Récapitulatif final de l’épisode 9 de “She-Hulk” : rencontrez l’être le plus puissant du MCU

À présent c’est comment vous terminez une émission de télévision. Dans l’épisode final de la saison de She-Hulk: Attorney at Law, en streaming maintenant sur Disney+She-Hulk démonte le Univers cinématographique Marvel et toute l’idée de la façon dont les histoires de Marvel devraient se terminer. Ce n’est certainement pas une fin que vous verrez venir.

Si vous avez besoin d’un rappel, voici notre récapitulatif de la semaine dernière épisode 8 (ou commencer par She-Hulk épisode 1). Plongeons maintenant dans le dernier épisode, intitulé Whose Show is This?, Avec une tonne de camées et d’oeufs de Pâques. Et plein de spoilers !

She-Hulk sauvage



La finale de la saison est consacrée aux fins, mais n’oublions pas le début : un prologue de style rétro qui imagine à quoi ressemblerait ce spectacle s’il était réalisé dans les années 1970, dans le style de la série légendaire L’Incroyable Hulk (qui s’est déroulée de 1978 à 1982 , plus quelques téléfilms). C’est plus qu’un joli hommage à l’émission classique : She-Hulk a en fait été créée à cause de l’émission, alors que les membres du personnel de Marvel Comics ont créé à la hâte une version féminine du géant vert en colère afin qu’ils saisissent les droits du personnage avant les créateurs de l’émission télévisée. pourrait y penser.

La série mettait en vedette Bill Bixby dans le rôle du Dr David Banner (les créateurs de télévision ont changé son nom parce qu’ils n’aimaient pas le penchant de Stan Lee pour les noms allitératifs). Le musclé Lou Ferrigno a enfilé de la peinture corporelle verte lorsque Banner s’est transformé en Hulk, et She-Hulk des années 70 sauvages imite délicieusement cette approche de la vieille école en tant que She-Hulk rugissant. Les modes, les cheveux, l’écran partagé : quelle belle façon de commencer l’épisode.

Après avoir détruit le gala de la femme avocate de l’année la semaine dernière, Jen se retrouve en superpuissance supermax. Heureusement, ses copains juridiques, dirigés par Mallory Book, lui ont obtenu un accord de plaidoyer. Portant un inhibiteur qui arrête ses transformations (le même accord qu’Emil Blonsky), Jen perd les pouvoirs de Hulk, son travail et sa maison.

Maintenant c’est sauvage.

Est-ce que cela fonctionne pour vous ?

La mère de Jen montre à Nikki une vidéo de Jen twerk à la faculté de droit (peut-être une référence à Alexandria Ocasio-Cortez danse à l’université dans une vidéo qui a fait surface lorsqu’elle a été élue au Congrès). Nikki utilise la vidéo comme appât pour que Pug puisse s’infiltrer dans une réunion IRL de la manosphère où tout le monde qualifie les femmes de “femelles” (ce qui, soit dit en passant, est un moyen de utiliser le langage pour déshumaniser les femmes). Ils se moquent d’une femme Thor, comme on le voit dans les bandes dessinées, puis joué par Natalie Portman dans Thor: Love and Thunder.

L’Abomination arrive, mais ne vous inquiétez pas : Emil n’est pas un monstre complet, même s’il est heureux de passer au vert et de débiter des platitudes d’entraide pour les connards odieux. Titania apparaît également, pour ajouter au chaos. Et Bruce aussi, enfin.

Il s’avère que le frère technique Todd Phelps est le mystérieux grand méchant HulkKing qui a créé le site Web Intelligencia. C’est aussi le gars qui a envoyé Josh voler le sang de Jen. Dans son esprit, voler des super-héros, c’est en fait les gagner. Il s’injecte le sang de Jen et devient Hulk. En d’autres termes, le méchant devient une image miroir du héros, un trope qui a propulsé les apogées des films MCU dès le début. Iron Man de 2008 a culminé avec Tony Stark blindé combattant Obadiah Stane AKA Iron Monger, tandis qu’Emil Blonsky de Tim Roth a volé les pouvoirs de Hulk pour devenir l’Abomination dans L’incroyable Hulk. C’est arrivé dans Ant-Man, Black Panther, Captain America: The First Avenger, WandaVision et plus encore.

Et Jen ne l’a pas.

Fracas du quatrième mur

L’une de mes plus grandes plaintes à propos de la série est que les quatrièmes discussions de Jen avec le public sont censées être drôles lorsque Jen critique les problèmes évidents de la série, mais cela n’empêche pas ces problèmes d’être toujours des problèmes. Enfin, le méta-commentaire rapporte énormément dans la finale.

Jen brise complètement le quatrième mur et traverse votre écran d’accueil Disney Plus. Repérer une vignette pour une série documentaire sur les coulisses du making-of Marvel assembléJen sort de son émission et pénètre dans le monde “réel”, traversant à grands pas le studio Marvel / Disney et pénétrant directement dans la chambre de l’écrivain She-Hulk: Attorney at Law.

