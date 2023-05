Récapitulation des principaux points à retenir de la NWSL gameweek 7

Gameweek 7 dans la NWSL a apporté plus d’efforts à travers la ligue. Ashley Hatch a de nouveau marqué pour Washington, leader de la ligue. La Caroline du Nord a organisé une masterclass de jeu au milieu de terrain, Marta a de nouveau séduit et les défenses ont intensifié leurs efforts avec plus d’efforts lors de la semaine de match 7 de la NWSL.

Chaque match de la semaine de match NWSL 7

Racing Louisville 3-0 Chicago Red Stars

Lousiville a obtenu sa première victoire de la saison avec une victoire décisive 3-0 contre Chicago vendredi soir à domicile. L’équipe locale a dominé les premiers instants du match. Du coup, Uchenna Kanu a failli ouvrir le score à la 16e minute. Kanu a pris un ballon en profondeur sur le côté gauche, coupé à l’intérieur pour battre un certain nombre de défenseurs. Mais, elle a envoyé sa dernière balle au-dessus de la barre transversale en se refusant ce qui aurait été une ouverture spectaculaire.

Louisville a sorti l’impasse à la 34e minute lors d’un penalty. La défenseure de Chicago Tierna Davidson a battu Paige Monaghan dans la surface. Savannah DeMelo a converti le coup de pied.

Pendant le temps d’arrêt de la première mi-temps, le Racing a obtenu une deuxième pénalité et s’est à nouveau converti, cette fois c’est Wang Shuang qui a obtenu son coup de pied devant Alyssa Naeher.

Le meilleur jeu de Chicago est survenu après la 77e minute. Les Red Stars ont parsemé la région de Louisville d’occasions et de demi-occasions. Mais, le but final, encore une fois, est tombé à Louisville. Sur une contre-attaque, Parker Goins a bondi sur un ballon traversant et a couru vers la surface de réparation. Elle a tiré un coup bas dans le coin le plus éloigné.

L’arrivée en solo a couronné une excellente soirée pour les fans présents au Lynn Family Stadium.

Houston Dash 2-1 Portland Thorns

Houston a marqué deux buts en seconde période avec Joelle Anderson et Ebony Salmon renversant un déficit précoce contre Portland. Le retour donne au Dash sa première victoire à domicile de la campagne. En conséquence, c’était la première défaite des Thorns de la saison.

Les Thorns ont commencé le match sur le pied avant, créant de meilleures chances en première mi-temps et gardant le contrôle de la possession et du tempo. Comme d’habitude, Sophia Smith avait l’air dangereuse à l’avenir. De l’autre côté du milieu de terrain, Olivia Moultrie a été particulièrement influente.

À la 34e minute, Moultrie a préparé Raquel Rodríguez pour un tir du pied droit. Elle a propulsé cela au premier poteau, et il a été faufilé par Jane Camp qu’elle a livré au premier poteau, se faufilant par Jane Campbell dans le filet de Houston. Portland a pris cette avance d’un but à la mi-temps.

La seconde mi-temps a commencé avec Houston, créant beaucoup de pression au début. Quinze minutes après le début de la seconde mi-temps, Joelle Anderson, remplaçante en seconde période, a trouvé le fond du filet. La gardienne des Thorns, Bella Bixby, a poussé un arrêt du tir d’Ebony Salmon sur le chemin d’Anderson.

À peine deux minutes plus tard, Campbell a dû faire un arrêt spectaculaire sur Smith alors que l’attaquant as de Portland était joué en tête-à-tête avec le gardien de Houston après un mouvement offensif qui a commencé sur le côté gauche du milieu de terrain de Portland.

À la minute 71, Salmon a remporté le match pour Houston avec une course et une finition fantastiques. Elle a reçu le ballon à environ 35 mètres du but, a battu deux défenseurs des Thorns et a réussi une finition élégante.

Malgré plusieurs tentatives d’égalisation tardives, Portland n’a pas trouvé le dernier ballon ni le fond des filets et a subi sa première défaite de la campagne. Dans la série actuelle de trois matches sans victoire, les Thorns ont concédé huit buts. Cinq d’entre eux sont dans la seconde moitié des matchs. Certes, il est encore en début de campagne. Cependant, au cours de ce premier mois de la campagne, Portland a regardé la tête et les épaules au-dessus du terrain. Maintenant, il apparaît assez vulnérable.

Angel City FC 0-1 Washington Spirit

Une pénalité tardive d’Ashley Hatch a donné à Washington les trois points à l’extérieur et a catapulté le Spirit au sommet du classement.

