Nous sommes enfin à la fin de la saison pandémique de «The Bachelorette». Et cela signifie qu’une proposition de pandémie pourrait être en magasin – mais Tayshia dira-t-elle oui?

Nous reprenons là où l’épisode de lundi s’est arrêté, alors que Tayshia prend un peu de répit après le retour surprise de Ben.

«Je me soucie vraiment de Ben, mais je l’ai renvoyé chez lui pour une raison», dit Tayshia.

Elle revient vers lui et le couple reprend la conversation sur le canapé de sa suite. Il réitère qu’il est amoureux d’elle. Elle veut savoir pourquoi il ne lui a pas dit ça plus tôt, et il dit qu’il avait peur – mais aussi confiant qu’il passerait à la semaine prochaine. Ne comptez pas vos roses avant qu’elles n’éclosent, ou quelque chose comme ça.

Tayshia permet à Ben de venir à la cérémonie des roses, mais on ne sait pas ce qu’elle décidera. Leur attirance perdure: « Je viens de l’embrasser! Pourquoi est-ce que je l’embrasserais? » dit-elle, jouant avec les émotions de Ben (et de nos).

Quand Ben arrive à la cérémonie des roses, il donne à Ivan et Zac des indices sur l’invitation de Tayshia. Avec deux roses en jeu, qui enverra-t-elle à la maison?

Tayshia explique aux hommes que sa relation avec Brendan n’a pas fonctionné et qu’elle a prié pour savoir quoi faire.

Elle demande à Ivan s’ils peuvent aller parler – ce qui ne sonne pas bien. Apparemment, leurs valeurs ne correspondent pas en ce qui concerne la religion, ce qui est important pour elle. C’est assez un drapeau rouge pour le renvoyer chez lui.

«Vous ne tombez pas simplement amoureux du jour au lendemain», dit Ivan. Il ne pense pas qu’elle choisira qui que ce soit.

Pour l’instant, cependant, elle offre des roses à Zac et Ben, ce qui signifie que chacun aura la chance de rencontrer la famille de Tayshia.

La famille de Tayshia rencontre Ben et Zac

Tayshia explique à sa famille – y compris sa mère, Rosario et son père Desmond – qu’elle a renvoyé Ben à la maison et l’a laissé revenir. Desmond est sceptique quant à la relation avant d’avoir la chance de le rencontrer.

Quand Ben arrive, la famille porte un toast à une seconde chance.

Desmond ne veut pas qu’elle travaille si dur pour mettre quelqu’un sur la même longueur d’onde qu’elle. Ben jaillit de Tayshia à Rosario. «C’est une chose éternelle», dit-il. Il dit à ses deux parents qu’il est amoureux de Tayshia. Le scepticisme de Desmond diminue et Tayshia dit qu’elle a recommencé à tomber amoureuse de lui. Bon travail, Ben.

Ensuite, c’est au tour de Zac. Il dit à Rosario que dans cinq ans, il voit Tayshia et lui mariés heureux et fonder une famille.

Zac parle avec Desmond de son mariage passé. Zac dit que la vie n’est pas toujours facile, mais se soutenir mutuellement dans les moments difficiles est ce qu’il attend avec impatience avec Tayshia. Desmond pense que Zac est un homme bien et apprécie la façon dont il l’a mis à l’aise. Ils mangent de la pizza ensemble, ce qui nous donne faim.

Tayshia a un choix difficile devant elle.

‘J’ai l’impression de savoir ce que mon cœur veut’

Desmond revient plus tard pour discuter avec Tayshia.

La famille ne veux qu’elle fasse une erreur; rappelles toi, ils l’ont vue divorcer, et son père est inquiet parce qu’il l’a déjà vue blessée. «Ce n’est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais je ne veux pas que vous fassiez la plus grosse erreur de votre vie», dit-il.

Gorgée.

Elle sait qu’il voulait bien dire – mais maintenant elle est débordée. Tayshia a un dernier rendez-vous avec Zac, où ils récapitulent leur rencontre avec sa famille. Elle lui dit qu’elle est stressée, bien qu’il lui assure qu’il est prêt. Il ressent son appréhension – quelque chose qui perdure quand ils prennent un cours de danse de mariage. Il fait du bon travail en essayant de la distraire.

Plus tard, Tayshia exprime ses inquiétudes à Zac au sujet de ses craintes pour leur avenir et des difficultés de croissance potentielles dans leur relation. Zac explique qu’une partie de sa sobriété l’oblige activement à ne pas s’enfuir, et ce jour est son neuvième anniversaire de sobriété. «Si j’avais la possibilité de vous proposer, je ne le ferai que si je m’engage envers vous», dit-il. Pâmoison.

Le prochain rendez-vous est avec Ben … ou peut-être pas?

«J’ai l’impression de savoir ce que mon cœur veut et je sais que ce n’est pas Ben.

Elle dit qu’elle tient tellement à lui mais qu’elle a l’impression que son cœur est avec quelqu’un d’autre. Elle ne veut pas qu’il devine quoi que ce soit, jamais, et elle lui a donné la rose l’autre soir parce qu’elle voulait leur donner une autre chance.

Il est toujours amoureux d’elle, mais « quand on aime quelqu’un, on veut qu’il soit heureux ». Nos cœurs sont brisés. Nous ressentons pour vous, Ben.

Zac propose à Tayshia … dit-elle oui?

On y va, les amis. «Je peux honnêtement dire sans réserve que Zac est ma personne», déclare Tayshia le jour de la proposition.

Tout se passe – le bijoutier de la franchise « Bachelor » Neil Lane s’arrête pour aider Zac à choisir une bague – mais Tayshia a toujours peur et se demande si c’est trop tôt.

«Rien ne s’est jamais senti aussi bien de toute ma vie», dit Zac à Tayshia avant de partager toutes les raisons pour lesquelles il l’aime, y compris le fait qu’elle est une femme forte et indépendante.

« Je sais que je t’ai dit que je t’aimais, mais – désolé – c’est plus que ça, » dit Tayshia, nous faisant brièvement peur en pensant qu’elle allait rompre avec lui.

Il se met à genoux et propose, et nous sommes réduits à une flaque de larmes quand Tayshia dit oui. Tayshia épingle également la rose finale sur Zac comme une formalité.

Ils «partent» dans ce même faux taxi new-yorkais de leur rendez-vous avec un panneau «juste engagé» au dos.

Jusqu’à la prochaine fois, Bachelor Nation. (« The Bachelor » revient le 4 janvier)

