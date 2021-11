Récapitulation de « Sister Wives »: Christine sanglote alors qu’elle admet qu’elle « ne peut plus se marier avec Kody »

La famille ‘Sister Wives’ fait face à de multiples désaccords dans l’épisode du 21 novembre de la série, Christine Brown étant partie en larmes lorsqu’elle se rend compte qu’elle et Kody sont sur des pages très différentes.

L’épisode du 21 novembre de Sœur Épouses, qui a été filmé au début de 2021, a commencé à montrer des signes de problèmes au paradis pour Christine Brun et Marron Kody, qui a annoncé leur séparation début novembre. Le principal problème du couple était que Christine voulait que la famille retourne dans l’Utah, mais certaines des autres épouses de Kody n’étaient pas totalement d’accord et voulaient rester en Arizona. Kody a acheté une énorme propriété en Arizona, à Coyote Pass, des années auparavant, mais il n’y avait eu aucun mouvement vers la construction sur le terrain, ce qui était frustrant pour Christine. « N’est-il pas évident que nous n’allons construire sur la propriété que pour moi ? » se demanda Christine.

Lors d’une réunion de famille, Christine s’est rendu compte que ses rêves de déménager dans l’Utah n’allaient probablement pas se réaliser. Elle est devenue émue et s’est éloignée du groupe avec Meri Marron. En larmes, elle a dit à Meri : « Je ne peux plus me marier avec Kody. Je ne veux plus le faire. Meri, dont la relation avec Kody a été très limitée au cours des cinq dernières années, a compris ce que Christine traversait et lui a fait un discours d’encouragement. Au final, il a suffi à Christine de se calmer et de rejoindre le groupe.

« J’apprécie tout ce que Meri dit, je le fais », a admis Christine. «Elle a vécu beaucoup de choses. Mais sa relation avec Kody n’est certainement pas celle que je voudrais. Dans un autre confessionnal, elle a ajouté : « Tout cela est difficile. Il ne s’agit pas seulement de retourner dans l’Utah. Il ne s’agit pas que de cela. Je ne vais pas prendre de décisions drastiques sur ce que je vais faire ensuite aujourd’hui. Je suis blessé aujourd’hui. J’avais vraiment besoin de son soutien. Le mariage est difficile, mais je n’ai jamais voulu le genre de mariage que j’ai maintenant. Je n’ai jamais voulu être séparé et avoir des contacts physiques extrêmement limités – même pas me tenir la main. C’est triste. Mon mariage avec Kody est triste.

Kody a reconnu que Christine avait du mal et est allé parler individuellement avec ses autres femmes de la possibilité de déménager dans l’Utah. Janelle Brun a dit qu’elle ne voulait absolument pas déménager et qu’elle acceptait que la famille parte et qu’elle reste sur place. Robyn Brown était également las de déménager et voulait que la famille reste enfin tous au même endroit. Elle voulait qu’ils s’installent en Arizona et se sentent comme chez eux au lieu de ramasser et de repartir.

Un autre problème au sein de la famille était de savoir comment chacun voulait suivre les réglementations COVID. Le groupe s’est à nouveau réuni pour discuter de la façon dont ils se sentiraient à l’aise de passer les vacances de fin d’année et s’il serait possible de réunir à nouveau tout le monde. Malheureusement, il n’y avait pas beaucoup de traction ou de progrès réalisés sur la situation.

Pour essayer de rassembler à nouveau tout le monde, Kody a fait appel à un consultant pour aider à arpenter le terrain de Coyote Pass, qui a été divisé en cinq parcelles – une pour Kody et une pour chacune des épouses. Chacun pourra construire sur son terrain à sa guise. Christine est entrée dans la journée avec une attitude optimiste, car elle demandait à Kody de déménager sur la propriété depuis des années. « Je suis moi-même dans un petit tour de montagnes russes et j’essaie vraiment d’être positive, et parfois je suis plus positive que les autres », a-t-elle admis.

Cependant, la scission de la propriété a apporté un peu plus de tension, car tout le monde n’était pas en mesure de se mettre d’accord sur qui obtiendrait quel lot. Certaines épouses n’étaient pas heureuses que Kody ait pris le contrôle de la situation et revendique le lot le plus convoité – celui avec un étang – sans leur parler au préalable. « Je suis juste au-dessus de la conversation », a déclaré Christine dans un confessionnal. « J’ai du mal à tout retenir de toute façon. Nous devons commencer à marcher dans la propriété ou je vais commencer à pleurer. Si je m’exprime, je vais pleurer. C’est soit marcher sur la propriété, soit je vais simplement m’en aller complètement, car c’est très frustrant.

Enfin, le groupe s’est promené pour voir où se trouverait chaque limite de propriété. Lorsque Christine a vu le lot 3, elle s’est montrée intéressée et a dit qu’elle était «vendue» d’y vivre. Dans un confessionnal, cependant, elle a admis: «Honnêtement, je ne suis pas ravie d’emménager dans cette propriété, mais nous le sommes. J’aimerais donc être enthousiaste à l’idée d’emménager dans cette propriété, je dois juste me convaincre de rester constamment maintenant au lieu de simplement m’éloigner. Le reste de la saison continuera de montrer la fin de la relation entre Kody et Christine.