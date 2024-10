Récapitulatif final d’Agatha All Along : le sort de Nicholas Scratch révélé

ALERTE SPOILER : cet article contient des spoilers pour la finale (épisode 9) de Agathe depuis le début.

Peut-être que le véritable clan était les amitiés nouées en cours de route. Le coven deux, cependant, est beaucoup plus compliqué.

L’avant-dernier épisode de Agathe tout au long a mis fin aux nombreux kilomètres de trucs et d’épreuves de la Route des Sorcières, mais cela a laissé les téléspectateurs avec de nombreuses questions sur la réalité de ce qui s’est passé et qui a fini où.

L’épisode 8, intitulé « Suivez-moi mon ami / Jusqu’à la gloire à la fin », suggère que la route elle-même était entièrement dans l’esprit de Billy. L’épisode 9, le final de la série, intitulé « Maiden Mother Crone », développe cette notion tout en racontant l’histoire d’Agatha, de son fils Nicholas Scratch et de ce que Rio a fait pour qu’Agatha la déteste. Le récapitulatif de l’épisode 8 par Deadline rafraîchira la mémoire des téléspectateurs avant de se diriger vers la finale.

La finale s’ouvre sur une étendue de forêt verdoyante tandis que des femmes vocalisent en arrière-plan. Une femme cagoulée se précipite à travers les bois dans une robe violette. Nous sommes en 1750 et la femme s’appelle Agatha.

Elle est enceinte et, semble-t-il, en travail. Elle coupe un citron contre un arbre et le mord pour démarrer le processus. Elle lève les yeux et Rio, vêtu de vert, l’attend au bord d’un lac, tenant une fleur.

«Ce n’est pas possible», lui dit Agatha. « Ça doit être le cas », répond Rio. « Tu fais ça et je te détesterai pour toujours », dit Agatha, suppliant Rio de le laisser vivre. Cela nous rappelle le moment où la Mort a mentionné qu’elle avait trahi une femme qu’elle aimait, faisant d’elle sa cicatrice.

Je ne peux offrir que du temps, dit Rio. Agatha demande combien de temps. Rio disparaît et Agatha donne naissance au bébé. «Je n’ai prononcé aucun sort, je n’ai dit aucune incantation», dit-elle en le nommant Nicholas Scratch – fabriqué à partir de rien.

(LR) Agatha Harkness (Kathryn Hahn) et Death (Aubrey Plaza) dans AGATHA ALL ALONG de Marvel Television

Un brouillard enveloppe Agatha alors qu’elle serre son fils contre elle et l’épisode avance un peu. Elle le promène à travers les bois alors qu’il pleure lorsqu’elle tombe sur un groupe de femmes chantant autour d’un chaudron.

«Ma sœur, viens», demande une femme plus âgée. « Est-ce que le petit va bien ? La femme laisse Agatha entrer dans un cercle de pierres dont les veines bleues brillent en jaune, mais elle lance au préalable un regard méfiant à Agatha. « Nous n’avons pas mangé depuis des jours », fut l’excuse d’Agatha. Agatha leur a sucé tout leur pouvoir.

Six ans plus tard, Nicolas plus âgé est assis au pied d’un puits. Il vole une cloche – qui ressemble étrangement à celle qu’Agatha sonne avant qu’elle et son clan de fortune ne commencent à chanter – dans le stand d’une sorcière, les attirant vers la cabane d’Agatha pendant qu’elle siphonne leur pouvoir.

« Maman, pourquoi tu tues des sorcières ? » demande-t-il. « Pour survivre », lui dit-elle, et il demande : « Ne pourrions-nous pas rester avec les sorcières et survivre avec elles ?

Agatha dit non, disant qu’il devrait s’habituer à la sensation d’être seul.

« Marchez, marchez, marchez sur la route / J’ai marché sur la route venteuse », chante-t-il dans une première version de la Ballade de la route des sorcières.

