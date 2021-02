Récapitulation de l’épisode 1 d’Allen v.

Près de trois décennies se sont écoulées depuis que les accusations ont fait surface, mais la saga compliquée est revenue à plusieurs reprises et est devenue le sujet de débats – le plus récemment pendant le mouvement #MeToo.

Cette série, créée par les réalisateurs de documentaires Kirby Dick, Amy Ziering et Amy Herdy, comprend de longues interviews de Dylan et Mia Farrow, ainsi que des frères et sœurs de Dylan et des amis de la famille. Il comprend des images de Dylan Farrow à 7 ans racontant à sa mère, qui est derrière la caméra, ce qu’elle dit que son père lui a fait en août 1992 – une bande vidéo qui n’avait jamais été rendue publique auparavant. Letty Aronson, la sœur de M. Allen, qui traite actuellement les demandes de publicité pour lui, a refusé de commenter le documentaire.

Cette séquence n’apparaît pas dans le premier épisode, qui explore les débuts de la relation de Mme Farrow avec M. Allen et les observations sur la façon dont Dylan est devenu le sujet de «l’affection intense» de son père.

Voici un récapitulatif de ce que nous avons vu dimanche soir.