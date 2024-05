Récapitulatif et réactions de NXT (28 mai 2024) : NXT devient sexy

NXT a commencé avec Sexyy Red et s’est terminé avec Ethan Page. Comment? Suivez-moi, car cela pourrait devenir un peu élaboré.

NXT a eu la grande révélation très tôt. Ava a présenté Sexyy Red, qui a non seulement dévoilé le championnat nord-américain féminin, mais a également annoncé qu’elle hébergerait Champ de bataille.

Cela a ensuite donné lieu à un match court mais amusant entre Michin et Tatum Paxley pour une place dans le match de classement dudit championnat. Et je veux dire directement, parce que Tatum a essayé d’arracher la ceinture à Sexyy, mais Michin est venu à son secours. Comme je l’ai dit, match amusant mais rapide entre deux pros. Tatum continue de s’améliorer également.

Je me demandais comment NXT pourrait transformer son apparence en quelque chose de significatif. NXT est le spectacle parfait pour elle car les lutteurs sont plus jeunes et le produit semble un peu plus lâche. Bizarrement, ils ont trouvé un moyen de percer le mystère persistant de NXT : qui attaque Meta-Four ? Le groupe a contacté Gallus, qui s’en est en quelque sorte attribué le mérite la semaine dernière, mais a laissé suffisamment de marge de manœuvre pour autre chose si une meilleure option se présentait.

Cela a également maintenu la tension entre Trick Williams et Lash Legend, ce qui fonctionne pour les deux parties. Ainsi, quand Oro Mensah (sa réplique « Boys to Mensah » à Gallus m’a fait rire) s’est allongé sur le sol, cela n’a fait qu’augmenter cette tension. Est-ce que Trick l’a fait ? Pourquoi Lash lui fait-il autant confiance ? Et, comme l’a souligné Jakara Jackson, est-elle prête à choisir Trick plutôt que sa famille ?

Tout cela s’est produit pendant que Trick et Je’Von Evans se préparaient pour leur match contre Gallus. Et à qui ont-ils demandé de les accompagner au bord du ring ? Si vous avez dit Shawn Michaels, vous n’y prêtez clairement pas attention. La bonne réponse est Sexyy Red. Ainsi, lorsque l’événement principal a commencé, tous ces fils se sont réunis : Sexyy, Trick, Gallus et Meta Four.

Trick n’en est pas au point où il produit les bangers typiques, donc un match de tag où il peut obtenir le hot tag l’utilise parfaitement. Il a quelques mouvements auxquels il s’en tient et qui ont l’air génial, il fait éclater la foule et renvoie tout le monde chez lui heureux. Mais avant même d’en arriver là, Joe Coffey a fait ceci :

Maintenant, je ne peux pas dire que j’achète que Joe ne surpasse pas le natif de Saint-Louis, mais cela a conduit au mouvement insensé de Je’Von, alors je vais le prendre.

Pendant que les gentils célébraient, le dernier fil important de l’histoire est devenu clair lorsque la musique de Lash a frappé.

Je n’ai jamais vu Ethan venir, mais il avait l’air fantastique dans cette brève projection. Je suis très curieux de connaître sa motivation, mais c’est déjà plus intéressant que « Gallus l’a fait ». Comme je l’ai dit, quelque chose de mieux est arrivé.

Tout comme le plus récent Brut, NXT a laissé une histoire principale les mener toute la nuit. Et comme cela ne dure que deux heures, cela semblait être la meilleure exécution.

NXT a dit « Hey Sexyy » et a fait en sorte que cela fonctionne à leur avantage à plus d’un titre.

Faces B

Il y a toujours un drame avec Chase U, n’est-ce pas ? Après quelques problèmes de communication entre Ridge Holland et Riley Osborne, le territoire a réservé un match entre les deux. Riley ne croit pas que Ridge ait de bonnes intentions ou qu’il s’intègre bien à l’université. A-t-il raison ? Nous ne l’avons pas découvert dans ce match, mais nous avons eu un moment intéressant où Thea Hail a empêché Ridge d’embrasser ses démons.

Au cours du troisième acte d’un match essentiellement à sens unique (même si Riley s’est mis à lècher), Ridge a opté pour les marches en acier. Thea a fait appel à ses meilleurs anges et l’a empêché d’utiliser les marches contre Ridge, qu’il considère comme un ami. Ridge a quand même obtenu le W grâce à son Rédempteur, mais ce moment a montré que Riley avait peut-être raison. Cela explique peut-être pourquoi Riley n’a pas serré la main de Ridge par la suite, malgré l’insistance d’Andre Chase et de son équipe.