«Je ne peux pas te guérir, je ne peux pas te protéger de ce qui arrive», dit-elle à Nicholas lorsqu’il lui demande de lui préparer à manger un jour, sachant que la Mort reviendra pour son garçon.

Agatha et son fils ont lentement composé les paroles de la Ballade de la route des sorcières, l’appelant la Route des vents.

Nicholas interprète ensuite la chanson tandis qu’Agatha se faufile parmi le public distrait. Elle le paie et encourage les autres à le récompenser également. Une sorcière rousse demande où il a découvert cette curieuse chanson. Nicholas a l’air malade et alors qu’on lui propose un repas chaud, il dit : « Merci, mais non. Ma mère a besoin de moi à la maison.

« Nous pourrons tuer davantage de sorcières demain », dit-il en toussant alors que la nuit tombe dans les bois. Alors qu’ils s’endorment en chantant la chanson, Nicholas se réveille avec Rio avec une flamme verte, Rio tenant le flambeau les attendant dans le noir. Elle fait signe à Nicholas, qui ramasse quelque chose sur la couverture en partant avec elle. Agatha se réveille et le trouve mort.

«Je veux plus de temps», sanglote-t-elle. Elle a enterré son garçon sous des pierres avec un boisseau de lavande, chantant la chanson avec de nouvelles paroles. «J’ai enterré mon propre cœur, ici avec toi mon enfant», chante-t-elle.

« Alors, tu dois connaître le chemin », dit une femme blonde à Agatha, devinant qu’elle connaît le chemin de la Route des Sorcières d’après la ballade. «J’en ai grand besoin», dit la jeune femme après avoir raconté à Agatha le chemin offrant une récompense valant le péril aux sorcières courageuses et vraies. « Pourriez-vous me montrer le chemin ? demande la jeune femme.

« Vous demandez de bonne foi, je vous répondrai donc de la même manière », dit Agatha. « Je le connais par cœur. Premièrement, nous devons rassembler un clan.

« Où est la porte ? Pathétique, embarrassant », crie Agatha à un groupe de femmes qu’elle rassemble pour évoquer la rumeur sur la route. Ils tentent ensuite de la faire exploser avec leur magie, qu’elle siphonne, les laissant morts.

Un montage se déroule alors qu’Agatha apparaît de différentes manières à travers différentes périodes et prend de plus en plus de pouvoir, rattrapant finalement le moment où elle l’a fait avec Alice, Sharon Davis, Jenn et Lilia. Elle est complètement choquée lorsqu’une porte apparaît, mais elle sait que c’est Billy.

Avancez jusqu’à Billy de l’épisode 8 en disant « C’était moi ». Le rire diabolique était bien Agatha, mais elle apparaît comme un FANTÔME aux cheveux gris dans une tenue comme elle apparaît dans les comics.

« Au fait, je ne me suis pas sacrifié pour toi. J’ai pris un risque calculé », lui dit-elle. « Je suis encore en train de comprendre les règles. »

« Est-ce que j’ai fait la route ? lui demande Billy.

« Contrairement à ta mère, désolé, Wanda, tu as fait quelque chose d’intéressant avec ton pouvoir. C’était juste une arnaque. La chanson ne veut rien dire. Cela n’a jamais été le cas », lui dit-elle. « La route n’était pas réelle jusqu’à ce que vous la rendiez réelle. »

« Si j’ai fait la route, cela veut dire que c’est moi », conclut Billy. «Je les ai tués. Sont-ils aussi des fantômes ? Je suis un meurtrier.

Agatha dit qu’elle a tué Alice et que Lilia a choisi de mourir.

« Mon esprit les a tués », dit-il à Agatha, qui ajoute : « Ne vous accordez pas trop de crédit. Si vous faites réellement le calcul, vous avez sauvé une vie. Plan sur Jenn qui rampe dans la terre jusqu’à la limite de Westview, près du panneau. Elle s’envole avec ses pouvoirs roses nouvellement récupérés.

