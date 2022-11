Recensement : Chrétiens minoritaires en Angleterre ; croissance non religieuse

La Grande-Bretagne est devenue moins religieuse – et moins blanche – au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis le dernier recensement, ont révélé les chiffres du recensement de 2021 publiés mardi par l’Office for National Statistics.

LONDRES – Moins de la moitié des habitants d’Angleterre et du Pays de Galles se considèrent chrétiens, selon le dernier recensement – ​​la première fois que la religion officielle du pays est suivie par une minorité de la population.

Quelque 46,2% de la population d’Angleterre et du Pays de Galles se décrivait comme chrétienne le jour du recensement de 2021, contre 59,3% une décennie plus tôt. La population musulmane est passée de 4,9% à 6,5% de la population, tandis que 1,7% s’est identifiée comme hindoue, contre 1,5%.

Plus de 1 personne sur 3 – 37% – a déclaré ne pas avoir de religion, contre 25% en 2011.

Les autres parties du Royaume-Uni, l’Écosse et l’Irlande du Nord, communiquent leurs résultats de recensement séparément.

Les militants de la laïcité ont déclaré que le changement devrait déclencher une refonte de la façon dont la religion est ancrée dans la société britannique. Le Royaume-Uni a des écoles de l’Église d’Angleterre financées par l’État, des évêques anglicans siègent à la chambre haute du Parlement et le monarque est le « défenseur de la foi » et le gouverneur suprême de l’Église.

“L’une des choses les plus frappantes à propos de ces résultats est à quel point la population est en désaccord avec l’État lui-même”, a-t-il déclaré. “Aucun État en Europe n’a une organisation aussi religieuse que nous en termes de droit et de politique publique, tout en ayant une population aussi non religieuse.”