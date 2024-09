Récapitulatif final de la saison 3 de l’industrie

Commencez la finale de votre saison avec le morceau de dialogue suivant n’est qu’une des raisons pour lesquelles nous devrions tous porter un toast Industrie comme l’une des meilleures séries de l’après-Peak TV : « Donc, je suis sûr que vous avez tous été programmés pour vous attendre à quelque chose de radical. Mais ce que j’ai ici pour vous aujourd’hui n’a rien de nouveau. À une époque où les streamers et les réseaux nous nourrissent d’émissions que nous pouvons regarder à moitié pendant que nous faisons défiler, des trucs destinés simplement à compléter ce qui est sur notre deuxième écran, ce drame de HBO insiste sur notre attention soutenue à chaque ligne, chaque image, chaque scène. Ce n’est pas nouveau, mais cela semble radical.

Robert (Harry Lawtey) ne parle pas de la télévision du 21e siècle, mais autant le faire. Le sens de la vente, comme il l’a découvert, n’a pas grand-chose à voir avec le produit que vous vendez. Mais nous reviendrons sur ce qu’il vend plus tard. (L’épisode est de structure circulaire, les mots de Robert servant de cadre à ce que réalise cette finale.) Ce qu’il est important de savoir, c’est que cet épisode est ancré par l’idée que plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Ce serait un argument en faveur de la résilience du système que nous appelons capitalisme, mais on nous montre encore et encore qu’un tel système ne reste en place que parce qu’un nombre restreint de personnes (principalement mais pas exclusivement des hommes) insistent pour le maintenir là. – certains pour leur bénéfice, d’autres pour leur amusement, beaucoup pour les deux.

Ainsi, alors que l’épisode commence par une relève de la garde à Pierpoint (désolé, ce qui sera bientôt Al-M’iraj Pierpoint), ne vous laissez pas berner par les changements cosmétiques en cours. Bien sûr, comme Eric (Ken Leung) le dit aux employés de Pierpoint une fois que la vente à l’équipe d’Ali est presque finalisée, ce dont ils sont témoins est une histoire en devenir (« L’histoire de Pierpoint est une histoire de changement », comme il le dit. ) mais ce n’est que de la poudre aux yeux, un discours de vendeur aussi éculé qu’efficace : « L’argent, c’est la paix », poursuit-il. « L’argent est la civilisation. La fin de l’histoire, c’est l’argent. Tous ces mots ne sont rien d’autre. Il est clair que Pierpoint est au bord d’un changement, et peu importe à quel point Eric vend ce discours, suffisamment de ses employés savent qu’il vaut mieux ne pas adhérer à ses mythologies. C’est pourquoi Rishi (Sagar Radia) s’enfuit, brûle des ponts au lieu de les traverser (comme Eric l’avait suggéré à tous), et se met immédiatement au travail en essayant d’être embauché par Harper (Myha’la) et essaie ostensiblement de faire de même. pour Sweetpea et Anraj (Miriam Petch et Irfan Shamji).

Car si le bateau de croisière d’une institution qu’est Pierpoint semble se diriger vers des changements majeurs, l’agile opération dirigée par Harper et Petra (Sarah Goldberg) semble prête à résister à tous les vents capricieux du capitalisme moderne. Cela aurait aidé si Leviathan Alpha avait gagné autant d’argent qu’ils l’espéraient avec le court métrage Pierpoint, mais comme nous l’apprenons, Petra a mis fin à la vente au bon moment (d’un point de vue éthique) et aussi, bien sûr, au pire moment (d’un point de vue financier) : elles ont gagné de l’argent sur des montants courts mais pas exorbitants. tout cela parce qu’elle a choisi de faire la bonne chose (au grand désarroi de Harper et d’Otto Mostyn).

Industrie Harper Stern de ‘s est le méchant le plus délicieusement chaotique de la télévision

Le temps est écoulé Industrie

Harper et Petra sont peut-être parvenues à une détente à contrecœur (« Plus de décisions unilatérales », conviennent-ils), mais pour ceux d’entre nous qui connaissent Harper, ce ne serait qu’une question de temps avant qu’elle ait besoin de se retirer de ce qui semble être une expérience satisfaisante. -machine huilée d’une entreprise. Elle aime trop la chasse. Elle est une prédatrice – ou aime se considérer comme telle. L’agression et la légitime défense sont devenues pour elle indiscernables.

