Récapitulation de l’épisode 2 d’Allen v. Farrow: une famille déchirée

À la fin de l’épisode 1 de «Allen v. Farrow», la série documentaire de HBO qui enquête sur les accusations d’abus sexuels vieilles de plusieurs décennies de la fille adoptive de Woody Allen, Dylan Farrow, la famille vient de commencer à faire face à la révélation que M. Allen et Soon-Yi Previn étaient impliqués dans une relation secrète. En janvier 1992, Mia Farrow, la mère de Mme Previn et la petite amie de M. Allen, ont découvert des photos nues de Mme Previn, qui était alors à l’université, dans l’appartement de M. Allen. Le deuxième épisode examine les retombées de cette découverte et les allégations de Dylan Farrow selon lesquelles son père l’a agressée sexuellement en août 1992, alors qu’elle avait 7 ans. Après la première du premier épisode, un porte-parole de M. Allen et de Mme Previn, mariés depuis plus de 20 ans, a publié une déclaration disant que la série était «criblée de mensonges» et suggérant que les cinéastes ne leur avaient pas donné un préavis suffisant. pour y répondre. L’éditeur des récents mémoires de M. Allen, «Apropos of Nothing», s’est également opposé à l’inclusion d’extraits du livre audio, qui, selon lui, ont été utilisés sans autorisation.

Les cinéastes ont déclaré mercredi dans un communiqué que M. Allen et Mme Previn avaient été approchés en décembre et avaient eu deux semaines pour confirmer leur intérêt pour une interview devant ou hors caméra. Un représentant a confirmé avoir reçu la demande mais n’y a pas répondu, indique le communiqué. M. Allen a nié avoir jamais été sexuellement inapproprié ou abusif envers Dylan Farrow. Voici ce que nous avons vu dimanche soir, dans l’épisode 2. Une fixation sur un certain type de romance Cet épisode, utilisant des interviews avec des journalistes et des extraits des films de M. Allen, explore l’attention de M. Allen sur les relations amoureuses entre les hommes plus âgés et les femmes plus jeunes. Outre les films sur ce thème qui ont été produits («Maris et femmes», «septembre»), l’épisode prend en compte ceux qui n’ont pas été présentés à l’écran et qui résident dans le Archives de Woody Allen à l’Université de Princeton. L’archive contient plusieurs versions de scripts de films et des pages d’idées avec des notes dans les marges. Richard Morgan, journaliste indépendant qui a examiné les archives pour The Washington Post, a déclaré dans le documentaire qu’il révèle un «accent» sur les «très jeunes femmes». L’épisode comprend une interview avec Christina Engelhardt, une femme qui dit avoir commencé une relation avec M. Allen quand elle avait 17 ans et qu’il avait au début de la quarantaine. Mme Engelhardt, qui était mannequin à l’adolescence, a déclaré qu’elle pensait que leur relation était à la base de «Manhattan», le film de 1979 acclamé de M. Allen, centré sur une romance entre une lycéenne et un homme – joué par M. Allen – qui est plus âgé que son père.

Elle dit dans une interview avec les cinéastes que sa relation avec M. Allen, qui, selon elle, a duré jusqu’à l’âge de 23 ans, lui a «fait des ravages», affectant ses relations ultérieures. Elle dit que l’expérience a également fait d’elle une «mère surveillante».

Les suites des photos Après que Mme Farrow ait découvert les Polaroids nus de Mme Previn, la famille est sous le choc. Daisy Previn, l’une des Mme Farrow filles, raconte comment elle a dit à sa sœur, Soon-Yi, qu’elle devait revenir dans la famille – que leur mère lui pardonnerait – et comment Soon-Yi est allé dans une autre direction, vers M. Allen. Mme Farrow se souvient d’un moment dont elle n’était «pas fière» à cette époque: elle a trouvé Soon-Yi en train de parler à quelqu’un au téléphone et, en supposant que c’était M. Allen, Mme Farrow a dit qu’elle «s’était jetée dessus». giflant Soon-Yi sur le côté du visage et sur l’épaule. (En 2014, Moses Farrow, le fils de Mia et Woody, a déclaré au magazine People que sa mère avait intimidé les enfants et l’avait frappé. Moïse, qui s’est rangé du côté de son père en disant qu’il ne croyait pas que Dylan avait été agressé, n’a pas participé aux docuseries.) Une partie d’une conversation téléphonique enregistrée entre Mme Farrow et M. Allen de l’été 1992 est incluse dans l’épisode. Mme Farrow dit qu’elle a décidé de l’enregistrer parce qu’elle pensait que M. Allen avait déjà enregistré l’un de leurs appels téléphoniques. Au cours de la conversation, Mme Farrow et M. Allen discutent de ce qu’ils devraient dire aux médias si sa relation avec Mme Previn devient publique. Fletcher Previn, l’un des enfants plus âgés de Mme Farrow, dit aux cinéastes que pendant cette période, son opinion sur M. Allen a radicalement changé.