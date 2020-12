Alors que l’année tire à sa fin, il en va de même pour cette saison sans précédent de «The Bachelorette» sur ABC. Tout d’abord, il est temps pour les suites fantastiques. Mais Tayshia passera-t-elle vraiment la nuit avec chacun de ses trois derniers hommes?

Tayshia rattrape à nouveau l’ancien « Bachelorette » JoJo Fletcher et dit qu’il y a des points positifs pour ses trois hommes restants, Zac, Brendan et Ivan. Mais elle a encore des hésitations.

Le trio développe une dynamique étrange et maladroite pendant l’épisode – ce qui a du sens puisque chacun pense à passer la nuit avec Tayshia, et sait que les autres le sont aussi.

Le rendez-vous d’Ivan est le premier. Sa carte de rendez-vous dit: «Notre amour est intemporel».

Ce que cela signifie réellement: ils sautent dans des bains de glace pour tenter de battre un supposé record du monde du baiser le plus long et le plus froid. (Ce record est actuellement de 5 minutes et 16 secondes.) Cela aurait été plus amusant à regarder en été.

Tayshia et Ivan ont battu le record (avec un impressionnant 6 minutes et 35 secondes) après avoir synchronisé leur respiration et se sont fait confiance pour vaincre le froid.

Plus tard, ils se souviennent d’avoir pleuré ensemble. Il lui dit qu’il a commencé à tomber amoureux d’elle il y a des semaines et qu’il pouvait voir tout cela fonctionner. «Je suis sans aucun doute en train de tomber amoureux de vous en ce moment», dit-il. Elle dit qu’elle est tombée amoureuse de lui aussi.

Ils participent à la suite fantastique et passent la nuit dans une caravane romantique, qui nous a surpris par son apparence confortable. Après être resté éveillé toute la nuit à parler – et probablement à d’autres manigances – Ivan dit qu’il pourrait lui proposer. But!

Il est temps « d’explorer » la relation de Zac et Tayshia

«Explorons-nous les uns les autres», lit-on sur la carte de date de Zac. Zac répète tellement le mot «explorer» que nous en devenons ennuyés.

Nous sommes moins ennuyés de regarder Zac et Tayshia à leur rendez-vous. Ils se peignent eux-mêmes – littéralement se déshabillent et se couvrent de peinture – et placent des empreintes de mains et se roulent autrement sur une toile géante. C’est doux et ça a l’air amusant. Le plus romantique: leurs initiales écrites à la peinture rouge avec un cœur autour d’elles.

La plus grande hésitation de Tayshia est qu’elle est trop prise dans le moment.

Plus tard, elle l’interroge sur quelque chose que sa mère a dit: qu’il ne voulait pas d’enfants. Il explique qu’il s’agissait plus d’un mécanisme de défense, mais depuis son arrivée dans la série, il a réalisé qu’il les voulait après tout et qu’il savait qu’il serait un bon père et un bon mari. Belle sauvegarde, mon pote.

Il s’engage également envers Tayshia et le dit clairement: « Je sais que je t’aime. »

Elle dit qu’elle l’aime aussi et qu’elle le sait depuis un certain temps. Euh, devrions-nous juste terminer le spectacle ici?

Evidemment, le couple profite également de la suite fantastique et cela semble bien se passer. Ils dansent ensemble sur le lit le lendemain matin.

Cependant, Tayshia pense toujours qu’elle pourrait se retrouver avec l’un des hommes.

Brendan est-il prêt? De plus, un retour surprise

La carte de date de Brendan se lit comme suit: « Voyons ce que l’avenir nous réserve. »

Au sens propre.

Tayshia et Brendan rencontrent Neil Lane, le bijoutier de l’émission, pour essayer des bagues.

Mais l’avenir vient un peu trop vite pour Brendan. Il se rend compte qu’une partie de lui est toujours brisée (apparemment de son divorce) et qu’il a besoin de temps pour guérir et grandir. Il veut lui donner tout son cœur, mais il ne peut tout simplement pas. « Vous méritez un homme complet. Vous méritez un homme qui est guéri de son passé, et malheureusement en ce moment, je ne suis pas cet homme », dit-il.

Il s’excuse mais se renvoie effectivement chez lui. Pouah, pauvre Tayshia.

« Si vous n’êtes pas prêt, ce n’est pas quelque chose que je vais vous pousser à faire », dit-elle.

Tayshia dit dans un aparté qu’elle pensait vraiment qu’elle allait finir avec lui; rappelez-vous qu’il était une connexion précoce pour elle. Mais nous n’avons pas acheté leur relation ces dernières semaines, pour ce que ça vaut.

L’ancienne «Bachelorette» Rachel Lindsay s’arrête pour donner quelques conseils à Tayshia, et les deux finissent par discuter de l’ancien concurrent Ben. Hmm, je me demande ce que cela pourrait signifier …

Nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour le savoir. Ben se présente (!) Et dit à Chris qu’il est amoureux de Tayshia.

Et juste au moment où Tayshia se prépare pour la cérémonie des roses, Ben apparaît à sa porte. Il s’excuse de s’être arrêté la dernière fois qu’ils se sont vus et lui dit qu’il l’aime. ENFIN.

«Je vois une vie avec toi», dit-il. Nos cœurs, ils courent!

Elle a besoin d’une minute pour se ressaisir. Euh, que se passe-t-il ensuite?! Je suppose que nous le saurons dans la finale de mardi (8 HNE / PST) …

