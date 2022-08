Récapitulation de l’épisode 2 de “She-Hulk” : les œufs de Pâques Marvel et le retour d’un vieux visage

Tous se lèvent, parce que She-Hulk : avocate se transforme en l’émission d’avocats promis dans l’épisode 2, maintenant sur Disney+. L’ambitieuse avocate Jen Walters (Tatiana Maslany) vient de sortir dans une salle d’audience, et sa vie ne sera plus jamais la même. Pour commencer, elle se retrouve face à l’homme qui a failli tuer son cousin : l’un des premiers méchants de l’univers cinématographique Marvel, Emil Blonsky, alias l’Abomination (Tim Roth).

Les épisodes 1 et 2 sont diffusés sur Disney Plus. Voici notre récapitulatif de l’épisode 1 de She-Hulk, et c’est notre plongée dans le deuxième volet, plongeant dans l’intrigue, les thèmes, les œufs de Pâques et le matériel post-crédit. Beaucoup de spoilers à suivre !

L’épisode 3 suit le 1er septembre avec plus à venir tous les jeudis (voici le plein calendrier des dates de sortie des épisodes pour She-Hulk).

Poussin Hulk

Un journaliste interviewe un mec qui a été témoin de toute l’affaire, et il appelle à bout de souffle l’arrivée du nouveau héros “Chick Hulk”. Pas d’attente, “She-Hulk.” Inutile de dire que ce n’est pas un nom que Jen apprécie, mais il pourrait s’agir d’un cas d’approbation implicite. (Vous voyez? Nous apprenons déjà des trucs juridiques.)

Le nom She-Hulk présente un problème pour quiconque écrit sur la série. Ce n’est pas vraiment son nom, et elle déteste ça. Il a été appliqué à Jen sans son consentement. Ce qui rend difficile l’utilisation de ce nom lors de l’écriture sur l’émission. Mais c’est aussi le titre de l’émission. Vous voyez le dilemme ?

L’aspect comédie en milieu de travail de l’émission se développe avec Jen licenciée puis embauchée pour diriger une équipe spécialisée dans les affaires surpuissantes. Le hic, c’est qu’elle a clairement dit qu’elle avait été embauchée à cause de ses propres super-héros. Jen sait qu’elle est éminemment qualifiée pour diriger n’importe quel cabinet d’avocats du pays, mais maintenant elle craint que les gens pensent qu’elle a été embauchée uniquement à cause de son apparence. C’est un autre des thèmes féministes qui suscitent la réflexion de l’émission, sur les micro-agressions occasionnelles, la pression exercée sur les femmes au travail et la façon dont les femmes doivent gérer les perceptions injustes.

Le procès de l’abomination

Premier cas de Jen : demande de libération conditionnelle pour Émile Blonsky. Vous reconnaissez peut-être l’acteur britannique respecté Tim Roth (star nominée aux Oscars de Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Lie to Me et Tin Star), mais vous souvenez-vous bien de Blonsky ? Le personnage est en quelque sorte une coupe profonde de Marvel, étant apparu dans ce qui était techniquement le deuxième film de Marvel Cinematic Universe, The Incredible Hulk, en 2008. Ed Norton a joué Hulk dans ce film, avant d’être remplacé par Mark Ruffalo, et le film a été largement balayé sous le tapis. Mais maintenant que nous avons atteint une émission qui se concentre carrément sur Hulk (s), Blonsky est tout simplement une trop bonne star invitée pour la laisser languir dans l’histoire du MCU (ou dans la prison super max superpuissante du Department of Damage Control, pour être précis).

Commando de la Royal Marine d’origine russe et élevé en Grande-Bretagne, Blonsky a été recruté par l’armée américaine pour tenter de vaincre Hulk, avec un peu d’aide d’un ancien sous-programme de la Seconde Guerre mondiale pour l’amélioration de la force bio-technologique – le sérum de super soldat. Mais ce n’était pas assez. Un Blonsky furieux s’est injecté le sang de Bruce Banner et a subi une transformation semblable à celle de Hulk pour devenir le géant vert vicieux surnommé l’Abomination.

Alors maintenant, il est en prison depuis une décennie. Mais avec l’aide de ses sept correspondants, âmes sœurs et futures épouses, c’est un homme changé. Et bien que Jen ne soit peut-être pas intéressée par ses haïkus repentants, Blonsky a eu des années pour digérer les changements bouleversants avec lesquels elle lutte toujours. Il est peut-être l’une des personnes sur la planète qui peut le plus se rapporter à ses luttes.

