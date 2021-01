« The Bachelor » ne perd pas de temps.

Ce n’est que la semaine 2 et nous assistons déjà à un drame majeur: une urgence médicale, un accident de VTT et une animosité précoce parmi les concurrents.

La star Matt James est de retour pour nous rappeler qu’il n’a jamais été amoureux, bien qu’il le veuille. Pendant ce temps, les concurrents sont amoureux de leurs nouveaux quartiers d’habitation (La Quinta qui?) – à l’exception de Victoria, qui ne s’est pas inscrite au spectacle pour être dans une sororité.

Après que huit femmes se soient dites au revoir la semaine dernière, il ne reste plus que 24 candidats, ce qui signifie que tout le monde n’aura pas de rendez-vous avec Matt cette semaine. Que la bataille pour l’attention du baccalauréat commence!

Premier face à face de Matt: éclaboussures de boue et questions familiales

Le premier nom appelé pour un face-à-face cette saison est Bri, un responsable des communications de 24 ans de San Francisco, qui rejoint le Bachelor pour une course de véhicules tout-terrain boueuse mais amusante. Alors que les choses se gâtent physiquement avec Matt, un désordre proverbial se prépare également à l’hôtel.

Victoria, la résidente de cette saison « Je ne suis pas ici pour me faire des amis », commence à se battre avec d’autres femmes qui se disent heureuses que Bri ait obtenu la carte de rendez-vous. Comment quelqu’un pourrait être heureux pour une autre personne qui a quelque chose que vous voulez est au-delà d’elle, mais n’osez pas dire que cela signifie qu’elle est jalouse! Les autres femmes ne sont pas intéressées par le drame si tôt, mais l’ouragan Victoria a déjà commencé à tourner, et rien ne l’arrête maintenant.

Nous retournons à Matt et Bri, qui montent à bord d’un VTT pour une promenade romantique en couple – jusqu’à ce que le VTT bascule sur le côté, plantant les deux dans une flaque de boue. Ils vont bien (bien que leurs tenues ne le soient pas) mais Matt présente des excuses spéciales à la mère de Bri et dit qu’il fera un meilleur travail de protection.

Le prochain arrêt de leur rendez-vous est un bain à remous dans les bois – un aliment de base « Bachelor » qui ressemble à un retour bienvenu aux dates pré-pandémiques, même si celui-ci se déroule toujours dans le complexe en quarantaine. Matt demande à Bri si entrer dans le spa serait «cool», elle dit oui, et nous donnons des points bonus à Matt pour avoir demandé son consentement. Il propose un toast aux expériences de mort imminente et s’excuse à nouveau, mais Bri dit qu’elle est heureuse que cela les ait rapprochés. Cue la session de maquillage du spa.

Pendant la potion du dîner de leur soirée, Bri révèle que sa mère avait 13 ans lorsqu’elle est tombée enceinte d’elle et que son père n’était généralement pas là. Matt peut raconter: son père était également largement absent. Les deux trouvent un terrain d’entente dans l’attente de l’opportunité de fonder leur propre famille. C’est une rose facile à remettre pour lui.

Pendant ce temps, Victoria continue de se battre, à un moment donné, qualifiant sa colocataire Marylynn de «psychologiquement perturbée» pour des raisons que nous ne comprenons pas très bien, et décide de dormir sur le canapé.

Date du groupe: Attaque des Bridezillas

La première invitation à une date de groupe va à Chelsea, Serena P., Abigail, Sydney, Illeana, Kristin, Lauren, Jessenia, Serena C., Kit, Kaili, MJ, Mari, Pieper, Rachael et Victoria, qui rejoignent Matt lors d’une photo en extérieur tirer. Quelle meilleure façon d’imaginer un avenir ensemble que de voir physiquement à quoi ressemblerait chaque femme en tant qu’épouse?

Ils courent à l’intérieur pour essayer des robes de mariée. De toute évidence, la reine Victoria attrape un diadème. Des séances de photos de mariage avec Matt s’ensuivent, mais toutes les 16 femmes ne prétendent pas dire « je le veux » avant que l’hôte Chris Harrison ne donne une tournure.

L’activité suivante est une version «Bachelor» de Capture the Flag, dans laquelle deux équipes se battent pour voler le «cœur» de l’autre équipe, atterrissant quelques plaquages ​​dignes de la NFL et éclaboussant les robes de mariée immaculées des uns des autres avec de la peinture arc-en-ciel dans le processus.

