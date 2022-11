Réception à Saint-Charles pour l’exposition Yellow House Artists – Shaw Local

ST. CHARLES – Yellow House Artists, une organisation d’artistes qui travaillent le pastel à l’huile et le bâton à l’huile, présente l’exposition “Reflections This Season” jusqu’au 8 janvier, avec une réception d’artistes prévue de 13h à 16h le 4 décembre au Norris Cultural Centre des Arts à Saint-Charles.

La réception est l’occasion de rencontrer les artistes exposants tout en profitant de l’exposition de près de 90 peintures. Les heures normales d’ouverture de la galerie sont de 11 h à 16 h du jeudi au dimanche. Les oeuvres seront exposées et vendues.

L’exposition, qui a été lancée récemment, présente des peintures originales de 24 artistes, dont :

Aurore : Kathy Furgason

Bartlett : Eve Sofferman

Batavia : Deann Alleman, Michael Lejcar

Downers Grove : Carol Kazwick

Elgin : Carol Zack

Genève : Mary Enck, Rupali Kumbhani, Jasmeet Seekhon

Glen Ellyn : Donelle Flanyak

Lisle : Darlene Nawrocki

Naperville : George Bruce, Maureen McKee

Plan : Donna Ostrye

Saint Charles : Beth Larson, Teri Tossey, Pat Van Dusen

Schaumbourg : Irene Peterson

Streamwood : Diane Danese

Bosquet de sucre : Lynn Cesario

Ouest de Chicago : Barbara “Bunny” Holmes

Wheaton : Carol Kincaid

Coaralville, Iowa : Barbara Santucci

En 2007, un groupe de 17 pastelistes à l’huile a présenté une exposition en galerie dans une maison jaune lors du Salon des beaux-arts de la Saint-Charles. Tous étaient des étudiants de George Shipperley, un artiste de renommée nationale d’Aurora.

Le groupe est depuis passé à près de 50 membres intéressés à créer et à montrer leur travail, ainsi qu’à informer le public sur les qualités de leur médium peu connu, qui permet des techniques uniques.

Les pastels à l’huile ont été développés dans les années 1940 à la demande de Pablo Picasso. Il voulait un médium avec les qualités de l’huile, mais avec une facilité d’application et une portabilité. Le pigment pur est suspendu dans de l’huile minérale inerte, formé en bâtons avec une palette de couleurs un peu comme la peinture à l’huile. Les couleurs peuvent être superposées et mélangées, étalées ou maculées, à l’aide des doigts, d’un certain type d’outil, ou laissées telles qu’elles sont appliquées, le tout à la discrétion de l’artiste. Les œuvres sont généralement encadrées sous verre pour protéger l’image de surface.

Avec la retraite de Shipperley de l’enseignement régulier, trois membres de Yellow House Artists, qui ont été initiés au pastel à l’huile par Shipperley, présentent maintenant le médium aux étudiants – George Bruce à la DuPage Art League à Wheaton, Maureen McKee à la Naperville Art League et Carol Zack au Fine Line Creative Arts Center de St. Charles et à la DuPage Art League.

La galerie Norris est située au 1040 Dunham Road, St. Charles, et peut être contactée au 630-584-7200. Des informations sur les artistes de Yellow House et le médium peuvent être trouvées sur www.yellowhouseartists.com.