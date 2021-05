Récapitulation finale de This Is Us: Chronologie de ce qui s’est passé dans la série

THIS Is Us a fait ses débuts à l’antenne en 2016 sur NBC et est depuis un succès culte depuis lors.

Cinq saisons en, NBC La finale de la saison This is Us a été diffusée hier soir le 25 mai 2021 devant un public très attendu.

La finale de la saison 5 de This Is Us a été diffusée hier soir le 25 mai 2021



Que s’est-il passé dans la finale de la saison de This Is Us?

Lors de la finale de la saison d’hier, le 25 mai 2021, de nombreux futurs personnages ont été clarifiés.

Deja a finalement découvert que Malik avait été accepté à Harvard, et la famille Pearson se prépare pour le mariage de Kevin, joué par Justin Hartley et Madison, joué par Caitlin Thompson.

Beth, interprétée par Susan Kelechi Watson et Tess, interprétée par Eris Baker, qui n’a jamais été aussi copain auparavant, se lie pour accessoiriser une robe.

Toby, joué par Chris Sullivan, obtient un nouvel emploi, ce qui est incroyable et il est super excité jusqu’à ce qu’il apprenne que cela comporte une mise en garde.

De nombreux fans ont été choqués par la fin du mariage



Toby découvre que ce nouvel emploi l’obligerait à se rendre à San Francisco trois jours par semaine.

Kate, interprétée par Chrissy Metz, qui a été très mécontente de son travail ces derniers temps, tente de quitter son emploi, mais son patron refuse.

Bien que la famille Pearson se prépare enfin pour le mariage, quelque chose se passe très, très mal.

Madison, qui a eu des doutes récemment, se rend compte que Kevin ne l’aime pas et ils se séparent.

Aller de l'avant dans le futur a beaucoup appris aux fans sur Kate et Nicky

Nous obtenons également un flash en avant classique dans l’épisode, qui est une caractéristique emblématique de la série.

Lorsque nous avançons rapidement, Kate se marie une deuxième fois avec son patron.

Ce n’est que cinq ans dans le futur, mais Nicky est déjà marié et Randall, joué par Sterling K. Brown, est considéré comme une étoile montante.

Alors que la saison cinq avait terminé de nombreuses histoires, elle laissait certainement beaucoup plus à expliquer.

La saison six étant la dernière saison, les fans se sentent doux-amers



L’un des plus grands fans de cliffhangers est ce qui va arriver à Madison et Kevin.

Pourtant, les fans devront attendre pour en savoir plus sur les familles dont ils sont tombés amoureux.

Y aura-t-il une sixième saison de This Is Us?

En mai 2019, NBC a renouvelé l’émission pour la sixième saison, mais elle est venue avec des nouvelles douces-amères.

Alors que les fans ont été traités à la connaissance de plus d’épisodes, cela marque également la dernière saison.

Il n’y a pas encore de date confirmée pour la première de la saison, mais on ne sait pas si le tournage à Los Angeles a commencé.