MJ vole le cœur de l’équipe d’or, assurant une victoire pour l’équipe rouge, et Mari remporte le prix de la mariée la plus précieuse même si elle faisait partie de l’équipe perdante, ce qui signifie qu’elle peut rejoindre le reste des gagnants lors d’une afterparty avec Matt. Les autres perdants disent au revoir pour la soirée – une pensée stressante pour les femmes qui n’ont toujours pas eu le temps de se connecter avec lui.

Les autres femmes passent la soirée à se plonger dans leurs histoires personnelles: Lauren veut être avec un homme de foi. Jessenia a des problèmes de confiance qui découlent de l’infidélité. Victoria a eu du mal à choisir ses vêtements ce matin.

C’est Lauren qui attrape la rose du groupe. Matt dit qu’elle l’a épaté lors de leur brève réunion le premier soir et est reconnaissant qu’ils aient eu plus de temps.

Sarah vole haut avec Matt, a du mal à creuser profondément

Sarah, la journaliste de 24 ans de San Diego, rencontre Matt pour un rendez-vous volant. Elle plaisante sur le fait qu’ils sont sur le point de monter à bord du premier avion jamais inventé.

Toute la journée, Sarah s’inquiète de ce que leur conversation devienne personnelle, car il lui est difficile de parler de sa famille. Matt a clairement été informé qu’il y avait quelque chose à dire parce qu’il ne cesse de poser des questions sur son père. Mais ce n’est que le soir qu’elle partage ce que les téléspectateurs savent déjà: elle a quitté son emploi et a déménagé chez elle pour servir de gardienne pour son père, qui a été diagnostiqué il y a cinq ans avec la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de Lou Gehrig. maladie.

Matt dit à Sarah qu’il est « honoré » qu’elle passerait du temps à le connaître, et demande ce qu’il peut faire pour montrer qu’il est digne d’elle. (Hum, c’est peut-être la meilleure question qu’un célibataire ait jamais posée.) Sarah veut juste qu’il soit aussi réel que possible – la vie ne sera pas toujours des dates orchestrées par le producteur! Cela fonctionne pour Matt, qui lui donne la date rose et un baiser avant de passer à la deuxième scène de bain à remous de la semaine.

Une urgence médicale arrête la cérémonie des roses

Lors du cocktail, Matt s’émerveille du chemin parcouru par ses relations avec les concurrents. Dans un ultime effort pour établir des liens avant la cérémonie des roses, les femmes qui n’ont pas eu beaucoup de temps avec lui tentent de piquer son intérêt.

Abigail, qui a attrapé la première impression de la semaine dernière, dit qu’elle se débat en groupe, alors elle conçoit un signal secret avec Matt afin qu’ils puissent partager un moment privé dans un cadre public. Magi imagine faire des dîners éthiopiens pour Matt.

Marylynn pleure, disant à Matt qu’elle ne sait pas pourquoi elle est ici parce qu’elle n’a pas encore passé du temps avec lui. Mais Matt est préparé avec sa fleur préférée, une orchidée, pour un grand geste qui permet à Marylynn de savoir qu’il pense à elle. Elle est sur Cloud 9, mais cela ne dure pas longtemps.

Victoria juge nécessaire d’informer Matt de son ex-colocataire «toxique». Elle affirme que Marylynn pleure pour manipuler les situations, et Matt s’excuse de ne pas l’avoir accueillie pour partager cette information plus tôt. C’est une situation « dit-elle, dit-elle » à ce stade: Marylynn nie cela, et Victoria insiste sur le fait qu’elle n’a rien fait de mal.

Matt se dirige vers la cérémonie des roses en sachant qu’il doit suivre son instinct et commence à distribuer des roses à Pieper, Kit, Magi, Rachael, Abigail, Chelsea, Jessenia, Katie et Serena C.

Il est coupé par un incident dramatique dans lequel Sarah a failli s’évanouir. Bri la guide hors des élévateurs et sur le sol pendant que Matt se précipite. Sarah dit à un médecin qu’elle «s’évanouit» et «ne peut pas voir».

C’est là que le cliffhanger nous laisse. Mais n’ayez crainte, fans de Sarah: elle est montrée dans un bref teaser pour l’épisode de la semaine prochaine, suggérant qu’elle va bien. Les éliminations devront attendre l’épisode 3.

