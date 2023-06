Réception de mariage de Karan Deol, Drisha Acharya : Salman Khan, Aamir Khan, Abhay Deol et d’autres célébrités [View Pics]

La cérémonie de sangeet des acteurs Sunny Deol et Pooja Deol, le fils de Karan Deol, était une affaire de stars vendredi, où les rituels pré-mariage de Karan Deol avaient lieu. Vêtu de son avatar Tara Singh de Gadar, Sunny a dansé sur «Main Nikla Gaddi Leke», Dharmendra a dansé sur «Yamla Pagla Deewana» et Abhay a donné une performance solo sur «Gal Mitti Mitti». La cérémonie du sangeet était consacrée à la danse et au plaisir, car le duo père et fils avait l’air incroyable lors de l’événement. La vidéo de danse de Dharmendra Deol et Sunny Deol devient virale. Plusieurs célébrités de la ville B ont été repérées au sangeet. Les vidéos de cérémonies musicales deviennent virales.