La première mi-temps a été assez piétonne bien que le Spirit ait eu la meilleure mi-temps. En seconde période, le match s’est ouvert. Dans la première minute de la mi-temps, Trinity Rodman de Washington avait raté une occasion qui a dérivé juste à côté du deuxième poteau.

Les équipes ont échangé des occasions tout au long de la mi-temps alors que le jeu devenait de plus en plus tendu. Dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps, Angel City était de plus en plus sur le pied arrière, et après quelques occasions décentes, le Spirit a tiré un penalty lorsque Mary Alice Vignola a géré la tentative de Marissa Sheva.

Après un long délai pour un contrôle VAR et un certain sens du jeu du gardien de but d’Angel City Didi Haračić, dans le coin supérieur droit. Cela a élevé son côté vers la victoire, car il ne restait que quelques minutes de temps d’arrêt après.

Caroline du Nord Courage 1-0 OL Reign

Le but de Tyler Lussi à la 34e minute a suffi à permettre à la Caroline du Nord de remporter à domicile une victoire 1-0 sur OL Reign. Le Courage a dominé la possession dans le match, avec Denise O’Sullivan, Emily Fox et Ryan Williams se démarquant.

Le résultat a empêché OL Reign de s’emparer de la première place du classement. Compte tenu de ce qui était en jeu et de la performance de Seattle, ce fut un effort incroyablement doux. Malgré le score, la Caroline du Nord était à l’aise dans le contrôle du match depuis le but de Lussi.

OL Reign n’a pas été en mesure de créer le genre d’avantage dans de larges zones qu’ils avaient lors des matches précédents, Fox et Williams excellant à refuser le droit de passage ou les voies de dépassement à Megan Rapinoe et Veronica Latsko.

La domination de la Caroline du Nord au milieu de terrain était si complète qu’elle a tenté 540 passes pendant le match. Il s’agit du total le plus élevé de toutes les équipes en un seul match cette saison.

La victoire a mis fin à une période difficile pour le Courage où ils n’avaient gagné qu’une seule fois lors des sept derniers matches toutes compétitions confondues.

Gotham FC 0-0 Orlando Pride

NY/NJ Gotham et Orlando ont disputé un match nul sans but dimanche soir au Red Bull Arena. Orlando a eu l’essentiel des occasions dans le match et a failli marquer à plusieurs reprises, mais la gardienne de but de Gotham, Abby Smith, a passé une soirée exceptionnelle, tandis que la ligne de fond s’est très bien comportée.

Le duo défensif central vétéran de Gotham, Ali Krieger et Kristen Edmonds, a été régulièrement appelé en service et a lancé plusieurs défis clés en fin de match pour préserver la feuille blanche.

Alors que la touche finale d’Orlando était insaisissable, Marta a une fois de plus prouvé qu’elle était une merveille intemporelle au milieu de terrain et Mikalya Cluff a bien joué, récupérant le ballon huit fois en jeu ouvert et s’associant également bien avec Marta et Viviana Villacorta.

Le Pride avait encaissé quatre buts lors de l’action de la Challenge Cup en milieu de semaine contre Washington. Cependant, elle a rebondi dans le jeu de la NWSL pour la semaine de jeu 7. Son effort complet et convaincant n’a cependant pas pu tout à fait verrouiller les trois points. Orlando est désormais invaincu lors de ses trois derniers matches de championnat après avoir perdu ses quatre premiers matches de saison régulière.

Kansas City Current 0-2 Vague de San Diego

Le Wave a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives en championnat lors d’une victoire 2-0 à Kansas City contre le Current.

San Diego a marqué deux fois en première mi-temps. Le premier but est venu quand Alex Morgan a frappé le poteau droit et la déviation est venue de la gardienne actuelle Adrianna Franch pour donner la tête à la vague. San Diego a maintenu la pression alors que Morgan et Daniele Colaprico avaient tous deux d’excellentes chances de doubler l’avance avant la minute 40.

Enfin, une minute avant la mi-temps, Belle Briede a décoché un tir du pied droit du centre de la surface qu’elle a envoyé en haut de la lucarne. La frappe était si propre et parfaitement placée que Franch n’avait aucune chance de la sauver. Le but a donné à San Diego une avance de 2-0 avant la mi-temps.

Tout au long de la seconde mi-temps, Kansas City a dominé la possession et le déroulement du jeu. Vanessa DeBernardo a été particulièrement influente à la fois en termes de création de changements pour elle-même et de mise en place de ses coéquipiers. Mais la ligne de fond de la vague s’est renforcée. Kaleigh Riehl, ainsi que Naomi Girma, qui est dans la dernière ligne droite pour plaider sa cause pour la sélection de l’USWNT pour la Coupe du monde de cet été, ont été particulièrement bonnes à l’arrière.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire