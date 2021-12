Récapitulation de ‘Yellowstone’: Beth & Rip envisagent de se marier bientôt et Jamie affronte Garrett

Alors que Beth et Rip préparaient leur mariage, Jamie a eu une discussion intense avec Garrett sur son rôle dans les attaques de Dutton lors de l’épisode du 5 décembre de « Yellowstone ». De plus, la tension de Lloyd et Walker a atteint son paroxysme.

Jimmy se familiarise lentement mais sûrement avec sa vie au Four Sixes. Il a trouvé un endroit où rester – à l’intérieur cette fois – tout en travaillant au ranch. Il reprend tous les jours la même routine, espérant avoir fait le bon choix en quittant Yellowstone.

De retour dans le Montana, Beth s’inquiète que John ne l’appelle pas. Elle sait qu’il se passe quelque chose. Beth demande à Rip de l’emmener faire un tour. « Beth, pourquoi ne peux-tu pas me dire ce que tu penses ? » Rip demande. Elle lui dit toujours ce qu’ils font et rien du pourquoi. Il passe alors toute sa journée à réfléchir à ce qu’elle mijote.

Beth et Summer se battent devant John

Beth se dirige vers la maison principale. Elle entre et trouve Summer dans la chemise de John dans la cuisine. Naturellement, Beth ne le prend pas bien. Quand Summer demande qui est Beth, Beth répond avec un couteau à la main, « Je suis la garce sur le point de te poignarder dans l’estomac. » Beth pense que Summer est une prostituée, tandis que Summer pense que Beth est la femme de John.

John entre et essaie de régler les choses entre les deux femmes. Summer provoque Beth en pensant que Beth a un boulot de nichons. « En fait, Dieu m’a donné ces derniers gratuitement. On dirait qu’il m’a donné le vôtre aussi », plaisante Beth. John dit à Beth d’arrêter de se disputer avec Summer. Summer décide d’embrasser John devant Beth. John dit qu’il est trop vieux pour tout cela et dit à Beth d’être gentille avec Summer.

Il ne pense pas que Beth reste pour le petit-déjeuner soit une bonne idée. Beth dit qu’elle ne manquerait ça pour rien au monde. Le petit déjeuner n’améliore pas la situation. Summer est végétalien et ne mange pas de gluten. Les choses se tendent à nouveau, ce qui ne fait qu’agacer Beth. John dit à Beth de traiter Summer avec respect. Cela n’arrivera jamais. Alors que Beth sort, elle dit à Summer: « J’espère que tu mourras d’un cancer du cul. » Summer note que Beth est un peu trop vieille pour être jalouse de la fille que voit son père et John accepte.

Pendant ce temps, Kayce et Monica découvrent une nouvelle maison. Pendant que Monica parle avec l’agent immobilier, Kayce regarde Tate jouer avec un chien à l’extérieur. Monica et Kayce se rendent compte que c’est leur maison. Ils décident même de garder le chien errant aussi.

Garrett admet qu’il a planifié l’attaque

Jamie va enfin confronter son père à propos de Riggins. Il a une arme à feu et dit à son père de se lever les mains en l’air. Garrett mentionne que ce ne sera pas le premier meurtre que Jamie couvrira. « Vous avez essayé de tuer ma famille », dit Jamie. Garrett répond : « Ce n’est pas votre famille. C’est ta famille. Ce bébé est ta famille.

Garrett pense avoir donné à Jamie la force de s’éloigner des Duttons. Alors que Jamie n’a aucun amour pour Beth, il croit dans son cœur que Jamie est son frère. « Vous manquez ce que vous pensiez être », dit Garrett. Garrett pense qu’il n’y a rien de bien ou de mal, de juste ou de moral. « Ce sont des mots que les hommes ont inventés pour effrayer et faire honte aux autres hommes de reprendre ce qu’ils ont volé », poursuit Garrett. « John Dutton t’a utilisé. Tout comme il a utilisé tous ses enfants pour effrayer et faire honte aux autres afin que personne ne reprenne ce qu’il a volé.

Garrett dit à Jamie qu’il n’a « pas d’objectif à part te rendre la famille que tu n’as jamais eue et l’héritage qu’il t’a volé ». Garrett admet pleinement qu’il a essayé de tuer les Duttons. « Je continuerai d’essayer jusqu’à ce que je réussisse », prévient Garrett. « C’est à quel point je t’aime. » Jamie s’effondre tandis que Garrett le réconforte. C’est ne pas va bien finir.

