publiée lundi par la banque centrale.

Malgré un ralentissement économique anticipé, la plupart des entreprises pensent qu’il sera modéré. Près de 70 % des entreprises prévoient que leur taux de ventes restera le même ou augmentera au cours des 12 prochains mois.

En décembre, l’économie canadienne a ajouté 104 000 emplois. Les entreprises adoptent une approche plus prudente en matière d’embauche, mais près de la moitié d’entre elles prévoient encore d’embaucher du personnel au cours de la prochaine année pour répondre à la demande.

La majorité des consommateurs canadiens ont de la difficulté à accéder au crédit, selon l’Enquête canadienne sur les attentes des consommateurs de la Banque du Canada publiée lundi. Les attentes en matière de croissance des salaires ont chuté et près de la moitié des travailleurs canadiens ne s’attendent pas à ce que leurs revenus rattrapent l’inflation récente.

“Je dépense beaucoup d’argent pour acheter de petites choses”, a déclaré un répondant à l’enquête.

En réponse à une inflation plus élevée, les consommateurs canadiens réduisent le plus leurs dépenses de voyage, d’hébergement, de restauration et de loisirs, selon le sondage.