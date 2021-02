Ce fut une soirée de visages familiers revenant de manière surprenante pour les fans de la franchise «The Bachelor» d’ABC.

Mais d’abord, il y avait un drame imminent à suivre: l’épisode de la semaine dernière s’est terminé dans un cliffhanger, en attendant le sort de Jessenia et MJ, qui ont fait face à un court mais tendu 2 contre 1 avec Matt.

Jessenia soutient que MJ était la source du drame entre les concurrents originaux et les plus récents; MJ dit qu’elle était une gardienne de la paix qui « montre l’exemple ». Matt dit que la décision est difficile car il a développé des relations avec les deux femmes, mais finalement MJ est renvoyé chez lui.

Quelques minutes plus tard, Matt dit également au revoir à Magi et aux débutants Brittany et Ryan. Avec quatre des cinq nouveaux concurrents et la plupart des coupables derrière ce drame partis, il semble que nous allons maintenant naviguer plus en douceur, non?

Nah, quel est le plaisir là-dedans? Serena C. blâme Katie pour le drame de cette saison d’anciens candidats intimidant les nouveaux, car c’est elle qui a mentionné l’intimidation à Matt en premier lieu. Et un autre nouveau visage arrive, bien que fidèleles téléspectateurs peuvent la reconnaître.

Vient Heather Martin, la candidate de la saison de Colton Underwood qui n’avait jamais été embrassée (jusqu’à ce qu’Underwood la baisât lors d’un 1 contre 1). Elle est la meilleure amie de l’ancienne star de « Bachelorette » Hannah Brown, qui a passé du temps en quarantaine avec Matt. Matt, bien sûr, est devenu la star du « Bachelor » à cause de son colocataire et meilleur ami, Tyler Cameron, qui était le finaliste d’Hannah (quelle toile emmêlée ces stars de la réalité tissent!)

Hannah pense que Heather et Matt feraient un match parfait, alors Heather se met en quarantaine et passe plusieurs tests COVID-19 avant de pouvoir entrer dans la bulle « Bachelor » pour avoir une chance de parler à Matt.

Un rendez-vous en tête-à-tête avec Pieper est doux mais surtout sans incident, à part qu’elle avoue qu’elle tombe amoureuse de Matt. Il ne rend pas le sentiment, mais il est toujours excité de passer plus de temps avec elle et lui donne une rose. À la date du groupe de bowling, Michelle, qui émerge comme une reine du bowling et notre candidate préférée, attrape la rose de la date du groupe.

Les retours des anciens « Bachelor » se poursuivent: Tyler, qui est devenu l’un des favoris des fans après être apparu dans l’émission l’année dernière, se présente pour une conversation avec Matt et conseille à son ami de rester ouvert aux relations qui n’ont pas progressé aussi loin la relation avec Hannah était une brûlure plus lente. (Nous ne pouvons toujours pas croire qu’il a perdu contre Jed Wyatt, mais c’est une autre histoire.)

Matt et Katie se rendent au spa du complexe pour leur rendez-vous, où Matt révèle qu’ils vont faire une farce à Tyler. Tyler pense que ses tâches devant la caméra sont terminées et peuvent simplement se détendre maintenant, mais sa masseuse se révèle être une actrice, qui a nourri les lignes de Matt et Katie via un écouteur. Elle lui donne un massage maladroit et jaillit au téléphone à un « ami » de la façon dont elle masse « la Tyler Cameron « avant que le couple ne se révèle.

Bien que la partie diurne de leur rendez-vous ait été amusante, Matt révèle au dîner que, malgré les conseils de Tyler, ses relations avec d’autres femmes ont progressé davantage et il ne pense pas pouvoir y arriver avec Katie. Elle ne voit pas son élimination venir. Nous non plus.

«Je sais ce que je mérite et je mérite un homme qui sait ce que j’ai à offrir», dit-elle. « Je suis qui je suis, et il y a quelqu’un là-bas qui veut ça. »

Cet homme pourrait-il venir bientôt? Des rumeurs en ligne suggèrent que Katie pourrait être en lice pour devenir la prochaine « Bachelorette », bien qu’elle ait affirmé sur Instagram ce week-end que ce sont toutes des « nouvelles pour moi ».

De retour à une autre cérémonie des roses, les femmes pensent à nouveau qu’elles auront enfin du temps avec Matt maintenant que le drame OG contre débutants a été mis au lit. Ils ont vraiment besoin d’arrêter de dire cela – ils le font à chaque fois.

Naturellement, cela signifie qu’il est temps pour Heather de faire son entrée, choquant et mettant en colère les femmes alors qu’elle entre et amène Matt à éclater de rire (par surprise, on ne peut que supposer?) Quand il la voit.

Il nous reste un autre cliffhanger: Matt laissera-t-il Heather rejoindre les 10 concurrents restants? Et s’il le fait, est-ce que cela en prouvera trop pour certaines des autres femmes?