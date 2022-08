Récapitulatif éditorial : Missouri

St. Louis Post-Dispatch. 20 août 2022.

Éditorial: La légalisation du pot du Missouri et la suppression des enregistrements ne devraient pas être aussi difficiles

Les électeurs du Missouri, qui ont déjà dû faire le tour d’une législature mulish une fois pour légaliser la marijuana médicale dans l’État, décideront en novembre de légaliser également le pot récréatif. Une disposition de la mesure de légalisation effacerait automatiquement les dossiers des personnes précédemment condamnées pour des crimes non violents liés à la marijuana. L’Illinois et plusieurs autres États ont déjà franchi cette étape logique, via une législation standard.

Si le référendum sur la radiation du Missouri est adopté, il deviendrait le premier État du pays à le faire par scrutin. Qu’un tel poids lourd soit nécessaire pour un objectif aussi raisonnable est un autre rappel de la façon dont le système politique du Missouri est brisé.

L’hystérie autour de la marijuana dans le passé n’était pas basée sur des faits médicaux, mais était culturelle et générationnelle. Cette hystérie se reflète néanmoins toujours dans le droit fédéral. Mais une grande partie de l’Amérique en est venue à comprendre que, à peu près n’importe quelle mesure, le pot est moins dangereux que les vices entièrement légaux comme les cigarettes et l’alcool. Depuis que la Californie a légalisé pour la première fois la marijuana médicale en 1996, 36 autres États (dont le Missouri) ont emboîté le pas. Dix-neuf États, dont l’Illinois, l’ont légalisé à des fins récréatives.

Sur ces 19, sept seulement ont également des mécanismes dans la loi pour effacer les casiers judiciaires des personnes précédemment condamnées pour des crimes non violents liés à la marijuana. Les 12 autres États disent, en substance, que même s’ils ont formellement décriminalisé le pot, ceux qui ont été condamnés à l’époque où c’était illégal sont toujours considérés comme des criminels, avec tout le fardeau que cela impose sur les objectifs sociétaux et d’emploi. C’est pourquoi il est logique que l’amendement constitutionnel que les Missouriens envisageront lors du scrutin du 8 novembre pour légaliser la marijuana à des fins récréatives comprend une disposition visant à effacer automatiquement les précédents casiers judiciaires sans violence liés à la marijuana.

Ce qui a moins de sens, c’est que les partisans doivent recourir à un référendum sur l’amendement constitutionnel en premier lieu. Les référendums ne sont pas un moyen pratique ou efficace de rédiger des lois ; c’est à cela que servent les législatures élues. Mais la législature contrôlée par les républicains du Missouri ces dernières années a été insensible et même obstructionniste à ce que les Missouriens veulent concernant les droits du travail, les salaires, la réforme politique, l’expansion de Medicaid et, oui, la marijuana.

En conséquence, les électeurs ont dû recourir encore et encore à des mesures de vote juste pour contourner les législateurs qui, il est clair, ne représentent pas les opinions ou les intérêts de la plupart des Missouriens. S’ils le faisaient, ces référendums constants ne seraient pas nécessaires.

Un récent sondage montre que près des deux tiers des Missouriens pensent que la marijuana devrait être légalisée à des fins récréatives – ce qui correspond à peu près à la majorité qui a approuvé le référendum de 2018 légalisant la marijuana médicale. Dans un gouvernement d’État fonctionnel, des chiffres comme celui-là auraient incité l’Assemblée législative avant maintenant à apporter ce changement raisonnable par voie législative, ce qui faciliterait les ajustements nécessaires à l’avenir. En l’état, c’est encore une fois aux électeurs du Missouri de se représenter, puisque leurs élus s’y refusent.

___

St. Joseph News Press. 19 août 2022.

Éditorial : Regardez avant de sauter sur la marijuana

Pour les Missouriens au-dessus d’un certain âge, toute la question de la légalisation de la marijuana semble vaguement familière.

Vous vous souvenez des casinos ? Les électeurs ont approuvé les jeux de bateaux fluviaux en 1992, mais l’industrie a fait pression pour que des lois élargies autorisent les machines à sous, puis les douves artificielles à côté de la rivière. Les électeurs, dont beaucoup ont depuis longtemps abandonné leur résistance aux jeux de casino, ne semblent pas trop s’en soucier.

L’industrie de la marijuana suit un livre de jeu similaire d’incrémentalisme. La première fois est venue l’approbation de la marijuana médicale par les électeurs en 2018. Maintenant, l’électorat a la possibilité de décider de la légalisation complète de la marijuana pour les Missouriens âgés de 21 ans et plus.

La grande marijuana a toutes les raisons de se sentir en confiance étant donné que la stigmatisation publique s’est érodée au fil des ans, mais l’excès de confiance peut être le baiser de la mort. Ceux qui préconisent l’adoption de ce qui est maintenant connu sous le nom d’amendement 3 ne devraient pas obtenir un laissez-passer gratuit. Le public devrait exiger des réponses à certaines questions clés :

Pourquoi les détenteurs de licence médicale existants reçoivent-ils un ticket d’or pour monopoliser l’industrie récréative plus lucrative ? L’amendement donne à ceux qui exploitent des dispensaires médicaux et des installations de culture une voie quasi exclusive pour engloutir les licences récréatives limitées. Cela semblerait valider un processus d’octroi de licence qui s’est avéré très défectueux après l’adoption de l’amendement de 2018.

Si elle est adoptée, la marijuana à des fins récréatives serait taxée à 6 %, les bénéfices étant reversés aux programmes et aux soins de santé des anciens combattants, aux défenseurs publics et aux organisations à but non lucratif qui fournissent des traitements contre la toxicomanie. Les habitants du Missouri devront se demander s’ils sont d’accord avec ces usages. Est-il judicieux de vendre des médicaments pour collecter des fonds pour le traitement de la toxicomanie ?

L’amendement comprend un nouveau libellé qui semble empêcher les employeurs de licencier quelqu’un qui échoue à un test de dépistage de drogue si cette personne a une carte de marijuana médicale, bien qu’il semble y avoir une certaine marge de manœuvre pour ceux qui utilisent des équipements dangereux. Ces types de restrictions d’embauche et de licenciement devraient-ils être imposés aux employeurs? Soit dit en passant, aucune restriction de ce type n’est incluse pour les utilisateurs récréatifs.

Combien de personnes sont en prison pour des infractions liées à la marijuana ? Les partisans de cet amendement citent un nombre très élevé, mais les procureurs locaux et l’administrateur des tribunaux d’État fournissent des informations suggérant que certains de ces chiffres sont, dirons-nous, gonflés. C’est une question importante à clarifier parce qu’il y a beaucoup de gens raisonnables qui ne veulent pas fumer de la marijuana, mais ils ne veulent pas non plus qu’un groupe d’utilisateurs soit emprisonné.

Il est probable que le temps de la marijuana légale viendra, l’acceptation du public étant ce qu’elle est. Mais tout comme vous n’avez pas à acheter la première maison ou la première voiture que vous regardez, vous n’avez pas nécessairement à approuver la première mesure de légalisation si elle ne vous convient pas.

Le temps nous le dira.

FIN

The Associated Press