C’est pourquoi c’était une joie (cruelle, sans aucun doute) de la voir humilier Rishi. Au cours de ce qu’il espérait être un entretien amical pour un emploi dont il a désespérément besoin (joueur qu’il est), Harper montre les dents, lui demandant de lui indiquer exactement quand Eric avait décidé de la licencier pour la première fois (au mariage de Rishi, il partage , savourant de jeter quelqu’un d’autre sous le bus). Elle l’encourage à expliquer que les seules personnes qui réussissent dans ce qu’elles entreprennent sont des psychopathes dotés d’instincts de prédateurs… tout cela avant d’inviter Sweetpea (!) à participer à l’interview et à révéler, bien sûr, qu’elle n’aurait aucun moyen de le faire. l’embaucher. « Le temps est écoulé », lui dit-on, une dernière fioriture où l’on peut le voir ne sachant pas quoi faire. Et tandis qu’il plaide, Sweetpea livre la phrase la plus cruelle et la plus réelle de toutes : « Vous faites en sorte qu’il soit très difficile de s’en foutre. » C’est une scène délicieuse, d’autant plus excitante que la simplicité du tournage le rend encore plus excitant. (Cette image de Harper inondée de gris et de noirs, avec seuls les raisins verts lui donnant une touche de couleur ? Divin.)

Tout cela se produit au même moment où Rob et Yas (Marisa Abela) se retrouvent dans un domaine à la campagne appartenant à l’oncle d’Henry. Ce n’est pas tout à fait ce qui était prévu lors de leur road trip, mais Yas a une façon de faire tourner beaucoup d’assiettes. Au lieu de retourner à Londres, Yas suggère à Rob de s’y arrêter. Henry (Kit Harington), dit-elle timidement, les a invités. Elle ne dit pas vraiment qu’elle l’a appelé peut-être dans le seul but de renouer le contact, car le procès contre l’édition de Hanani est toujours un désagrément qu’elle essaie de désamorcer et l’oncle vicomte d’Henry (vous savez, celui qui contrôle tout un conglomérat médiatique) peut être utile.

Rob, cependant, avec les yeux de chiot qu’il est devant ce Yas désormais plus doux et plus doux, accepte le détour, ne sachant peut-être pas dans quoi il s’est vraiment embarqué. Il souffre de la dernière transformation d’Henry (il a vu la lumière et veut maintenant consacrer sa vie au service public !) et n’est que légèrement déconcerté lorsqu’il se rend compte qu’ils ne s’arrêteront pas là. On leur demande de rester tout le week-end pour la fête d’anniversaire organisée pour le vicomte Norton (Andrew Havill). Au départ, il semble que le week-end dans ce somptueux domaine (pensez à Downton) pourrait bien servir de toile de fond à la romance naissante entre les jeunes (ex) employés de Pierpoint. Et pendant un moment, nous sommes plongés dans un montage affectueux où il pourrait sembler que Yas va abandonner tout ce qu’elle a jamais eu pour vivre avec le tendre garçon de la classe ouvrière qui a été si bon avec elle.

Ce n’est pas si simple. Après avoir vu Henry la nuit et l’avoir dénoncé pour ses conneries (elle n’achète pas son changement de marque), elle se réveille tôt et a une conversation fortuite avec Norton. Agissant comme une figure paternelle qui doit néanmoins révéler qui était son propre père (un agresseur), il est gentil et doux, lui disant peut-être ce qu’elle a longtemps désiré entendre : « Cela n’a rien à voir avec toi », dit-il à Yas.

Ce qui suit (son choix de se promener avec Rob dans le domaine, nous donnant une vision pastorale de leur romance idyllique) semble presque trop beau pour être vrai. Je m’attendais toujours à ce que ce soit un rêve éveillé. Voilà à quel point c’était choquant – et cela avait l’air. Aucun autre personnage ne pourrait rendre une phrase comme « jouir pour moi » aussi romantique. Le fait qu’ils se terminent par des « Je t’aime » jumelés m’a presque fait croire que Yas allait enfin changer.