Toute la série de She-Hulk: Attorney at Law était à un moment donné destinée à se concentrer sur le procès de Blonsky à travers plusieurs épisodes, show runner Jessica Gao révélé à Variety, mais “une chose que nous avons tous réalisé très lentement, c’est qu’aucun d’entre nous n’est aussi doué pour écrire, vous savez, des scènes de procès entraînantes.” Une chose un peu étrange pour l’auteur d’une émission d’avocats à admettre en public, mais bon ho.

Même avec son rôle réduit, Roth apporte une touche de classe à la série. Son discours sur la pensée qu’il serait le héros est de loin le meilleur jeu d’acteur de la série.

C’est une prison, madame

Parlons de ce bâillon du Silence des agneaux. La scène rappelle le séquence de prison angoissante dans le tueur en série de 1991, le silence des agneaux (basé sur un roman de 1988). Cette séquence est devenue un phénomène de la culture pop grâce à une mise en scène à suspense indélébile et aux performances fulgurantes de Jodie Foster et Anthony Hopkins. Il a été parodié à l’infini pendant trois décennies, et principalement avec des gens qui prononcent les répliques célèbres pour une secousse bon marché de reconnaissance de la part du public. Le menu et le son reniflant d’Hannibal Lector sont le plus petit dénominateur commun des références à la culture pop.

Ce que je dis, c’est que si vous allez faire un bâillon du Silence des agneaux en 2022, il vaut mieux que ce soit un très bien Bâillon du Silence des Agneaux. Peut-être un qui joue avec votre familiarité et vos attentes, et qui dit quelque chose sur le matériel source original ou votre relation avec lui. C’est le genre de choses dans lesquelles Rick et Morty excellent, en tant que spectacle construit sur des références à la culture pop mais qui ne se contente jamais du bâillon bon marché.

She-Hulk se contente absolument du gag bon marché.

Vous pouvez probablement dire que cette tentative de blague m’a vraiment marqué. Ce n’est pas juste la plaisanterie elle-même ; cette scène résume le sentiment tenace que l’humour de She-Hulk n’est jamais aussi bon qu’il peut l’être. Prenez la famille de Jen, par exemple : ils sont gentils, mais sont-ils drôles ? Comparez-les à la famille de Kamala Khan dans Mme Marvel. Les Khans étaient un groupe de personnages clairement bien pensés et bien définis, donc quand ils se sont réunis, le drame et l’humour ont coulé naturellement.

Au revoir Bruce

L’histoire originale de Jen a été provoquée par un vaisseau spatial de messagerie Sakaaran de classe A montrant un mépris flagrant pour les règles de la route et la faisant planter sa voiture. Nous ne savons toujours pas qui a envoyé le message, mais apparemment, il est suffisamment important pour que Bruce s’envole dans l’espace sans dire à Jen où il va.

Soyons clairs : sa cousine subit la même transformation qui a bouleversé la vie de Bruce, et après le montage d’entraînement de la semaine dernière, il la laisse faire ? Quelque chose d’assez important devrait se passer sur Sakaar, c’est tout ce que je dis. Quelque chose au niveau d’apprendre qu’il est papa, par exemple. Les fans de bandes dessinées sont en effervescence avec la possibilité que cela signifie une apparition de Skaar, le fils à moitié sakaarien de Hulk de la série de bandes dessinées World War Hulk de 2007 et d’autres. Mais si nous avons appris quelque chose des prédictions frénétiques de Mephisto apparaissant dans WandaVision, ce n’est pas pour spéculer sauvagement sur les personnages de bandes dessinées qui seront absolument à 100% dans une émission.

Scène post-générique de l’épisode 2

La scène post-crédits de cette semaine montre d’autres avantages des pouvoirs de Hulk : être capable de faire le poids dans la maison. Cette scène est-elle drôle ? Qui sait.

Pensées aléatoires de She-Hulk

Les avocats du super-héros prennent le cas de Blonsky à titre gracieux “pour la publicité”. Mais pourquoi? À moins qu’ils ne lancent également une offensive de relations publiques pour réhabiliter l’image de Blonsky, le public est susceptible de les voir comme essayant de libérer un monstre dangereux.

La présence de Blonsky ici confirme que The Incredible Hulk est le canon MCU (au moins en partie).

La série explique également pourquoi (et comment) l’Abomination était dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux de l’année dernière, où nous l’avons vu se battre en cage avec Wong.

Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que les Avengers ne prévoient pas de congé de maternité.

Blonsky révèle avec désinvolture qu’il a écrit à Bruce Banner. Si le couple s’est pardonné, c’est sûrement un peu important de se produire hors écran.

