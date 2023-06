Réception de mariage Karan Deol-Drisha Acharya : Salman Khan, Hrithik Roshan et d’autres A-Listers assisteront à la grande fête de Sunny Deol à CETTE date [Exclusive]

Le mariage de Karan Deol et Drisha Acharya va être une grande affaire. Le mariage doit avoir lieu le 18 juin et se déroulera au Taj Lands End à Bandra, suivi d’une grande réception. La cérémonie du sangeet de Karan et Drisha aura également lieu au même endroit au même endroit, et ce sera le 16 juin, c’est-à-dire demain. La fonction haldi et mehendi a eu lieu aujourd’hui, et Sunny Deol, comme un père heureux, a affiché le mehendi dans sa main, qui parle d’intégration nationale.

Un initié proche de BolluwoodLife révèle : « Sunny Deol a organisé une grande réception de mariage à Tak Lands End, et le jour du mariage dans la soirée, tous les grands noms de Salman Khan, Hrithik Roshan, Ranveer Singh et bien d’autres honoreront le bash avec leur présence. Sunny Deol a tout prévu pour cette journée ; d’abord Karan et Drisha feront un mariage de style punjabi, et le soir, ils seront parés pour la nuit, et ce sera une grande fête qui sera rappelé ».

La source ajoute en outre « Sunny Deol est super ravi, et il n’a rien négligé pour que tout reste extravagant, car après un long moment, il y a un mariage dans la famille Deol, et les Deol profitent de ce moment qu’ils chériront pour toujours « .

Eh bien, nous avons en effet hâte d’avoir un aperçu de cette grande réception. Karan et Drisha forment en effet une belle paire.