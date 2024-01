Récession américaine, IA, économie chinoise

Voici quelques points à retenir de Davos après notre semaine de discussions avec des chefs d’entreprise et des responsables gouvernementaux lors de la conférence.

Dans leur grande majorité, les experts économiques et les dirigeants ont déclaré en privé qu’ils ne s’attendaient pas à une récession aux États-Unis en 2024. Les réductions potentielles des taux d’intérêt de la Fed dans les mois à venir, combinées à une hausse la confiance des consommateurs ont conduit à l’optimisme quant à la santé de l’économie – à moins d’une autre crise géopolitique majeure.

Plusieurs personnes ont souligné l’absence notable de discussions sur la montée de l’antisémitisme mondial lors de la conférence, comme Andrew Ross Sorkin noté dans le New York Times.

D’autres ont cité cela comme une raison possible pour laquelle si peu de dirigeants américains – même en privé – se sont exprimés sur les dangers potentiels d’une nouvelle présidence de Donald Trump. Rester prudent n’est peut-être pas courageux, mais c’est tout simplement meilleur pour les affaires.

Le slogan de Wipro Ltd lié à l’intelligence artificielle (IA) est affiché sur un mur lors de la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 16 janvier 2024.

De haut en bas de la Promenade, la rue principale de Davos, de nombreuses entreprises faisaient la publicité de leurs produits d’IA. Des leaders technologiques, des dirigeants du secteur bancaire et même des musiciens dont Wyclef Jean et William est devenu poétique sur la promesse de l’IA. Willi.i.am a même présenté sa prochaine émission de radio SiriusXM avec un co-animateur IA.

Même après que l’IA ait fait des progrès massifs ces dernières années, les offres d’emploi restent supérieures aux niveaux d’avant la pandémie dans la plupart des pays, selon Recruit Holdings, la société mère d’Indeed et le site d’évaluation des entreprises Glassdoor. Altman a déclaré que ses réflexions sur l’AGI ont changé : là où il pensait autrefois que les robots nous remplaceraient tous, il est désormais impressionné par la façon dont les entreprises l’utilisent comme un outil pour compléter le travail humain.

En parlant d’IA, le ton des tables rondes et des cocktails sur la technologie était résolument optimiste plutôt que dystopique. Même Sam Altman, PDG d’OpenAI, qui avait déjà rejoint un chœur de voix avertissant que l’IA pourrait conduire à l’humanité extinction a déclaré au cours de la semaine que l’IA “changera beaucoup moins le monde que nous ne le pensons tous”.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré mercredi devant une foule à Davos que le PIB de la Chine avait augmenté de 5,2 % en 2023, soit une croissance plus lente que sa croissance d’avant la pandémie. Le pays mène une guerre commerciale avec les États-Unis dans le domaine des semi-conducteurs, il perd des investissements directs étrangers et l’Inde vient de le dépasser en termes de population. Il existe de réelles inquiétudes en Chine quant à la manière de soutenir la croissance, alors que les États-Unis cherchent à isoler Pékin.

Cela a peut-être incité Li à révéler publiquement ce chiffre à un public international à la recherche d’opportunités d’investissement, a déclaré Ian Bremmer, président et fondateur d’Eurasia Group, dans une interview.

“La Chine fait face à des défis économiques structurels très importants”, a déclaré Bremmer. “De nombreuses entreprises occidentales n’investissent plus ce qu’elles investissaient auparavant, et elles ne réfléchissent certainement plus à leurs stratégies de croissance comme elles l’ont fait.”

“Mais même une croissance de 3 ou 4 % en Chine reste assez significative pour de nombreuses entreprises qui participent au Forum économique mondial cette année”, a ajouté Bremmer. “Je pense que ce qui est intéressant à propos de la croissance réduite de la Chine, c’est le fait qu’il ne s’agit pas d’un simple sursaut de six mois. Il s’agit d’un défi persistant, et cela donne aux Chinois le sentiment qu’ils doivent réellement tendre la main de manière beaucoup plus constructive au secteur privé. “