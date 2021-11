La finale de la saison 30 de « Danse avec les stars » est arrivée. À la fin de la nuit, il y aura un nouveau champion de boule à facettes. Suivez les finalistes dans la salle de bal une dernière fois.

Après des semaines de compétition, tout a abouti. Amanda Kloots, Iman Shumpert, Jojo Siwa, et Cody Rigsby frappent la piste de danse dans l’espoir d’être couronnés nouveaux Danser avec les étoiles champion. Les concurrents précédemment éliminés rejoignent les finalistes et les pros pour une performance de groupe épique au BTS appuyez sur « Dynamite ». Tyra Banques révèle que Julianne Hough a rejoint le jury après son frère, Derek Hough, a été diagnostiqué avec un cas révolutionnaire de COVID-19.

Les 4 derniers couples se produiront deux fois lors de la finale. Amanda et Alan Bersten lancez la finale avec une valse viennoise et une fusion de Paso Doble sur « Never Tear Us Apart » de L’évêque Briggs. Julianne note que la « cohérence » a été la force d’Amanda tout au long de la saison. Bruno Tonioli dit que la chimie entre Amanda et Alan était « grésillante ». Carrie Ann Inaba souligne un « petit trébuchement » qu’Amanda a eu juste à la fin. Scores d’Amanda et Alan : Carrie Ann = 9 ; Longueur = 10 ; Julienne = 9 ; Bruno = 10. Note totale = 38 sur 40.

Ensuite, Cody et Cheryl Burke s’attaquer à une fusion Paso Doble et cha-cha pour « Free Your Mind » en En vogue. Carrie Ann doit s’extasier sur le chemin parcouru par Cody depuis le début de la saison. Elle ajoute que cette performance était « si forte ». Len a une petite critique de la performance mais dit que Cody a été « brillant » dans l’ensemble cette saison. Scores de Cody et Cheryl : Carrie Ann = 9 ; Longueur = 9 ; Julienne = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 36 sur 40.

Jojo et Jenna Johnson wow leur fusion Tango et cha-cha sur « I Love It » de Icona pop avec Charli XCX. Carrie Ann est abasourdie par la performance et dit qu’elle a été témoin d’une « femme transformée » cette saison avec Jojo. Len dit que Jojo prouve que peu importe si c’est une fille qui danse avec une fille ou un gars qui danse avec un gars, si la « danse est géniale, la magie opère ». Bruno se lève et crie que la performance était « vraiment géniale ». Il admet qu’il analysait tous les aspects de la performance et que tout était «parfait». Scores de Jojo et Jenna : Carrie Ann = 10 ; Longueur = 10 ; Julienne = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

Iman et Daniella Karagach frapper la piste de danse avec leur fusion cha-cha et foxtrot à « Septembre » par Terre, Air et Feu. Len s’extasie sur le fait qu’il n’y avait « aucune confusion dans la fusion » avec cette performance. Julianne admet qu’elle n’a jamais pensé qu’Iman était l’opprimé du tout. Bruno déclare que « l’aigle a atteint de nouveaux sommets » et Iman est désormais « le roi de la salle de bal ». Scores d’Iman et Daniella : Carrie Ann = 10 ; Longueur = 10 ; Julienne = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

Le premier freestyle de la soirée est de Cody et Cheryl. Ils dansent sur un medley de « Beethoven’s Fifth » et « Nails, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version) » de Salle Todrick. Julianne admet qu’elle se sent « plus vivante » et plus « libre » après avoir regardé cette performance. Carrie Ann s’extasie sur le fait qu’il s’agit du « freestyle le plus flamboyant que nous ayons jamais vu ». Len dit que la performance était « sauvage, c’était farfelu, et c’était merveilleux. Scores de Cody et Cheryl : Carrie Ann = 10 ; Longueur = 10 ; Julienne = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

Amanda et Alan ont frappé la salle de bal une dernière fois pour un joyeux freestyle sur « A Sky Full of Stars » de Jeu froid. Bruno s’exclame qu’il a vu une « étoile renaître » devant ses yeux. Il dit à Amanda de « garder cette lumière vivante ». Carrie, qui commence à pleurer, dit: « Vous êtes l’espoir et la résilience personnifiés. » Scores d’Amanda et Alan : Carrie Ann = 10 ; Longueur = 10 ; Julienne = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

Ce récapitulatif se développe…