Monica devient jalouse

Kayce est appelée pour enquêter sur une situation par Rainwater et Mo. Kayce croise la route d’une belle femme qui se disputait au ranch. Il y a un moment entre Kayce et cette femme que Monica remarque définitivement. Quand ils montent dans la voiture, Monica interroge Kayce sur la femme. Elle est clairement un peu jalouse. « Ce n’est pas mon genre, bébé », dit Kayce à Monica. Tate brise la tension en disant que la femme était « un tamale chaud ».

Plus tard, Monica et Kayce sont au lit ensemble. Monica n’arrive pas à dormir parce qu’elle « pense à ta petite garce en débardeur ». Cela fait rire Kayce. « Tu es à moi », dit Kayce à Monica. Avant une séance de maquillage passionnée, Monica dit à Kayce: « Je pourrais te tuer. »

Lloyd a pris goût à Carter. Il apprend à Carter à faire de la corde. Lloyd conseille à Carter de s’excuser auprès de Beth comme il le pense. Carter dit à Lloyd de suivre son propre conseil. « Je n’ai pas dit désolé », dit le très têtu Lloyd. Lloyd finit par aller trop loin au dortoir. Il brise la guitare de Walker et poignarde Walker ! Les hommes du dortoir ont menotté Lloyd et l’ont rendu inconscient. Alors que le chaos se déroule, Mia attrape ses affaires et s’en va.

Beth et Rip font des plans de mariage

Pendant que tout cela se passe, Beth et Rip ont une conversation très importante. Beth dit à Rip qu’elle cherche un endroit où elle peut devenir la femme de Rip. «Je veux un endroit sans souvenirs… un endroit où il ne s’est rien passé jusqu’à ce que nous soyons arrivés», dit-elle. Rip dit à Beth qu’il connaît exactement l’endroit. Leur moment est interrompu lorsqu’une voiture s’arrête. Ryan apporte un Lloyd menotté à Rip.

Le vétérinaire est appelé pour aider Walker avec le coup de couteau. Walker veut juste sortir le couteau de sa poitrine. Laramie finit par faire ce qu’il demande et le sang coule partout, mais il va s’en sortir.

John est appelé pour donner des conseils sur ce qu’il faut faire avec Lloyd. Lloyd applique les règles du ranch depuis 30 ans, alors à quoi cela ressemble-t-il pour tout le monde. John décide de lui donner une chance de plus. Une erreur de plus et Lloyd sait exactement ce qui va se passer. Cependant, des changements sont à venir. John met son pied à terre et n’ordonne plus de filles dans le dortoir. Lloyd et Walker vont se battre. « Rip, je veux que tu fasses du dernier homme debout un exemple », dit John.

Lloyd et Walker ont réussi une dernière fois

Rip ordonne à tout le monde de se rendre au dortoir. Il dit à Teeter et Laramie de partir. Les gars doivent venir avec lui. Lloyd et Walker montent sur le ring. Une violente bagarre éclate entre eux. Rip oblige Carter à tout regarder. Le temps passe et le combat continue. John commence à monter sur le ring, mais Rip assure à John qu’il va finir ça.

Rip s’approche de Lloyd et le serre dans ses bras. « Je t’aime », dit Rip à Lloyd, avant de le frapper en plein dans le ventre. « C’est pour votre protection », ajoute Rip. Il casse les doigts de Lloyd sur-le-champ. Lloyd aide Walker à se relever. Ils sont tous les deux amenés devant John. « Alors, nous nous comprenons ? » demande Jean. Ils sont tous les deux d’accord. Sur le côté, un Rip fatigué dit encore et encore: « F ** k. »

Après avoir été témoin de ce qui s’est passé, Carter dit : « Je sais ce que je veux être quand je serai grand. » Il désigne John. « Je veux être lui. »

Après sa confrontation émotionnelle avec Garrett, Jamie se dirige vers son bureau. Il a un visiteur, le nouveau responsable des opérations de Market Equities. Beth l’attend. « Vous allez tout gérer, n’est-ce pas ? » Jamie demande à Beth. Beth a la réponse parfaite de Beth, « Tout, misérable enf ** ker. »