Il s’agit soit d’une histoire sur la trahison de Ridge, soit de Riley obligeant son équipage à choisir son camp, créant ainsi une division dans les rangs.

Le match en lui-même s’est bien passé. C’est important en termes de développement de l’intrigue pour cette histoire, mais rien qui n’exige une relecture, ni un moment fort d’une série. Cela a en fait ralenti les choses après le match d’ouverture rapide et plus important.

Cela dit, mon université n’a jamais été aussi dramatique.

Jordynne Grace défie Roxanne Perez pour le championnat féminin NXT à Champ de bataille.

C’est un peu tout ce que j’ai à dire ! Sérieusement, c’est un superbe look. Je n’aurais jamais pensé entendre les chants « TNA » sur NXT, mais c’est ce que nous avons eu à la minute où la musique de Jordynne a joué et qu’elle est montée sur le ring. Roxanne Perez a très bien joué son choc, tout en ayant l’air plutôt intimidée. Le champion des Knockouts l’a prise au dépourvu et ils ont fait paraître Jordynne plus que digne. Elle représente clairement un défi de taille pour le Prodige, qui aborde ce match en tant qu’opprimé.

ET, nous avons un match la semaine prochaine avec Jordynne et Stevie Turner ! Pourquoi? Parce que la première a besoin de montrer à un public qui ne la connaît peut-être pas ce qu’elle peut faire et la seconde pense qu’il est injuste qu’elle n’ait rien à faire.

Simple

Si vous voulez transformer Lexis King en un talon encore plus gros, alors ils l’ont accompli cette semaine. Il a défié Dante Chen dans un match revanche, a pris un autre L rapide, puis a piqué une crise de colère après le match. Il s’en est pris à Dante mais n’a pas tout à fait exécuté le couronnement sur le béton apparent pour créer l’effet souhaité. Dante l’a vendu comme s’il avait la tête tombée sur du béton alors que tout était mat. J’aime toujours l’idée sinon l’exécution complète.

Edris Enofe et Malik Blade n’arrivent toujours pas à faire une pause. Ils ont affronté les Good Brothers cette semaine, donc je ne m’attendais pas à une victoire. Surtout avec leurs adversaires qui planent autour d’un match de championnat par équipe. Nous avons encore eu de la malchance avec Edris tombant sur Brinley Reece. Ma seule critique est que ce spot est arrivé trop tôt dans le match. Si cela se produit plus tard, nous n’obtiendrons pas le match complet où Edris et Malik montreront du combat et le rendront compétitif. Edris est censé avoir mauvaise mine et Brinley est présenté comme le porte-bonheur. C’est donc plus dramatique s’ils la perdent plus tard et prennent le L.

D’un autre côté, l’attaque sournoise de Nathan Frazer et Axiom contre Luke Gallows et Karl Anderson était parfaite. Ils ont battu le CO à leur propre jeu et leur ont offert un match de championnat.

Kelani Jordan contre Wren Sinclair est devenu un peu bâclé vers la fin. C’était comme si les femmes étaient un peu désynchronisées. Kelani a obtenu le W tandis que Fallon Henley était assis au bord du ring, créant clairement un drame avec les anciens amis lorsqu’ils entrent dans ce match de classement à Champ de bataille.

Arianna Grace a encore battu ses gencives et Lola Vice lui a fait payer. Rapidement. Cela a créé un battage médiatique pour Lola Champ de bataille Match NXT Underground avec Shayna Baszler. J’aime toujours que la sécurité maintienne les gens séparés, mais c’est plus efficace lorsqu’ils séparent deux personnes qui peuvent réellement se battre.

J’ai creusé les vignettes de personnages que nous avons reçues cette semaine. Surtout celui avec Carlee Bright. Cela lui a donné son expérience, sa motivation et a conduit à un moment de caméra significatif avec Nattie. Bon travail.

C’était un spectacle vraiment bien fait. Du début à la fin, il a eu du punch. NXT savait qu’ils auraient des yeux supplémentaires sur eux ce soir, alors ils ont fait de leur mieux. Nous avons eu deux surprises, des matchs avec des enjeux, davantage de développements de l’intrigue, et nous en avons ajouté davantage à Champ de bataille. C’est une victoire à tous points de vue. Même si je ne suis pas une fan de Sexyy Red, elle avait l’air chez elle ici et faisait tout ce qu’elle demandait avec le sourire.

Qu’en dites-vous, Cagesiders ? L’apparence Sexyy Red a-t-elle aussi fonctionné pour vous ?