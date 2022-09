Receba ! L’influenceur du football brésilien Iran ‘Luva’ Ferreira prêt à s’absenter des médias sociaux

L’autoproclamé “meilleur influenceur de football au monde”, la sensation Internet brésilienne Luva de Pedreiro, est riche et célèbre à 20 ans – mais a besoin d’une pause de sa célébrité inattendue, dit-il.

Connu pour avoir publié des vidéos de ses talents de jongleur, de célébrations de buts extatiques et d’autres bouffonneries de football – si théâtralement exagérés qu’ils lui ont valu des fans de superstars, dont Neymar, Angel Di Maria et Ronaldinho – Luva, dont le vrai nom est Iran Ferreira, a grandi dans la communauté rurale pauvre de Quijingue, dans le nord-est de l’État de Bahia.

Avec rien d’autre qu’un amour inconditionnel du football, une personnalité démesurée et un téléphone portable, il est devenu une sensation du jour au lendemain au Brésil et au-delà, accumulant plus de 40 millions d’abonnés au total sur Instagram, TikTok et YouTube.

Mais dans une histoire qui parle aussi du monde parfois brutal des réseaux sociaux, des semaines après avoir signé ce qu’il a appelé “le plus gros contrat de ma carrière” avec Adidas, Luva a annoncé mardi qu’il avait fini de publier des vidéos en ligne, disant qu’il voulait “vivre mon vie normale.”

“Je terminerai le travail pour lequel j’ai été engagé avec les marques avec lesquelles j’ai signé, mais après cela, je ne ferai plus de vidéos”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait supprimé des dizaines de publications sur Instagram.

Lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles cette décision était un stratagème marketing ou le résultat d’une brouille avec son nouveau manager, la légende brésilienne du futsal Falcao, Luva s’est remis en ligne jeudi pour plaider pour un sursis sous les projecteurs : “Je ne peux pas obtenir un seul minute de paix », a-t-il déclaré dans une histoire Instagram.

La nouvelle est devenue virale au Brésil et a même attiré les commentaires des géants espagnols de Barcelone, qui ont déclaré sur TikTok qu'ils manqueraient "l'incroyable énergie" de Luva.

Célèbre pour ses gants noirs omniprésents, ou " luvas" en portugais – d'où son surnom – et son slogan préféré, "Receba!" – qui se traduit à peu près par "Prends ça!" – Luva est peut-être le plus apprécié pour ses célébrations de buts, qui ont inspiré des imitations de stars du football telles que Serge Gnabry et Joshua Kimmich du Bayern Munich.

Dans une interview avec l'AFP deux jours seulement avant d'annoncer sa pause, Luva a sonné heureux et fier de son travail, déclarant : "Je vais être un influenceur pour le reste de ma vie."

Il a dit qu'il était sur le point de sortir deux nouveaux projets, sans donner de détails. 

Les conseillers ont déclaré que son besoin de prendre du recul était dû à une surcharge et à des problèmes personnels non précisés.

Cela s'est produit quelques jours seulement après qu'il ait effectué une tournée commerciale en Europe et en Asie.

Luva avait également récemment signé un nouveau contrat avec Falcao, après une rupture avec son ancien manager, Allan de Jesus, qui s'est terminée par une bataille judiciaire désordonnée.

Prix ​​de la renommée

Les vidéos de Luva sont souvent tournées sur les terrains de football poussiéreux de son pays d’origine, où il montre ses talents, fait le pitre et fait des blagues en argot rapide.

Il s’est avéré être une recette magique.

Une vidéo particulièrement virale de mars 2021 a accumulé plus de 100 millions de vues.

Cela a changé la vie de Luva, autrefois appauvrie, qui vit maintenant dans un quartier chic de Recife, sur la côte nord-est du Brésil, et parcourt le monde, côtoyant la royauté du football.

“Mec, je ne m’attendais pas à gagner de l’argent avec ça. Je pensais qu’il n’y avait aucun avenir dans ce que je faisais”, a-t-il déclaré à l’AFP.

“Mais Dieu merci, je profite de la renommée et du travail.”

De toute évidence, cependant, cela n’a pas été que du plaisir et des jeux.

Ce n’est pas une histoire rare parmi les nouvelles stars des médias sociaux.

“Les jeunes qui entrent dans ce monde sans le vouloir, ce qui est le cas de Luva de Pedreiro, se heurtent rapidement aux réalités du marché, des contrats et des accords publicitaires, ce qui est très différent du simple fait de s’amuser sur les réseaux sociaux”, explique Issaaf. Karhawi, auteur du livre « De blogueur à influenceur ».

“De nombreux influenceurs doivent faire face à des haineux, à une culture d’annulation, ce qui peut soulever divers problèmes de santé mentale”, dit-elle.

“Ce qui s’est passé (avec Luva) montre que c’est beaucoup plus complexe que d’avoir simplement des millions de followers.”

