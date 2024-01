Rece Davis partage un moment « surréaliste » de son entretien avec Nick Saban après sa retraite

Rece Davis s’est entretenu avec Nick Saban juste après sa retraite pour une interview individuelle exclusive. Les deux hommes ont discuté pendant plus d’une demi-heure et ont abordé des sujets sérieux. Pourquoi maintenant? Quelle est la prochaine étape pour Saban ? Quelle est la prochaine étape pour l’Alabama ? (Une question à laquelle Kalen DeBoer est désormais chargé de répondre.)

La voix de longue date du football universitaire sur ESPN a quitté l’interview en sentant à quel point c’était une décision difficile pour Saban. Légende de l’Alabama et icône des entraîneurs du football universitaire, Saban s’est éloigné après avoir aidé l’Alabama à remporter six championnats nationaux.

Sur le Journée de match universitaire podcast avec Pete Thamel cette semaine, Davis a rappelé à quel point toute l’expérience était surréaliste lorsqu’il est arrivé sur le plateau de l’interview.

«La chose la plus surréaliste et la plus étrange de toute cette matinée, c’est quand je suis descendu jusqu’à son bureau. Il a déjà été pratiquement nettoyé », se souvient Davis. “Il y avait un sentiment profond de… qu’il dirigeait la série, tout le monde le sait, mais il y avait aussi un tel sentiment d’appréciation, je pense, et beaucoup de membres du personnel ont pris conscience qu’ils avaient été en plein milieu. de quelque chose de vraiment spécial et ça se terminait brusquement.

Du@CollegeGameDaycosse avec@PeteThamel. Moments menant à une conversation après la retraite avec Nick Saban. Pod complet ici : https://t.co/b9T0gOAn73$ pic.twitter.com/cWoPIhzxuU -Rece Davis (@ReceDavis) 18 janvier 2024

Ce que Davis a décrit comme l’ambiance dans les installations de football de l’Alabama était sûrement assez similaire à ce que tant de personnes dans le pays ont vécu lorsque la nouvelle a été annoncée selon laquelle Saban se retirait officiellement du match.

L’Alabama venait de remporter sa 16e saison consécutive de 10 victoires. L’Alabama venait de remporter un autre championnat de la SEC et de revenir aux éliminatoires du football universitaire. Saban, 72 ans, étant l’un des entraîneurs les plus âgés du football universitaire, il était légitime de se demander combien d’années il lui restait dans le tank, mais peu s’attendaient à ce que la réponse soit « zéro ».

Dans l’interview de Davis (que l’on peut voir ici), Saban a qualifié la saison 2023 d’« épuisante ». Il a dit que pour amener cette équipe de l’Alabama là où elle devait commencer la saison jusqu’à là où elle s’était terminée, il lui avait fallu plus d’énergie que d’habitude.

“Je ne pense pas qu’il y ait jamais de bon moment (pour prendre sa retraite), surtout quand on est entraîneur”, a déclaré Saban à Davis. « Parce qu’une fois que vous êtes entraîneur, vous pensez que vous le serez pour toujours. Mais en fait, je pensais qu’en embauchant des entraîneurs (et) en recrutant des joueurs, mon âge commençait à devenir un petit problème. Les gens voulaient l’assurance que je serais ici pendant trois ans, cinq ans, peu importe. Et c’est devenu de plus en plus difficile pour moi d’être honnête à ce sujet.