Jen confronte les scénaristes de la série à propos de la finale désordonnée et de la confrontation finale familière. Alors que les fans voudront peut-être voir un match revanche Hulk / Abomination tant attendu, Jen veut faire face aux véritables enjeux émotionnels humains auxquels elle est confrontée. Cela, répondent les scénaristes, n’est pas le spectacle que Kevin veut. Ils doivent parler du président de Marvel Studios, Kevin Feige, le supremo au chapeau de baseball qui a dirigé le MCU vers la domination du box-office. Sauf que, comme le révèlent les sous-titres, ils parlent en fait de quelqu’un – ou de quelque chose – appelé KEVIN

Jen fait irruption au cœur de Marvel Studios (après avoir signé une NDA, naturellement) et se retrouve face à une sorte de dealio de robot superordinateur. Il s’avère que le MCU est le fruit d’une IA se faisant appeler Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus, utilisant l’algorithme de divertissement le plus avancé au monde pour fabriquer des “produits presque parfaits” – bien que certains soient meilleurs que d’autres.

Jen présente son argument de clôture, dans lequel elle connaît en quelque sorte l’univers cinématographique Marvel. KEVIN lui permet de réécrire sa propre fin, ce qui signifie essentiellement que Jen change de temps. Cette tournure des événements est compréhensive et amusante, mais mon garçon soulève-t-elle des questions existentielles pour le MCU. Qu’est-ce que cela signifie pour le libre arbitre des personnages vivant dans ce monde ? Le royaume des coulisses est-il accessible via le multivers ? Que diable se passe t’il?!

Au moins, KEVIN reconnaît que Marvel a été historiquement léger dans le département des besoins des femmes, même si l’IA ne sera pas sollicitée lorsque les X-Men reviendront (hé, merci d’avoir essayé, Jen). KEVIN ne peut s’empêcher de narguer Jen à propos d’une éventuelle apparition au cinéma, et avec une transition de scène économique, elle est de retour dans le monde réel. Ou monde “réel”. Tu sais ce que je veux dire.

Il y a juste le temps pour une dernière transformation – à l’écran, mais définitivement tronquée – plus Daredevil tombant littéralement du ciel. Jen reprend son travail juridique, et au rythme de I Want to See the Bright Lights tonight de Richard et Linda Thompson, Jen et Matt assistent à un joyeux barbecue familial. En parlant de famille…

Fils d’un Hulk

Bruce se présentant au barbecue signifie vraisemblablement que l’identité de Matt Murdock sera désormais connue des Avengers. Mais plus important encore, Bruce explique le message qui l’a ramené sur la planète Sakaar (où il vivait dans Thor : Ragnarok). Dites bonjour à Skaar, le fils à moitié sakaarien de Hulk de la série de bandes dessinées World War Hulk de 2007.

C’est une façon assez peu dramatique d’introduire un personnage aussi important, mais c’est ce qui se passe lorsque vous faites réécrire KEVIN à la volée.

Scène post-générique de l’épisode 9



Après le générique, Emil est de retour dans le super max DODC où nous l’avons rencontré pour la première fois au début de la série. Mais il ne passe pas trop de temps à payer un prix karmique : le sorcier Wong arrête de regarder la télévision assez longtemps pour ouvrir un portail dans la cellule d’Emil et faire jaillir son ancien partenaire d’entraînement. Emil se résigne à une nouvelle vie à Kamar-Taj, mais au moins il y a le Wi-Fi (revenant à une blague du premier film Doctor Strange).

Du côté positif, Wong est fondamentalement un gars décent et au moins Emil traîne avec lui plutôt que d’être poussé à des manières méchantes. Mais cela signifie que Wong est toujours assez cavalier sur des choses comme, tu sais, la loi. Oh, et pourquoi pas de Maddisyn ?!!

Pensées aléatoires de She-Hulk et œufs de Pâques Marvel

KEVIN (ou Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus) est une référence aux vilaines bandes dessinées cyborg/ordinateur MODOK (Mental/Mobile/Mechanized Organism Designed Only for Killing).

À en juger par les affiches sur le mur de sa chambre d’enfance, Jen a été inspirée par Erin Brockovich et Legally Blonde.

La chambre de l’écrivain est recouverte d’un mur de post-it colorés, dont chacun contient un “beat”: une chose qui se passe dans l’épisode. Certains écrivains collent des fiches sur leurs murs. Dans tous les cas, l’objectif est de “casser l’histoire” en cartographiant la structure de ces rythmes en trois actes avant d’écrire une ébauche du scénario.

Les murs de la pièce contiennent également ce que je ne peux que supposer être des blagues comme “Il y a quelque chose d’attirant dans les genoux d’un homme” et “Gamma goo / Slop it in”.

J’espère que Disney a de bons plans de santé pour son personnel de sécurité, après que Jen ait cassé la main de ce type.

La chanson de clôture est We Run This de Missy Elliott, bien sûr.

Qu’est-il arrivé à Josh ?

S’il y a une saison 2, on soupçonnera toujours que c’est une séquence de rêve.

Qu’est-ce qui se passe avec les cheveux de Skaar ? !

