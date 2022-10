Récapitulatif final de la saison 1 de House of the Dragon: les dragons rentrent à la maison pour se percher

Cet article contient des spoilers pour Maison du Dragon épisode 10, “La reine noire”.

Donc finalement ça revient à ça : Maison du DragonLa procession progressive de vers le conflit aboutit finalement à une guerre civile ouverte avec la finale de la saison. “The Black Queen” voit Rhaenyra (Emma D’Arcy) apprendre la mort de son père et devoir ensuite prendre la décision de se battre pour le trône tout en luttant contre un horrible accouchement prématuré déclenché par son choc face à la nouvelle. Pourtant, comme Alicent avant elle, ses souhaits de se diriger directement vers la violence sont complètement annulés par tous les hommes qui l’entourent.

Je suis partagé sur ce résultat. En tant qu’œuvre de création, Maison du DragonLa première saison de a souffert de problèmes de rythme et de sauts dans le temps qui donnent souvent l’impression que la série ressemble simultanément à un slog à travers des conversations sans fin sur la succession et une leçon d’histoire avec de nombreuses pages manquantes. De ce point de vue, la grande conclusion aurait pu se produire à tout moment au cours des quatre ou cinq épisodes précédents, et la seule raison pour laquelle cela ne s’est pas produit est que la série devait durer 10 épisodes. De cette méta-perspective, il est difficile de ne pas trouver le tout anticlimatique, même si l’épisode culmine dans un moment explosif que les fans de la série de livres de George RR Martin anticipaient.

Dans le contexte de l’émission, cependant, les choses sont un peu plus complexes. Je me suis disputé tout au long de cette saison (et au moins un des scénaristes de la série a convenu avec moi) que Maison du Dragon est à la fois un spectacle qui dialogue avec l’année 2022 et un spectacle activement engagé dans sa déconstruction. De ce point de vue, ces 10 épisodes n’ont pas simplement été des conversations sans fin sur qui peut s’asseoir sur le trône de fer, mais plutôt de petits tests répétés le long d’un long et sombre chemin qui mène finalement à la question de savoir s’il faut, essentiellement, mettre en scène un coup. L’épisode arrive à un moment politique dans notre propre monde où comprendre comment ces rébellions commencent ressemble moins à un exercice de pensée abstrait qu’à une question pratique. Oui, techniquement, Alicent (Olivia Cooke) a été la première, en plaçant Aegon sur le trône avant que Rhaenyra ne puisse apprendre la mort de son père et revenir réclamer le titre qui lui a été promis toute sa vie. Mais avec “The Black Queen”, l’accent de la série revient une fois de plus sur la question de savoir à qui cette guerre est destinée et quels en sont les coûts.

L’épisode se concentre sur les choix individuels qui mènent à l’établissement du pouvoir, d’instant en instant, d’une manière qui montre clairement comment le sexisme est réifié et militarisé contre les femmes, et comment les choix individuels fonctionnent comme des fissures minuscules mais cruciales dans l’édifice du pouvoir. . Il s’arrête également en cours de route pour nous montrer que chaque choix d’affirmer ou de nier la ligne de succession a un effet d’entraînement, comme les retombées inattendues de la trahison d’Alicent. Cette émission est presque procédurale, d’une certaine manière, en ce sens qu’elle se préoccupe de jalons progressifs plutôt que de grands récits de grande envergure. Nous les obtenons aussi, mais comme nous le voyons dans cet épisode, ils surgissent de toutes ces petites décisions – celles qui semblent sans conséquence sur le moment mais qui peuvent se cristalliser en griefs de plusieurs décennies.

Rhaenyra, à l’agonie de son travail, déclare que c’est la guerre de Daemon, mais cela semble tout aussi volontairement naïf de sa part que le choc d’Alicent dans l’épisode précédent. Daemon (Matt Smith) va de l’avant avec ses plans pour rallier le soutien à la revendication de Rhaenyra sur le trône malgré ses instructions explicites à l’effet contraire. Espérant peut-être sonder le fils de Rhaenyra, Jace (Harry Collett), sur la mesure dans laquelle il serait prêt à désobéir à sa mère, Daemon lui demande de le regarder pendant qu’il utilise son énorme dragon Caraxes pour extorquer la loyauté des membres de la Garde du Roi. Il envoie à Jace un message clair sur la façon d’obtenir et de conserver le pouvoir. La politique est toujours personnelle, cependant, et nous obtenons ainsi un croisement grotesque et brutal entre la fausse couche atroce et graphique de Rhaenyra et un gros plan des bajoues du dragon, soulignant le lien boueux entre le pouvoir de l’État et la douleur personnelle.

