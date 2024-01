Récapitulatif : Jacob Elordi anime “Saturday Night Live”

Au bureau Weekend Update, Colin Jost et Michael Che ont continué à parler de l’élection présidentielle de 2024.

Jost commença :

Eh bien, les gars, nous sommes en 2024. Mais est-ce le cas ? [His screen showed photographs of Trump and Biden] Je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à l’année 2020, je ne pense jamais que nous devrions revenir en arrière. Et si vous vous sentez confus, vous n’êtes pas le seul. Lors d’un rassemblement jeudi, le président Biden a déclaré qu’il était confus lorsqu’il a affirmé qu’il venait de prendre une photo avec une femme qui n’était même pas là. Puis le lendemain, Donald Trump a confondu à plusieurs reprises Nikki Haley avec Nancy Pelosi. Les gars, je ne sais pas si nous devrions faire cette élection. Honnêtement, cela commence à ressembler à de la maltraitance envers les personnes âgées. Et je ne leur en veux même pas – je nous blâme de l’avoir permis. Cela me rappelle ces vidéos de combats de clochards, où ils obligeaient deux sans-abri à se battre pour de l’argent. Et maintenant, nous y repensons et nous nous demandons : comment avons-nous, en tant que société, pu laisser cela se produire ? Je pense donc que la meilleure solution est de simplement dire à Trump et à Biden qu’ils ont tous deux gagné. Et que nous sommes très fiers d’eux. Et qu’ils peuvent se reposer maintenant.