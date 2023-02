Récapitulatif hebdomadaire de South News: Tollywood sous le choc du décès du réalisateur K Vishwanath, Thalapathy 67 intitulé Leo, sortie de Varisu OTT et plus encore

Cette semaine a été pleine de grandes nouvelles dans l’industrie cinématographique du sud. De nombreuses mises à jour importantes ont été annoncées, tandis qu’un acteur a révélé un secret choquant. Avec certains événements qui se produisent dans l’industrie, nous avons également abordé le week-end avec de tristes nouvelles. Jetez un œil à tous les buzz qui ont eu lieu dans le sud avec ce récapitulatif hebdomadaire

Le titre de Thalapathy 67 annoncé

Le film très attendu de Thalapathy Vijay a créé un immense buzz avec son titre de travail Thalapathy 67. Après avoir dévoilé les mises à jour majeures pli par pli, ils ont maintenant annoncé le titre. Le film de gangsters de Thalapathy Vijay s’intitule désormais Leo – Bloody sweet. Il est réalisé par Lokesh Kanagraj et produit par SS Latit Kumar sous les bannières de Seven Screen Studios.

Le réalisateur K Vishwanath est décédé

Toute l’industrie du sud est sous le choc lorsque le célèbre réalisateur K Vishwanath est décédé. L’un des cinéastes les plus emblématiques du cinéma indien a rendu son dernier souffle à l’âge de 92 ans après avoir souffert de maux liés à l’âge. Des célébrités du cinéma, à savoir Kamal Haasan, Chiranjeevi, SS Rajamouli, Anil Kapoor, Ravi Teja et bien d’autres, pleurent la disparition de la légende.

Nayanthara expose la vilaine vérité du canapé de casting

La superstar tamoule Nayanthara a révélé son expérience choquante de canapé de casting. Elle s’est vu offrir des faveurs en échange d’un rôle central dans un grand film. Elle a courageusement refusé ces offres en disant courageusement NON. Elle croyait en elle-même et a établi sa carrière d’actrice selon ses propres conditions et est maintenant devenue l’une des principales actrices du cinéma indien.

Vignesh Shivan sort de l’AK62 d’Ajith Kumar

Vignesh Shivan a été engagé pour réaliser le prochain film à gros budget d’Ajith Kumar provisoirement intitulé AK 62. Cependant, la raison la plus connue de lui, il a quitté le projet. La superstar tamoule Ajith Kumar a maintenant fait appel à Magizh Thirumeni pour réaliser le film.

Sanjay Dutt et Trisha Krishnan rejoignent le prochain groupe de Thalapathy Vijay

L’acteur de Bollywood Sanjay Dutt est prêt à faire sa marque dans le cinéma tamoul. Il fera ses débuts à Kollywood avec Leo de Thalapathy Vijay. Après Sanjay Dutt, Trisha Krishnan a elle aussi rejoint le casting multi-stars de Leo. Il s’agit de sa cinquième collaboration avec la superstar tamoule après 14 longues années.

Rajinikanth publie un avis public

La mégastar sud Rajinikanth a publié un avis public de violation du droit d’auteur sur l’utilisation de son identité. Des poursuites judiciaires seraient intentées contre ceux qui utiliseraient le nom ou la voix de Rajinikath sans le consentement de la superstar. Toute marque ou personne faisant la promotion de sa marque en utilisant l’identité des acteurs à son profit appellerait une action en justice.

Date de sortie de Ponniyin Selvan 2

L’opus magnum de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan-I, s’est produit à merveille au box-office l’année dernière. Les créateurs sont maintenant prêts à sortir le deuxième volet du drame d’époque. Cette semaine, les producteurs Lyca Productions et Madras Talkies ont annoncé que Ponniyin Selvan sortira le 28 avril 2023. PS 2 apportera le même casting que PS 1.

Sortie de Varisu et Thunivu OTT

Varisu et Thunivu sortis le mois dernier, sont maintenant prêts pour leur grande sortie OTT. Thunivu d’Ajith Kumar sortira sur le géant du streaming Netflix le 8 février. D’autre part, Varisu de Thalapathy Vijay sortira sur Amazon Prime Video le 22 février 2023.