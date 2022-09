Récapitulation de l’épisode 3 de “She-Hulk” : deux camées hilarants, plus des œufs de Pâques Marvel

She-Hulk n’est pas l’une de ces émissions qui s’appuie sur une apparition en guest star chaque semaine – sauf que c’est totalement le cas. Le pilier du MCU de cette semaine est Benedict Wong, qui rejoint Jen Walters de Tatiana Maslany et Emil Blonsky de Tim Roth dans l’épisode 3 de She-Hulk : avocate, en streaming sur Disney Plus maintenant. Et ce n’est pas le seul visage familier qui fait rire un épisode où Jen montre ses compétences juridiques.

Les épisodes 1 et 2 sont déjà diffusés sur Disney Plus. Voici nos résumés de l’épisode 1 de She-Hulk et épisode 2, et c’est notre plongée dans le troisième opus, intitulé “The People Vs. Emil Blonsky”. C’est une grande semaine pour les camées, les œufs de Pâques et le matériel post-crédits. Beaucoup de spoilers à suivre !

L’épisode 4 suit le 8 septembre, avec plus à venir tous les jeudis (voici le plein calendrier des dates de sortie des épisodes pour She-Hulk).

Quatrième mur brisé



Maslany se tournant vers la caméra et discutant directement avec la caméra est une signature pour le spectacle, faisant écho aux moments de la bande dessinée où Jen Walters a brisé le quatrième mur et a parlé au lecteur. Est-ce qu’elle dit vraiment quelque chose de drôle, cependant? Dans un bar, Jen regarde la caméra et mentionne que la scène relie l’histoire A et B – le langage de la sitcom pour l’histoire principale et l’intrigue secondaire d’un épisode, qui devraient se combiner de manière satisfaisante. C’est très conscient de soi, mais ce n’est pas très amusant.

Et quant à cette première rupture du quatrième mur, quand Jen essaie d’insister sur le fait que ce n’est pas un spectacle basé sur des camées ? Dites-le avec moi : souligner de manière autoréférentielle les défauts d’une histoire n’excuse pas magiquement ces défauts !

Perception médiatique



La soi-disant She-Hulk explose, avec Jen partout dans les nouvelles. Nous voyons des organes de presse comme The Tattle News, Citizen News Tonight et The Conversation with Jefferson Coop, bien qu’ils soient pour la plupart remplis de lecteurs de nouvelles identikit fades plutôt que de présenter des personnages de journalistes intéressants.

Nikki pousse Jen à faire une interview, soulignant correctement que le génie est sorti de la bouteille. Même Blonsky comprend que les médias raconteront l’histoire, qu’elle en fasse partie ou non. Mais nous sommes censés croire que GLK&H est un cabinet d’avocats de Los Angeles qui ne comprend pas les relations publiques. Dans le dernier épisode, le patron de Jen, Holden Holliway, dit même qu’ils ont pris l’affaire Blonsky pour la publicité. Il y a des manifestants qui appellent Jen “un monstre qui défend un monstre”, alors quel genre de publicité pense-t-il que l’entreprise va obtenir ?

Le but de tout cet examen médiatique est d’ajouter une autre facette aux thèmes de l’émission sur la façon dont les femmes sont traitées. De son nom indésirable à l’assaut de “rumeurs” ridicules et offensantes à son sujet, Jen trouve qu’elle est objectivée et vilipendée aux yeux du public. Et les connards dans la section des commentaires dénoncent les femmes qui assument des rôles de super-héros, faisant écho au discours sexiste et misogyne de la vie réelle autour de cette émission et de toute histoire qui met en lumière des personnages féminins.

Droits et Wong

L’équipe juridique surhumaine prend la parole cette semaine, Jen montrant ses compétences juridiques en recrutant Wong pour disculper Blonsky. Même après avoir quitté Hulk et s’être transformé en Abomination, Jen réagit à la balle courbe de Blonsky avec une réflexion rapide et un discours impressionnant.

Pendant ce temps, son collègue Auguste “Carlin” Pugliese représente un ancien collègue sordide Denis Bukowski, qui pensait qu’il sortait avec Megan Thee Stallion, lauréate de plusieurs prix Grammy. Il a même payé sa Passat, ce qui aurait dû être le premier indice qu’il était en train de se connecter avec un elfe de lumière changeant de forme de New Asgard.

L’espiègle Runa est la fille d’un ambassadeur elfique à New Asgard, l’enclave scandinave des survivants d’Asgard que nous avons vue dans Thor : Amour et tonnerre. L’audience est un exemple amusant des nouveaux dilemmes juridiques étranges créés par ce monde étrange de super-héros et d’extraterrestres et de folie cosmique.

