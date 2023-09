Récapitulatif : le grand discours de Poilievre au congrès conservateur

LA VILLE DE QUÉBEC –

Un an après sa victoire décisive au premier tour du scrutin, le premier choix des députés dans presque toutes les circonscriptions du pays, Pierre Poilievre a prononcé un discours de type rassemblement au congrès conservateur visant à faire passer son message de « bon sens » au-delà de la base, au grand public.

Jusqu’à présent ce week-end, soutenue par des résultats de sondages positifs et une liste croissante de membres éminents du parti proclamant qu’il sera le prochain premier ministre du Canada, l’unité du parti semble tenir bon, même si certaines questions controversées sont de retour sur les listes prioritaires des membres du parti.

Ce soir, Poilievre a cherché à enflammer les conservateurs les plus fidèles de la même manière qu’il a cherché à le faire lors de ses rassemblements pancanadiens pour « supprimer les impôts » cet été. La configuration de ce soir était à peu près la même, avec des supporters rassemblés derrière lui sur scène et brandissant des pancartes de fête du public.

Il a été présenté par son épouse Anaida Poilievre, comme elle l’a fait dans le cadre d’une campagne publicitaire massive diffusée sur les écrans de télévision et de téléphone des électeurs le mois dernier.

Avant son discours, son bureau a publié aux médias trois extraits du discours, y compris des lignes cherchant à présenter les prochaines élections comme un choix binaire entre : « Un gouvernement conservateur de bon sens » qui libère les gens et rend la vie plus abordable et sûr, ou « une coalition imprudente de Trudeau et du NPD » qui vous taxera et libérera « le crime et le chaos dans votre quartier ».

Voici un récapitulatif minute par minute du grand discours de Poilievre au congrès conservateur de 2023.



19h47 : Après une heure, Poilievre conclut son discours en dressant un tableau très rose du pays qu’il allait bâtir. Mesdames et messieurs, c’est ce que signifie ramener à la maison. Ce sont nos gens. Ils sont notre pays. C’est notre maison, ramenons-la à la maison, termine-t-il par des acclamations majeures.



19h40 : Phase crime et justice de son discours de rassemblement. Poilievre parle « de prison, pas de caution », dénonce le projet de loi C-21 de Trudeau et affirme que ce ne sont pas des chasseurs respectueux de la loi qui tirent sur les quartiers. Il parle également de la nécessité de soutenir l’armée et de la reconstruire avec l’argent de la bureaucratie en coulisses. Il s’engage également à abroger les projets de loi de « censure » de Trudeau. Il fait référence aux lois sur le streaming et l’information en ligne.



19h35 : Le choix est entre « la coalition coûteuse de Trudeau et mon plan plein de bon sens », réaffirme Poilievre. Ils choisissent les impôts, je choisis la technologie. Attendez-vous également à entendre davantage ce message.



19h30 : Passant en revue les politiques énergétiques et climatiques du gouvernement Trudeau, Poilievre affirme qu’elles n’ont « rien fait » pour l’environnement et il prévoit donc d’abandonner la plupart d’entre elles. Nous augmenterons massivement la production canadienne d’énergie sans émissions en donnant le feu vert à des projets verts, au captage et au stockage du carbone pour faire de nos sables bitumineux les moins émetteurs au monde. « Nous approuverons davantage de barrages hydroélectriques et d’énergie marémotrice pour transformer l’eau et la gravité en éclairage », promet-il.



19h25 : Chaque fois qu’un travailleur se retourne, il est puni pour avoir fait ce qu’il fallait. Vous y parvenez, Trudeau le prend. Oh, vous avez pris un quart de travail supplémentaire, ils récupèrent vos allocations familiales. Vous obtenez un bonus, il vous fait passer à la tranche d’imposition suivante et vous retire votre récompense, dit Poilievre. Ce n’est pas seulement une question d’argent mais une question d’espoir. Les humains doivent progresser vers un objectif réalisable.



19h18.: Poilievre explique à quel point l’équilibre budgétaire est un objectif politique de longue date de tous les grands partis, à tous les niveaux de gouvernement, citant les anciens premiers ministres libéraux et conservateurs, avant de promettre qu’il fera de même. Il n’existe cependant aucun calendrier quant au temps qu’il faudrait pour réduire le déficit actuel.



19h14 : Nous sommes dans la partie « voici ce que nous allons faire » du discours. Les promesses incluent : la suppression de la banque asiatique d’infrastructures, l’application ArriveCan et des primes pour les dirigeants du gouvernement.



19h09 : Après avoir parlé de « supprimer la taxe sur le carbone », Poilievre dit qu’il existe une deuxième taxe qu’il supprimera : « la taxe sur l’inflation ». Ce n’est pas une politique gouvernementale. Il décrit de manière générale la hausse du coût de la vie, qu’il impute aux dépenses publiques. « C’est le pire impôt, parce qu’il est sournois », qualifie-t-il aussi de vol « silencieux » qui fait les poches des pauvres. Attendez-vous également à en savoir plus sur la « taxe inflationniste » alors que la période des questions reprendra dans quelques semaines.