Une fois de plus, Rhaenyra n’a pas le temps de se reposer après son horrible travail et à peine le temps de pleurer et d’enterrer son enfant mort-né; bien qu’elle soit aux prises avec son chagrin, elle semble toujours examiner attentivement ses options, même si Daemon fonce vers la guerre. Quand Otto (Rhys Ifans) arrive pour livrer les termes du traité de paix, c’est Daemon qui répond. Otto parle, avec trop de précision, d’Aegon obtenant une légitimité non méritée sur le trône parce qu’il a coopté les symboles du pouvoir. Et qu’en est-il des accords de gentlemen unissant les clans de Westeros derrière Rhaenyra, dans le respect des souhaits du roi Viserys ? Otto les agite à la main comme des “serments périmés”. Plus tard dans l’épisode, ils apprennent exactement à quel point cette observation est sage.

Daemon est manifestement prêt à partir en guerre, et si c’était le cas Jeu des trônes, il ne fait aucun doute qu’il ne s’agirait pas que de sa guerre : Rhaenyra l’a trop voulu, trop longtemps, et l’enjeu est devenu encore plus personnel. Mais c’est Maison du Dragon, et donc Rhaenyra, comme elle et Alicent l’ont toujours fait, s’arrête pour poser les questions difficiles : le trône vaut-il la peine de brûler tout Westeros ? Vaut-il la peine de risquer la vie de dragons innocents et non entraînés, sans parler d’innombrables personnes innocentes ?

Lorsque Rhaenyra tente de poser ces questions à Daemon, il répond en l’étouffant brusquement – un avant-goût de ce qui l’attend si elle hésite plus longtemps. Nous sommes amenés à croire que c’est la première fois qu’il est violent avec elle, compte tenu du choc de Rhaenyra, mais c’est un moment qui semble inévitable plutôt que surprenant. Le public n’a pas oublié, après tout, que (comme l’a décidé le co-showrunner Ryan Condal) il a froidement assassiné sa première femme. Daemon, bien qu’il fasse bonne figure, a finalement toujours été violemment égoïste.

Le mariage entre Rhaenys (Eve Best) et Corlyss Velaryon (Steve Toussaint) révèle régulièrement plus d’une véritable et égale rencontre des esprits que n’importe lequel des autres mariages que nous avons vus dans la série; pourtant, même Corlyss agit selon ses propres caprices et désirs sans se considérer comme la moitié d’un partenariat. Les femmes luttent universellement dans cette série pour être simplement autorisées à avoir leur mot à dire sur leur propre destin – Rhaenyra fait tourner les têtes lorsqu’elle invite Rhaenys et ses petites-filles à s’asseoir à la table du conseil de guerre avec tous les hommes; Rhaenys, qui a réussi à s’arracher sans doute la liberté la plus personnelle après avoir été transformée en pion en tant que fille, n’arrive toujours pas à faire en sorte que son propre mari voie comment ses actions l’affectent.

Là encore, tout le monde dans cette émission a du mal à faire face aux effets d’entraînement. Étant donné que Rhaenyra et Alicent ont tous deux passé des décennies à retarder le conflit auquel ils sont maintenant arrivés, il n’est pas surprenant que Rhaenyra n’ait pas non plus pleinement réalisé à quel point il sera difficile d’amener les hommes du royaume à honorer leurs “serments périmés”. .” Ils essaient tous les deux toujours tout ce qu’ils peuvent pour retarder la guerre – mais comme nous l’avons vu toute la saison, les hommes autour d’eux font ce qu’ils veulent, recourant souvent à la violence ou à la manipulation lorsque leurs femmes ne jouent pas le jeu.

Ce qu’Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) veut, c’est enfin prendre sa revanche depuis longtemps assoiffée contre un garçon qui a la moitié de son âge, le fils de Rhaenyra, Luke (Elliot Grihault). Il trouve son opportunité à la maison Baratheon, lorsque Luke arrive dans l’espoir d’obtenir une démonstration de loyauté d’un hautain Lord Borros. Au lieu de cela, Lord Borros se moque de lui pour n’avoir rien à négocier, donnant par inadvertance à Aemond, qui est arrivé avant Luke, l’opportunité de poursuivre sa vendetta.

Aemond déclare qu’il veut prendre l’œil de Luke en échange de celui qu’il a perdu dans l’épisode 7. On ne sait pas s’il a vraiment l’intention de s’arrêter à l’œil de Luke, mais cela semble hautement improbable, d’autant plus que Luke a juré à sa mère qu’il le ferait. t combattre pendant sa mission de messager. Mais les dragons ont leur propre volonté, et une fois qu’Aemond engage son énorme dragon Vhagar à la poursuite des minuscules Arrax et Luke alors qu’ils tentent de le fuir, le jeu du chat et de la souris devient facilement fatal. Aemond semble horrifié par ce résultat, bien que ce qu’il espérait accomplir à la place en envoyant le plus grand dragon du royaume après l’un des plus petits est à deviner.

Aemond, révélant au moins une perspicacité que la plupart des autres personnages de cette émission manquent, sait immédiatement à quel point les conséquences de ce jeu seront profondes. De retour à Peyredragon, Rhaenyra, apprenant la mort de son fils, descend enfin, psychologiquement, vers le titre qui l’attendait depuis tout ce temps : la Reine Noire.

La guerre est là, et tous les acteurs sont enfin prêts à jouer leur rôle.