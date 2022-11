Réception de mariage Palak Muchhal-Mithoon : Rupali Ganguly, Rubina Dilaik, Sonu Nigam, Aditya Narayan et bien d’autres sont présents [Watch Video]

Réception de mariage Palak Muchhal-Mithoon : Le compositeur de musique Mithoon et le chanteur Palak Muchhal se sont mariés. Ils ont organisé une réception de mariage le 6 novembre. Sonu Nigam, Rupali Ganguly, Rubina Dilaik, Aditya Narayan avec sa femme Shweta, Smriti Mandhana, les chanteurs légendaires Udit Narayan et Armaan Malik, et d’autres ont assisté à la grande réception de mariage. Tout le monde est arrivé dans sa plus belle tenue traditionnelle sur les lieux. Le coupé était magnifique ensemble. Palak Muchhal a chanté de nombreuses chansons mémorables comme Ek Tha Tiger, Kick, Aashiqui 2 et Baaghi 2. Dans cette vidéo, regardons quelles autres célébrités ont assisté à la réception de mariage. Regarder la vidéo.