«J’allais tous les tuer dans mon sous-sol dès le premier jour», dit Agatha. « Si tu veux être une sorcière, habitue-toi à ce sentiment »

« Je ne m’y habituerai jamais », dit Billy, ce à quoi Agatha répond: « Nous verrons. »

Billy rend visite à Agatha – anciennement celle de Ralph Bohner – tous barricadés avec sa tombe aux champignons violets toujours dans l’arrière-cour. Il entre dans le sous-sol, où l’attend la porte pentagonale avec une lueur bleue derrière elle, tout comme le fantôme d’Agatha, qui dit qu’il lui a pris quelque chose et veut le récupérer.

« Donnez-moi ce que je veux et je pars », dit-elle à Billy, qui dessine un pétagramme à la craie et place des bougies autour de la bordure, effectuant ou non de la magie analogique dans les yeux d’Agatha.

Il ressemble étrangement à Wanda alors qu’elle marche dans ses rêves en utilisant des matériaux similaires. Soudain, son cahier noir surgit derrière Agatha et entre ses mains. Il sort sa broche alors qu’il trouve une page du livre de sorts pour réciter une incantation pour la bannir.

« Il est temps d’aller vers la lumière, dans les bras toxiques de Rio ou partout où vous méritez de passer l’éternité », dit-il. « Je m’en fiche vraiment. »

(LR) Agatha Harkness (Kathryn Hahn) et Billy Maximoff (Joe Locke) dans l’épisode 8 d’AGATHA ALL ALONG de Marvel Television

« Tu penses que tu peux simplement m’envoyer dans l’au-delà avec une incantation et un objet personnel ?! » Agatha demande à Billy, qui dit: « Cela a fonctionné sur le sort de Wanda. »

«Ce n’était pas toi», dit Agatha en riant. « D’accord, peut-être que tu as desserré le pot. »

« Il y a cinq secondes, vous étiez tous hors de forme à l’idée de tuer des sorcières ! dit-elle à Billy.

« Tu es déjà mort! » il lui riposte.

Sa forme translucide scintille alors qu’il répète les mots. « Pourquoi es-tu toujours là ? Pourquoi ne meurs-tu pas ? » demande Billy à Agatha, qui crie « Parce que je ne peux pas lui faire face ! c’est-à-dire Nicolas, comme Billy le déchiffre. Elle a fait tomber sa broche par terre et elle peut la ramasser en la touchant sur sa poitrine, là où elle adhère.

«Je suis sûr qu’il te pardonnerait tout ce que tu as fait», lui dit Billy.

« Tu vois, c’est quand tu dis des choses comme ça », lui dit Agatha. « Que tu me rappelles lui. »

« Vous l’avez récupéré », observe Billy.

«J’apprends vite», dit-elle.

Billy dit que peut-être qu’être un fantôme pourrait lui convenir – « L’esprit comme guide », ce à quoi Agatha dit « Nous pourrions former une bonne équipe, toi et moi. »

« Coven deux? » » dit Billy alors qu’une larme coule sur son visage. Ils réalisent alors qu’ils ont tous deux tendance à tuer les membres de leur clan.

Billy regarde le sol et relève l’hexagone qu’il a créé, étiquetant le carreau de pierre du sol avec les noms de Sharon Davis, Alice Wu-Gulliver et Lilia Calderu au centre du pentagramme.

« Une porte se ferme », dit Agatha.

« Et un autre s’ouvre », Billy termine sa phrase et un escalier montant dans la lumière blanche s’ouvre.

Puis Agatha dit « Allons trouver Tommy. »

Ainsi, les téléspectateurs sont arrivés au bout du chemin en Agathe tout au longmais j’espère que ce n’est pas la dernière fois que nous avons vu Agatha Harkness ou le Wiccan de Joe Locke, alias Billy Maximoff, alias William Kaplan.