19h05 : Les Canadiens ne sont ni petits ni en colère, ils sont grands et généreux et méritent mieux, a déclaré Poilievre. Il réitère une phrase qu’il a déjà dite : Trudeau n’en vaut pas la peine. Attendez-vous à continuer d’entendre celui-ci.



19h01 : Il semble que Trudeau ne soit pas le seul politicien fédéral à faire des appels aux jeunes. Dans la foulée de son message post-caucus aux millenials, Poilievre dit qu’il y a huit ans, lors de la remise de leurs diplômes d’études secondaires, leurs yeux brillaient de possibilités, maintenant leurs yeux ont de lourdes poches sous eux alors qu’ils livrent UberEats comme troisième emploi. Les jeunes ne sont pas en colère, ils sont trop épuisés pour être en colère, a-t-il déclaré.



19h00: Nous sommes dans la phase anecdotique du discours, Poilievre s’énerve un peu en parlant de certains des Canadiens qu’il dit avoir rencontrés sur la route cet été et qui sont confrontés à des difficultés considérables, depuis qu’ils ne peuvent pas se permettre de payer leur maison, jusqu’à devoir demander à emménager en famille. Poilievre a déclaré qu’il était en colère contre eux.



18h54 : Trudeau et moi sommes d’accord que les choses sont cassées, dit Poilievre, nous ne sommes simplement pas d’accord sur quoi et qui a cassé. Quel genre de Premier ministre dit que son pays n’est pas le meilleur après 8 ans à la tête du pays ? Il demande. Un peu de contexte : Trudeau a déclaré qu’il pensait que le Canada est le meilleur pays et qu’il voulait le rendre meilleur, et a critiqué la rhétorique de Poilievre selon laquelle « le Canada est brisé ».



18h50 : Pensez à l’élection de Trudeau en 2015, a déclaré Poilievre, qui l’a décrit comme une période solide pour l’économie, avec un budget équilibré, pour lequel il remercie l’ancien Premier ministre conservateur Stephen Harper. Lorsque Trudeau a pris le pouvoir, le Canada était « riche, abordable et sûr ». Mais huit ans plus tard… Poilievre continue.



18h47 : Poilievre dit que la promesse du Canada a toujours été que chaque génération soit un peu mieux lotie que ses parents, mais c’est une promesse que Trudeau a rompue et Poilievre jure que s’il est élu, il la rétablira afin qu’un enfant qui commence n’importe où puisse arriver n’importe où.



18h45 : Poilievre est ému en remerciant ses parents adoptifs, se tourne vers la foule et remercie sa mère.



18h43 : Le jour où j’ai su que c’était elle, c’était alors que nous rentrions à Ottawa… Poilievre commence par raconter une anecdote sur la façon dont elle a réparé le cache sous le moteur avec un élastique à cheveux en plein hiver.



18h41 : Le couple s’embrasse plusieurs fois avant que la foule ne commence à scander « ramenez-le à la maison », l’un des principaux slogans de Poilievre. Poilievre commence à parler, en français.



18h40 : Anaida présente Poilievre, il monte sur scène au son d’instruments de campagne et la foule est debout alors qu’il se dirige vers le podium spécialement aménagé pour son discours, au milieu de la salle principale du palais des congrès.



18h35 : Le travail qui nous attend est formidable, dit Anaida. La plupart d’entre vous peuvent regarder mon mari dans le vif du sujet, moi, je peux le regarder dans les coulisses. Elle décrit ses tatillons sur les détails dans son bureau à domicile. Elle a dit que les gens de Pierre voient, représentent des heures passées à plonger dans le problème pour le comprendre pleinement en premier. C’est ainsi qu’il a prédit l’inflation douloureuse que ressentent les gens aujourd’hui, suggère-t-elle.



18h32 : C’est lorsque les gens sont le plus en détresse qu’ils ont besoin de leadership, a déclaré Anaida. Quand quelqu’un vous montre de la douleur ou de la peur, ce n’est pas le moment de lui tourner le dos, a-t-elle déclaré sous les applaudissements.



18h30: Il y a près d’un an, c’était aussi pour moi l’occasion de me présenter à vous, dit Anaida. Elle fait référence à l’introduction très personnelle et détaillée qu’elle a faite lorsque Poilievre a remporté la direction du parti. Ce discours a eu lieu à Ottawa. Elle développe ce sujet maintenant, partageant l’expérience et les sacrifices de sa famille, note que son frère est dans le public.



18h25 : Après une certaine attente, Anaida, l’épouse de Poilievre, est montée sur scène, présentation son mari en français d’abord, une stratégie de communication que le chef conservateur a également suivie dans ses discours, même lors de la période des questions à la Chambre des communes, c’est le français d’abord.



18h05 : La salle est pleine et le rassemblement du week-end à Québec est présenté comme le plus grand congrès en personne que le parti ait tenu dans son histoire. De la musique rock classique joue tandis que la foule est invitée à prendre place alors que Poilievre s’apprête à monter sur scène.