Récapitulation du jour 9 de Love Island 2021 – les garçons se déchaînent sur les bombes Lucinda et Millie alors que Hugo est en larmes au premier rang de la villa

Un peu comme les émotions météorologiques chaotiques du Royaume-Uni étaient partout à Love Island le jour 9.

La villa a éclaté dans sa première rangée de la série qui menaçait de séparer au moins un des couples et les téléspectateurs accusaient deux filles d’avoir harcelé Hugo Hammond.

5 Les téléspectateurs ont vu Hugo Hammond fondre en larmes ce soir sur Love Island Crédit : Érotème

Hugo a fait l’amère erreur de révéler ce qui le rebute chez une femme – devant des femmes qui le rebutent.

Dans un jeu désastreux de « connaissez-vous bien votre partenaire ? » il a dit que son plus gros reproche était « une fausse personnalité et une fausse apparence » et son type parfait était « une blonde aux longues jambes, pas un faux ».

Faye Winter a immédiatement rétorqué: « Ignorant as f ** k » et Sharon Gaffka a murmuré « p *** k » avec la vie d’Hugo défilant devant ses yeux.

Quelques larmes et la meilleure réplique de la série – « Je m’en fous s’il pleure !!! » – plus tard et les insulaires se sont couchés, mais il n’y a eu aucun câlin pour Sharon de la part d’un Aaron Francis dégoûté.

5 Les étourdissantes Lucinda Strafford, 21 ans, de Brighton et Millie Court, 24 ans, d’Essex sont entrées dans la villa ce soir Crédit : ITV

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

Avec DEUX bombes arrivant le lendemain, il est vite devenu clair qu’aucune des filles d’origine n’est en sécurité.

Des producteurs astucieux ont envoyé les femmes hors de la villa pour un brunch bien arrosé, et les hommes ont reçu un texto qui disait: « Salut les garçons, nous avons entendu dire que vous étiez tous seuls dans la villa… alors nous sommes en route. . J’adore Lucinda et Millie x »

Dans les étourdissements marché Lucinda Strafford, 21 ans, de Brighton et Millie Court, 24 ans, d’Essex.

Jake Cornish a bondi comme s’il avait été électrocuté – quelques heures seulement après avoir dit à Liberty Poole confus qu’il pouvait tourner la tête.

5 Jake a menacé de faire un coureur sur Liberty – pour la troisième fois Crédit : ITV

5 Un teaser pour l’épisode de mercredi a révélé que Rachel pleurait sur Brad

Heureusement pour elle, aucune des deux filles n’a dit qu’elles aimaient Jake, Lucinda et Millie regardant le maçon gallois Liam Reardon, 21 ans, et l’ouvrier de Northumberland Brad, 26 ans.

Cependant, cela ne présage rien de bon pour Rachel Finni, qui pourrait en venir à regretter sérieusement d’avoir « séché à sec » Brad lors de leur première nuit au lit ensemble.

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2 et ITV Hub.