Hélas, en vrai Industrie forme, tout cela nous a mis en état de choc. Presque immédiatement, Yas se dirige vers la chambre d’Henry où, en termes purement pratiques, elle explique pourquoi les deux devraient devenir (redevenir) un objet. Elle pense, bien sûr, à ce que son oncle lui a dit à propos de la protection de sa famille… et à la façon dont il avait espéré que l’influence de Yas améliorerait son neveu. Conclure un tel accord avec Henry est un moyen de garder la presse de son côté une fois que le scandale Hanani deviendra une supernova (comme ce sera le cas puisqu’elle refuse de jouer gentiment avec tout le monde à la maison d’édition qui espérait qu’elle prendrait la chute pour eux). ).

C’est ainsi qu’au moment où le dîner d’anniversaire commence, Rob apprend qu’ils se sont fiancés (!). À quel point l’image d’eux deux seuls à cette table, acceptant silencieusement ce que Yas a fait est-elle magnifique et déchirante ? La façon dont le La scène est tournée, qui nous fait faire des allers-retours entre le dîner et la proposition (avec de vastes arrangements choraux rendant le moment encore plus grandiose), est à la fois belle et déchirante. C’est un mariage de convenance, un rebondissement de l’intrigue de Jane Austen avec les attributs du 21e siècle. Car Yas sait que c’est elle qui gagne le plus ici. (« Mais Henry, » le prévient-elle, « je mérite tout. »)

Est-ce qu’elle aime Henry ? Était-elle honnête lorsqu’elle a dit à Rob qu’elle l’aimait ? « Je suis douée pour donner aux gens le sentiment que je les aime », avait-elle dit sans détour à Robert. « Mais je ne sais pas si je l’ai fait. » On ne sait pas si cela est toujours vrai. Ce qui rend sa décision d’autant plus triste.

Et donc Harper et Yas (et Eric, qui est limogé sans ménagement par les nouveaux dirigeants d’Al-M’iraj Pierpoint) doivent faire face à de nouveaux départs. Yas correspond parfaitement au rôle de future épouse. (Elle a embauché la boat girl ! À quel point doit-elle être sadique et/ou à quel point peut-elle se considérer altruiste ?) Pendant ce temps, Harper a clairement du mal à travailler avec Petra. Elle s’ennuie. Contenu. Ce qui n’est pas son style. Il est normal qu’elle se connecte avec Mostyn et lui propose un nouveau cabinet dans lequel elle utilisera « la juricomptabilité ». et espionnage d’entreprise» (ses propres mots) pour court-circuiter les « mauvais » acteurs qui les protégeront probablement de soupçons criminels, même si ce qu’elle propose est manifestement contraire à l’éthique et illégal.

En fin de compte, tout dépend de la relation entre Harper et Eric. Lorsqu’ils parlent au téléphone (lui dans une salle des marchés vide, elle dans les rues de Londres), il y a une honnêteté brutale entre eux.

«Être riche n’est pas la même chose qu’être aimé», lui dit Eric (ou à lui-même ?).

« Mais la plupart du temps, c’est assez proche ? » se demande-t-elle (pour elle-même ?).

La question reste en suspens, ce qui nous ramène finalement au discours d’Henry. Il est parti pour les États-Unis et fait de même, mais pas.

Où est-ce que Industrie partir d’ici ? Avec une saison quatre confirmée à venir, il est clair que nous n’avons pas seulement assisté à une fin mais à une myriade de débuts : Jesse Bloom est sorti de prison. Mostyn et Harper sont totalement de mèche. Rob a fait un grand pas. Yas et Henry semblent vouloir faire fonctionner leur mariage. Eric regorge d’argent et n’a nulle part où aller… Pierpoint est peut-être terminé, mais les principes de Industrie restent, et pour ma part, j’ai hâte de voir comment ces différents fils de l’intrigue se dérouleront la saison prochaine.

