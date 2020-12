La spéculation continue de croître qu’Arsenal pourrait faire un certain nombre de mouvements dans la fenêtre de transfert de janvier alors qu’ils cherchent à renverser leur mauvaise saison jusqu’à présent.

Malgré leur terrible forme récente, le manager Mikel Arteta devrait avoir le temps de le renverser par le conseil.

Mais il est susceptible de demander des fonds à dépenser le mois prochain afin d’ajouter au moins un ou deux joueurs à son équipe.

Et il pourrait y avoir un certain nombre de dépenses aussi car ils cherchent à couper une partie du bois mort de l’équipe.

Voici toutes les dernières rumeurs faisant le tour des Emirats …

Leon Bailey est un nom lié à un déménagement en Premier League depuis plusieurs années maintenant.

L’ailier du Bayer Leverkusen a régulièrement impressionné en Bundesliga et en Ligue des champions au cours des dernières saisons.

Et selon le Daily Mail, Arsenal a rejoint la course pour le joueur, Manchester United, Tottenham et Everton étant considérés comme les autres équipes anglaises intéressées.