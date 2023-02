Réception de mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani: Neetu Kapoor identifie bahu Alia Bhatt comme “MIL ka dil” alors qu’elle court pour la serrer dans ses bras [Watch Video]

La réception de mariage du couple de célébrités le plus mignon de Bollywood, Sidharth Malhotra et Kiara Advani, a eu lieu dimanche. Plusieurs célébrités de Bollywood ont assisté à la somptueuse réception dans un hôtel somptueux de Mumbai. Les jeunes mariés Sidharth et Kiara ont été vus en train de se jumeler dans des tenues en noir et blanc et ont fait une entrée remarquée à la fête.

Alia Bhatt, la belle-mère Neetu Kapoor a assisté à la réception de Sidharth et Kiara sans l’acteur-mari Ranbir Kapoor. Alia a été vue en train de courir vers sa belle-mère Neetu Kapoor à la réception et les deux ont posé pour les photos. Neetu a partagé une vidéo de leur rencontre sur leurs histoires Instagram et l’a appelée bahu ‘MIL ki Dil (cœur de belle-mère).’

Alia était ravissante dans un sari beige scintillant et a complété son look avec des bijoux. Tandis que Neetu portait un costume salwar rouge et vert. Un utilisateur a écrit: “Elle est comme Dieu merci, tu es venu, je souris maintenant”, tandis qu’un autre commentaire a écrit: “RK est le plus chanceux”. Sa mère et sa femme sont les meilleures ».

Alia a même félicité son ex-petit ami Sidharth pour son mariage avec Kiara. Les deux ont fait leurs débuts à Bollywood avec l’étudiant de l’année de Karan Johar en 2012. Neetu a joué le rôle de la belle-mère de Kiara dans son film de 2022 JugJugg Jeeyo. Sidharth et Kiara ont marché dans l’allée de Jaisalmer, au Rajasthan, le 7 février. Karan Johar, Juhi Chawla, Shahid Kapoor, Mira Rajput et d’autres célébrités ont assisté au mariage royal.