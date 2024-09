Récapitulatif : Tuomaala élève les recrues des Flyers en prolongation

Les Rookies des Flyers de Philadelphie ont battu les Rookies des Rangers de New York en prolongation à mort subite, 3-2, au PPC Center, samedi, lors du match retour de la Rookie Series 2024. Les équipes ont partagé les deux matchs, New York s’imposant par tirs de barrage vendredi soir.

Trente-trois secondes après le début de la prolongation, Emil Andrae a servi Samu Tuomaala pour le but gagnant. La séquence a commencé avec Jett Luchanko qui a remis la rondelle au défenseur de deuxième saison Andrae.

Le défenseur Matteo Mann a ouvert le score sur un but en avantage numérique. Les Flyers ont pris les devants 1-0 à la mi-temps à la fin de la première période. Le gardien Sam Hillebrandt est entré en jeu au début de la deuxième période après que Carson Bjarnason ait repoussé les 14 tirs auxquels il a fait face au premier tiers.

Lors d’un jeu de transition à 3 contre 2 qui a débuté dans la zone défensive, Sawyer Boulton a ouvert une avance de 2-1 au début de la deuxième période. Un beau jeu de Zayde Wisdom a déclenché l’occasion,

À la fin de la deuxième période, le match était à égalité.

Un but en avantage numérique de Matthew Robertson par-dessus la mitaine de Hillebrandt a réduit l’écart à 2-1. Alors que les Flyers étaient en avantage numérique pendant cinq minutes, Adam Edstrom a égalisé la marque à 2-2 sur un but en infériorité numérique en échappée pour son troisième but en deux matchs.

La troisième période s’est terminée sans but. Pour la deuxième fois de suite, le match s’est terminé en prolongation à mort subite. Cette fois, Philadelphie a gagné.