Bien que nous soyons heureux de voir l’hilarant Wong, il est en fait un très bon exemple de la façon dont les superpuissances sont incroyablement troublantes. C’est joué pour rire parce qu’il est notre bon gars câlin, mais d’un point de vue éthique, Wong fait en fait un tas de choses assez horribles. Effacer des souvenirs, forcer un homme emprisonné à le combattre (pour s’entraîner) et envoyer des gens dans des dimensions miroir / ombre. Non seulement Wong montre un mépris total pour les lois du pays, mais il est aussi une sorte de connard.

L’équipage de démolition

Le cliffhanger de l’épisode 1 présentant Titania s’est avéré être un peu un faux départ, car il n’y a pas eu beaucoup de coups de poing surpuissants depuis lors. Mais dans cet épisode, Jen est confrontée à une bande hétéroclite d’agresseurs. Nous ne savons pas encore exactement qui ils sont, mais nous savons qu’ils recherchent le sang irradié aux rayons gamma de Jen. Il est clair que Bruce avait raison de brûler ses échantillons de son sang dans l’épisode 1.

Le gang porte des armes magiques, qui s’avèrent être des outils de construction asgardiens. Plus de l’étrangeté de la fantaisie de super-héros qui s’écrase dans la vie réelle – et qui rappelle l’un des thèmes de Spider-Man : Retrouvailleslorsque le récupérateur de la classe ouvrière de Michael Keaton a utilisé du super-équipement volé.

Ces gars-là sont clairement moins des super-vilains et plus à l’extrémité du spectre. “Le patron va être fou !” crie l’un d’eux. Qui est leur mystérieux patron ?

L’un d’eux est appelé Boule de tonnerre, suggérant qu’il s’agit du Wrecking Crew des bandes dessinées de Marvel. Mais bien que ces gars ne semblent pas être les outils les plus pointus de la boîte à outils asgardienne, le personnage de bande dessinée Thunderball est un génie dans le domaine du rayonnement gamma, décrit comme “le Bruce Banner noir”.

Scène post-générique de l’épisode 3



C’est vraiment Megan Thee Stallion, et elle rejoint Jen pour une soirée dansante au bureau. Si vous avez toujours voulu voir un Hulk twerker, c’est maintenant votre chance.

Le personnage vert de She-Hulk est un personnage généré par ordinateur, ce qui signifie vraisemblablement qu’une société d’effets visuels a dû concevoir et rendre un butin CG rebondissant. Bon travail si tu peux l’obtenir…

Pensées aléatoires de She-Hulk

Le générique de fin joue sous la chanson Seize the Power de Yonaka, un groupe de Brighton au Royaume-Uni avec Theresa Jarvis au chant. Sorti à l’origine au début de 2021, Seize the Power comprend des paroles appropriées comme “Je me suis regardé dans le miroir, je suis différent”; “Ils ne sont pas courageux comme vous, ils ont trop peur de faire quoi que ce soit de différent, quoi que ce soit de nouveau” ; et peut-être le plus approprié, “Ce pouvoir est à vous pour la prise.”

L’histoire professionnelle de Wong va de Sorcerer Supreme à New York, à Bibliothécaire à Kamar-Taj au Népal (11 ans) à Associé aux ventes Target (également Kamar-Taj, 9 ans).

L’un des journalistes demande si Jen a obtenu ses pouvoirs grâce à un coup mafieux qui a mal tourné. Dans le monde Marvel, l’équivalent de la mafia est le réseau criminel Maggia, qui est apparu dans l’émission télévisée MCU Agent Carter. Cette petite blague fait référence à l’histoire d’origine de Jen dans les bandes dessinées, où elle a été abattue par un chef du crime et a dû recevoir une transfusion sanguine du sang irradié aux rayons gamma de Bruce Banner – ce qui est beaucoup plus intéressant que le Origine terne de la version TV.

Le générique de fin comprend une image de Jen serrant des collègues dans un ascenseur. C’est une référence à une couverture de bande dessinée montrant Jen dans un ascenseur avec Matt Murdock (alias Daredevil) et Howard the Duck. C’est aussi une subversion d’un cliché emblématique du Silence des agneaux où Jodie Foster est éclipsée par la valeur d’un ascenseur de cadets masculins du FBI.

Le collègue de Jen dans la Division du droit surhumain, Mallory Book, franchit littéralement une porte et ressort tout droit. Dans les bandes dessinées, elle est l’ennemie de Jen, une ancienne reine de beauté et une formidable avocate, ce qui lui a valu le surnom de “Le visage qui n’a jamais perdu une affaire”.

Des images d’actualités présentent Gideon Wilson, le premier procureur qui a mis Blonsky à l’écart. Dans les bandes dessinées, Gédéon Wilson est le frère de Sam Wilson (alias le Falcon alias Captain America). À un moment donné, il avait des pouvoirs semblables à ceux de Hulk, mais il était généralement considéré comme un ministre dont le fils est mort du sida.

“The Big Green Woman”https://www.cnet.com/”La Gran Mujer Verde” est apparemment un hashtag.

“Kombucha de toilette.”

